川粉大鬧國會 取消文化風暴直撲川普

【文／林沂鋒 （中央社副主任編譯）】

2021年1月上旬，美國總統川普支持者硬闖國會大廈事件撼動全世界，反撲力道也紛至沓來。除了國會第二度彈劾川普外，臉書與Instagram將川普的帳號停權，推特更刪除川普帳號；川普高爾夫球場主辦2022年PGA錦標賽資格遭取消；紐約市將考慮中止與川普集團所有合同。

川普的兒子艾瑞克川普為爸爸喊冤，強調他的父親是「取消文化」（cancel culture）的受害者。連權傾一時的美國總統也感受到取消文化的震撼。

社群媒體「說了算」 川普臉書推特遭停權

網路新名詞「取消文化」到底是什麼？根據英國廣播公司（BBC）的定義，取消文化指的是一種抵制行為，尤其是在網上發起的抵制行為。

社群媒體上常見某人（通常是知名人物）或某家（知名）企業因為說了或做了一些令人反感或不能接受的言論或行為，然後就被各種輿論抵制，其工作機會、商業代言、企業贊助，甚至網路影響力「全被取消」。

川普就是最好的例子。他遭指控煽動支持者闖入國會大廈，除政治面衝擊外，影響最大的當屬主流社交媒體的封殺。臉書及推特以避免「煽動暴力的風險」為由，叫停川普帳號，而推特刪除川普的帳號，對擁有超過8,800萬名跟隨者的他殺傷力道尤為巨大。

和川普在許多議題上不對盤的德國總理梅克爾透過發言人聲援川普：「言論自由的根本權利，是具基本重要性的根本權利。

這項根本權利可以被干涉，但要透過法律，並且在立法機關界定的框架內干涉，而非由社群媒體平台的管理階層來決定。」俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）也批評推特根據「情感和個人政治偏好」，做出這種「令人無法接受的審查制行為」。

推特執行長杜錫（Jack Dorsey）出面滅火表示，禁止川普使用推特是「正確的決定」，但也坦言這項禁令樹立危險的先例。這場風波仍未止息，但「取消文化」的衝擊力道與反噬效應都可以在這次事件中看出來。

取消文化無遠弗屆 名人逆風發文也受害

看完西方世界的風風雨雨，回頭看看台灣，藝人羅志祥和周揚青分手事件鬧得沸沸揚揚，許多藝人、網紅和名嘴都發表看法。

精神科醫師鄧惠文在臉書「逆風」發文認為「訴諸網路公審的情愛報復，不該被津津樂道」，更說「不要等孩子成為恐怖情人，再來抱怨教育少了什麼」，遭到網友砲轟，認為她在暗指周揚青是恐怖情人，更有網紅大爆鄧惠文過去的八卦，讓鄧惠文不得不關閉臉書止血。

福灣巧克力性騷事件也是取消文化的案例之一，福灣巧克力是名符其實的台灣巧克力品牌，不只使用來自屏東的可可豆為原料，更從源頭就與在地可可農合作，並在2018到2019年一口氣奪下世界巧克力大賽（ICA）五金二銀一銅，讓台灣巧克力在國際舞台上大放異彩。但福灣前董事長近日遭爆在2015年涉及性騷擾女實習生被判刑六個月，頓時抵制、下架聲浪四起，福灣一夕之間光芒盡失。

聯名信控取消文化危害 黑人穆斯林女作家反擊

美國《哈潑斯月刊》2020年7月初發表〈關於公義與公開辯論的一封信〉，文中強調，社會中充斥著對於反對觀點的絲毫不容、公開羞辱對手的熱潮、將對方逐出社會的手段、將複雜的政策議題化解成盲目道德信仰的傾向。

文中呼籲：「如果我們想要反對錯誤的想法，最好的方法是公開檢驗、公開辯論、彼此說服，而非試圖讓對方噤聲或消失。我們不相信對於公義與自由，必須要做虛假的取捨。公義與自由，必須彼此互補才能存在。」

不過，加拿大作家哈吉（Sarah Hagi）在《時代》雜誌撰文，以黑人穆斯林女性身分力挺取消文化。她說，因為社群媒體，讓她這種邊緣群體能以過去不可能的方式表達自己，這也意味著種族主義、性別歧視及偏執行為與言論無法像過去一樣囂張。

哈吉強調，無論是有錢人、各行各業領袖或任何「在歷史上享有特權而不受到公眾監督」的有權有勢者，由於無法適應這種文化轉變，於是將取消文化等詞彙當作擋箭牌，藉此讓外界的批評失去正當性。

以正義為名的制裁？ 界線拿捏不可不慎

對於遠在台灣的我們來說，民主社會最可貴的地方，就是對各種言論秉持多元開放的態度，並且在理性溝通的前提下，互相辯論彼此的想法，讓真理愈辯愈明，但在取消文化盛行的時代，這個最可貴的價值，會不會有消失的危機？

換個角度想，難道那些仇恨、歧視、充滿偏見的言論與意見，可以有言論自由嗎？可以在公共領域表達嗎？造成的傷害、掀起的仇恨，都可以打著理性溝通的大旗逃避嗎？取消文化原本是針對有權力者，使其負起言論或行為責任，如同「鄉民正義」，確實也矯正與提醒語言背後隱藏的偏見與權力關係。

取消文化是否合理，就如同言論自由的邊界這個當代難題一樣。正義和多元是大家要追求的，但需要合理管制，例如歧視性、仇恨性言論就不應該。不過，言論界線與尺度的細節到底如何拿捏，恐怕是需要不斷思考及討論的。（完）