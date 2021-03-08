日本成越南移工首選 台灣搶工危機醞釀中

【文／陳家倫 （中央社駐河內記者）】

越南官方統計顯示，2017年至2019年，越南移工赴台人數連三年下滑；日本更在2018年取代台灣，成為越南移工最大輸出市場。儘管越南官方解釋，這是針對台、日兩地的統計方式不一所致，赴台灣工作的越南移工人數一直在增加。但是，越南經濟的飛躍、不斷上漲的薪資，缺工危機正在醞釀。

日本大興土木搶移工 台廠徵10人只來15張履歷

近百名有意赴台工作的越南移工換上制服，依序進到一間10坪左右的房間面試，希望拿到前往台灣工作的「入場券」。負責幫這家台廠招聘的仲介阿勇（化名）說，要不是這家公司名氣夠響亮、條件也開得不錯，近年來已經很久沒看到如此盛況，因為這幾年來越南移工更喜歡去日本。

阿勇2000年在台灣念書時在人力仲介公司擔任翻譯，學成回越南以後，因為在台灣工作的人脈，便決定自己開業，迄今已有20年的「勞動出口」實務經驗。這20年來，他看著台灣從大家搶著要去的熱門工作地點，到現在被日本追過，自詡「親台派」的他心裡不免有些感嘆。

阿勇說，2013年他幫一家鋼鐵工廠招聘20名越南移工，當時有200多人來應徵；而今，這家鋼鐵工廠再次招聘10名越南移工，他只收到15張履歷表。「大概是東京奧運前幾年吧，日本開始大興土木，營造業、製造業都有許多勞力缺口，也就是那幾年，去台灣的越南移工就被日本『超車』了。」

阿勇說的那年就是2018年。根據越南官方統計，2018年有6萬8,737名越南移工前往日本，赴台灣的只有6萬369人。此外，台灣的每年越南移工輸入人數，也從2017年起逐年下滑，今年受新冠肺炎疫情影響，人數更重挫至3萬4,573人。

針對近年來台灣輸入越南移工人數不斷下滑的這一現象，《全球中央》向負責該業務的越南勞動榮軍與社會部外派勞務管理局詢問後，所得到的回應是「計算方式不同所致」。因為台灣從2017年起實施一項新政，允許合約期滿的移工可立即延長合約，而越方統計中並未包括這些續簽合約的移工。

外派勞務管理局說，這些續簽在台工作合約的越南移工數量已滿足部分台灣雇主的需求，只是越方有關移工出境工作的統計數據並未包括這些續簽合約的人在內，實際上「正在台灣工作的越南移工人數仍逐年增加」。台灣是越南傳統主要勞工輸出市場之一，多年來一直穩步且持續發展，自2010年以來，每年平均有超過6萬名越南移工赴台工作，占每年赴海外工作總人數的55%至60%。

移工選擇各有所好 日本薪情好台灣門檻低

就實地觀察，日本與台灣在越南移工的輸入，已呈現「雙強鼎立」局面，而這些越南移工選擇前往兩地的原因各有所好。

河內一家仲介公司表示，以日本來說，無非就是薪水具吸引力，與台灣和韓國等市場相較，若從事一樣工作，日本公司會給付更高的薪水。實習生在日本工作的基本薪資為每月12萬到15萬日圓，相當於越盾2,400萬到3,000萬（約新台幣2.9萬到3.6萬元）。

這家仲介公司指出，此外，現在日本企業大舉進駐越南，在日本工作過的越南移工，回到越南也比較好找工作。

根據越南計畫投資部統計資料，2020年日本為越南第四大外資國，投資金額達23億6,798萬美元；台灣則是第五大外資國，投資金額共計20億5,840萬美元。

這家仲介公司表示，台灣與日本相較下的優勢在於「門檻較低」，為了找到適合移工，台灣雇主對移工的審核程序較其他市場簡單，對移工的語言和專長等要求也不太嚴格；再來，去台灣可以學中文，越南的台資和中資公司很多。以賺錢和提高中文水準為目的赴台工作，有利以後能找到高收入的好工作。

經濟起飛國內機會多 青年不再嚮往海外工作

儘管日本、台灣對越南移工來說都算有吸引力，但越南不斷成長的薪資、愈來愈多的工作機會，讓越南近年來也加入「搶工」行列。阿勇觀察，未來幾年前往海外工作的越南人還會再增加，因為越南人「出國賺錢」是種長年來的風氣與習慣，但日本、台灣對越南人的吸引力還能有多少年，誰都不敢保證。

越南青年阿維對海外工作就不嚮往，他說，台灣基本薪資從2021年起為新台幣2.4萬元，且還要扣掉仲介費、工廠吃住費用、保險等，他的朋友在台灣每月實領約1.2萬至1.3萬元。此外，去台灣還要先付一筆4,000美元（約新台幣11.2萬元）的仲介費，這對很多人來說是一個沉重的負擔，都要貸款才能出國的。

曾在台灣念書的阿維表示，越南人跟台灣人一樣都喜歡自己開店做老闆，特別是走文青風的咖啡店，以前經濟狀況沒那麼好，沒有這樣的內需，以致大家工作選擇較為同質，但現在越南經濟和以前不同了，高消費族群開始出現，「人人創業、當老闆」的風潮已在成形。（完）