待移工如第三世界國家 華麗新加坡黑暗面現形

【文／侯姿瑩 （中央社駐新加坡記者）】

新加坡被視為全球最先進國家之一，金融區高樓林立，全島還有不少大型展覽會館，住宅建案、地鐵擴建、機場整建等工程持續進行，前進腳步不停歇。然而，這些現代形象的背後，是一群功不可沒的無名英雄─來自印度、孟加拉、中國等地的藍領移工。

12至20人擠一房 移工宿舍成病毒溫床

根據新加坡人力部數據，星國有超過32萬名住在宿舍的移工。移工離鄉背井遠赴新加坡打拚，他們大多從事建築及製造業工作，是當地底層勞動力的主要人力來源。

移工們每天乘坐擁擠的班車到工地上班，下班後回到宿舍。移工宿舍環境狹小，約12人至20人擠在一個房間內。

新加坡移工宿舍環境不佳並非新聞，但去年新冠肺炎疫情燒進新加坡移工宿舍，再度引發各界對此議題的關注。

去年疫情爆發之初，總人口約570萬的新加坡還算控制得力，被視為全球模範生之一，不料4月初爆發移工宿舍群聚感染，導致確診人數急遽上升，一度躍升東南亞確診案例最多的國家。

在疫情高峰期，新加坡曾連續四天確診人數破千，有好幾個月的時間，每天都新增數百人確診。截至1月，星國累計確診案例中約5萬4,500人是宿舍移工，占總確診案例逾九成。

移工宿舍疫情延燒引起當地社會關注，宿舍居住環境與衛生條件不佳等檢討聲浪四起。新加坡資深外交官許通美直批，移工宿舍行政管理有許多問題，狹小宿舍擠了12人，不乾淨、不衛生的居住環境猶如定時炸彈，新加坡對待移工的方式有如第三世界國家。

這場疫情就像一面照妖鏡，暴露移工宿舍的長期問題。

宿舍群聚感染移工恐慌 「只能向阿拉禱告」

為防堵疫情進一步擴大，新加坡去年4月7日至6月1日實施類封城「阻斷措施」。政府祭出隔離令，住在宿舍的移工被要求待在房間裡，不得外出。

當時，一名來自孟加拉的移工接受外媒訪問時表示，若有人被感染，很快就會傳染給其他人，「目前我們只能待在房間裡，每個人都很害怕。只能向阿拉禱告⋯⋯每天禱告五次」。

面對移工宿舍疫情，星國當局主要採取隔離、大規模篩檢等方式來因應。一名曾在前線照顧移工的醫師坦言，大部分染疫移工症狀算輕微，他們的心理狀態才是比較令人擔憂的部分。

去年疫情期間就傳出數起宿舍移工自殺或企圖自殺的消息。看到移工在此非常時刻飽受身心煎熬，民間慈善團體紛紛伸出援手，例如，佛教慈濟慈善事業基金會新加坡分會走進移工社群，推動「籬家布衾」計畫，除了表達關懷，也讓移工們透過縫製布藝作品抒發內心感受，訴說對家人的思念。

承諾改善移工居住環境 兩年內新建11棟宿舍

經歷數月艱辛的抗疫努力，新加坡移工宿舍疫情終於穩定下來，去年10月13日，是星國半年多來，首次宿舍移工單日零確診。

回顧這段抗「疫」之路，新加坡人力部及衛生部表示，去年4月到5月的首要目標是遏止宿舍疫情；6月到8月的目標則是清除宿舍感染，為讓宿舍移工能安全復工，檢測是其中關鍵；到了8月，所有移工都至少接受一次新型冠狀病毒檢測；11月初左右，超過98%的宿舍移工都獲准復工。

隨著新加坡整體疫情保持相對穩定，星國去年12月28日起進入第三階段解封，也逐漸放寬移工活動範圍的限制，包括允許移工使用宿舍的公共空間，例如烹飪及運動設施，以及到休閒中心理髮或匯錢給家鄉親人。

新加坡人力部表示，預計今年第一季開始實施試行計畫，允許移工每月可到社區活動一次，並搭配定期接受病毒檢測、配戴追蹤器及保持社交安全距離等措施。

同時，未來將推動移工接種疫苗，並持續定期檢測，一旦發現感染病例就立即隔離、治療。更重要的是，為改善移工居住環境，新加坡政府去年表示，規劃兩年內新建11個移工專用宿舍，可容納近6萬人，藉以降低移工宿舍居住密度。現有移工宿舍環境也獲得改善，例如每間房的居住人數已降至10人以下。

由於新加坡地狹人稠，新蓋的移工宿舍難免會鄰近一般住宅區。當局呼籲民眾不要有排斥的心態，應歡迎移工成為社區一分成為更具包容性的社會。（完）