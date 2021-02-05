退訂成為一種威脅 網紅找回初心無所畏懼

【文／王心妤 （中央社記者）】

「社群媒體就是這樣，一半的人罵你，另外一半的人站在你這邊。」電影《五星主廚快餐車》主角卡爾賈斯柏，因與美食評論家發生衝突，毅然決然從餐廳辭職，開啟一段開著餐車沿途販賣古巴三明治的神奇旅程。

放棄了社群平台上批評與肯定這些綁手綁腳的外在，也許反而更能找回初心，同樣的例子大概也能放在理科太太身上。

「嗨！大家今天過得好嗎？歡迎回到理科太太。」招牌台詞響起，搭配長髮冰山美人的形象，影片內容卻是各種生活科學，甚至連愛情也能用專業生理學解釋，不只收穫「知識型YouTuber」美名，也得到大量觀看數字，觀看數最高的影片至今已經累積320萬次點閱。

理科太太淡定看待退訂 把握初心才是根本

理科太太2018年6月在YouTube上傳第一支影片，短短258天就突破百萬訂閱大關，被封為「2018年台灣快速竄紅創作者」，但她曾因「吃有機食物真的比較好嗎」被農糧署小編和農藝系教授糾正；「子宮頸癌自我採檢工具」開箱影片被裁罰，2019年底甚至遭遇退訂潮，幾個月粉絲數就掉了2萬人。

面對粉絲惡評學會不往心裡去，但YouTuber靠觀看數字維生，面對某些網友以「退訂」作為威脅手段，理科太太顯得從容，只淡淡地說：「那就退吧！」她接著說：「我其實一點都沒有感覺，會這樣講的人也許沒當過公眾人物。因為粉絲對我來說是情感，會退追蹤的人本來就沒有感情基礎，對我來說就是一個數字，這就跟感情一樣，愛你的人就會在那邊。」

不離理性科學分析，理科太太更拿身體的新陳代謝比喻，每位觀眾都會成長，每個年紀也會喜歡上不同的人事物，又或者是每個年齡層會關注不同的議題。對理科太太而言，訂閱數如其名，只是數字的集合體，把握拍影片的初衷才是首要注意事項。

理科太太說：「我不認為粉絲數或觀看數會影響到我，因為那不是我的KPI，我的KPI應該是我的影片帶給多少人價值，我影響了多少人。今天就算退訂閱到零，也不會影響到我想拍什麼或是我想說什麼，如果我還是有很多跟大家分享，這一切都不會影響到我想做的事情。」但隨著YouTube頻道成長，理科太太並非一意孤行，而是找出平衡點。

過去曾被貼上「業配太太」的諷刺標籤，加上歷經丈夫John深陷憂鬱症與自己自律神經失調，理科太太心力交瘁下，決定讓主頻道「理科太太」2019年底停更近四個月。重新再出發的她修正行銷方式，YouTuber需要業配才能養活每支影片背後的工作人員，但大部分觀眾卻無法接受，理科太太便開始不接業配，而是以美國哥倫比亞大學生醫工程碩士背景，募資推出健康食品，試著找出一條新路。

人紅是非多陷低潮 學會惡評不往心裡去

隨著人氣水漲船高，理科太太陸續和劉德華、蔡依林等巨星合作，人紅了，關注的眼睛也變多，談到被攻擊的過往，理科太太灑脫地說：「如果我有講錯什麼，那我會承認『對不起，我錯了』，但沒有的話，不可能有一個人黑我，我就解釋，只要回應一個人，其他人也會試，我不想給他們有樂趣或導流量給他們。」

雖然現在能淡定看待，但理科太太坦言也有很在意的一段時光，「我以前會想問這些人幹嘛罵我？我有做錯什麼事情嗎？那時候是從自己的角度出發，但試著學會同理，從他們的角度出發」。理科太太開始試著換位思考，一來更加理解身為公眾人物，就要有接受外界肯定與批評的心理準備，二來則是找回初心。

理科太太曾經迷失在留言中，她回憶最無法忍受的是把丈夫John牽扯進批評中，「之前有看過留言寫：『你老公怎麼這麼慘，怎麼娶到你這種女人？』、『要是我兒子娶到你，我一定會反對』，我當下其實有回『你兒子娶不到我』，但後來我刪掉了，因為這樣回應，我就跟他一般見識了」。人們也許將一個人的某一面形象，重疊進人生中曾遇過的另外一群人，進而判斷要喜歡或是討厭眼前的新人。理科太太打趣說：「難不成我要把我平常跪著拖地的照片也給他們看嗎？這不太可能，所以就學著不往心裡去吧！」

焦糖自嘲行為藝術家 衝撞議題只盼開啟對話

網路名人焦糖經常在臉書貼出與政治有關的文章，不只贊同網友留言，黑粉、湊熱鬧的人也許更多。焦糖哥哥自嘲是個行為藝術家，一次次把自己往議題槍口推，只希望開啟對話窗口，讓更多人關注議題。

討論政治議題，大概是網路名人「不可談論排行榜」前三名，焦糖卻說：「討論之後一定會被攻擊，但換個想法，這是一種正反交流，對我來說該做的就要去做，也就更可以坦然接受攻擊。」不擔心按讚數直直落嗎？焦糖則輕笑回：「要做這件事，無論讚多還是讚少，我都已經當成做功德，退讚也沒關係，重要的並不是追求數字。」（完）