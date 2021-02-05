搶外國遊客拚觀光 土耳其防疫兩套標準

【文、攝影／何宏儒 （中央社駐安卡拉記者）】

觀光大國土耳其經歷對2 019 冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）幾乎不設防的夏天，2020年秋冬病例數飆升，爆發第二波疫情。為了遏制病毒散播，當局於同年12月終於開始實施週末全面封鎖、週間深夜到清晨宵禁的相對嚴厲措施。不過外國觀光客可以豁免嚴厲防疫措施。

本地人禁行 外國客全包了

千年都城伊斯坦堡就出現宵禁時間彷彿被外國人「包場」的景象，尤其週末，只有他們可以自由觀光賞景、漫步古城，博斯普魯斯海峽（Bosporus）客輪上也只有外國觀光客。托卡匹皇宮（Topkapi Palace）、多爾瑪巴赫切宮（Dolmabahce Palace）等大多數博物館週末也持續對外國觀光客開放。

本來餐廳依規定僅限外帶或外送，但是「上有政策、下有對策」。在聖索菲亞、蘇丹艾哈邁德清真寺等舉世知名建築所在的伊斯坦堡舊城區蘇丹艾哈邁德，部分餐廳仍偷偷地讓觀光客在裡頭用餐。

2020年12月底，晚間9時宵禁開始後，另一知名地標塔克辛廣場（Taksim Square）附近獨立大街（Istiklal Avenue）上仍有許多外國人在閒逛，不過混在其中的「偽外國人」也不少，由於他們使用土語交談，其實不難察覺。

《全球中央》記者走進獨立大街旁的小巷內，在餐廳裡點了羊髓湯後，順口詢問是否可以坐在餐廳二樓用餐，店家毫不猶豫地同意了。到了二樓，原來那裡已有另外三組外國客人共約10餘人正在等餐。

在土耳其另一旅遊亮點的中部石頭城（Cappadocia）情況也差不多。儘管2020年11月當局重新祭出餐廳僅限外帶或外送措施，記者同年12月中旬仍在石頭城知名景點玫瑰谷附近餐廳裡用餐。

本來應該遊人如織的這些土耳其知名景點竟落得門可羅雀的下場，搭乘熱氣球、下榻洞穴旅館都只需支付行情價的一半。餐旅業者經歷異常難熬的2020年，難得有客人上門，小小違規滿足他們坐在店裡用餐的期望，大概連執法者也不忍苛責吧！

疫情下門戶大開 吸引外國客放封

來自美國加州的23歲業餘攝影師艾萊加（Elijah）去年12月中旬週末午後在石頭城玫瑰谷參加騎馬行程，一共只有三名外國客人。

玫瑰谷裡沒有滿山遍野的玫瑰花，但由錐形、金字塔形和被稱為「精靈煙囪」組成的奇岩怪石在陽光照射下呈現粉色，而且隨著陽光照射角度變換，還會呈現紅、黃、白、灰等顏色，自然美景鬼斧神工得異常浪漫。

文化旅遊部2020年6月啟動「安全旅遊認證計畫」，針對符合衛生標準的機場、飛機、運輸車輛、住宿設施和餐廳實施認證，希望挽救經濟命脈的觀光業。不過相較於前一年，觀光旺季的7月到訪旅客仍驟降86%。

文化旅遊部於去年年底估計，相較前一年，2020年入境觀光客萎縮七成，共吸引逾1,500萬觀光客，創造略多於110億美元觀光收入，相較於2019年的4,500萬外國觀光客、345億美元收入遽減。

大部分歐洲持續經歷著某種程度封鎖，但是沒有哪一個國家的防疫措施對公民和外國觀光客採取兩套標準，讓公民禁足期間，觀光客仍可自由逛大街。不過，完全放棄觀光客似乎是土耳其不能承受之重，只好在公民禁足期間讓外國觀光客豁免宵禁。

「救經濟」還是「保健康」已經成為疫情肆虐下的兩難。當局對本地人和外國觀光客實施兩套宵禁做法，許多土耳其人表示歡迎，認為這對經濟有幫助。但是土耳其人在第二波疫情下禁足之際，觀光客卻還在大街上閒晃，也有人認為如此做法並不恰當。

有民眾憂心，國外觀光客不必檢測就全面放行的做法只會讓情況變糟，認為當局基本上是亮起綠燈，讓他們可以到處散播病毒。

許多俄羅斯人、中東人、歐洲人和美國人因為「封鎖疲勞」（lockdown fatigue）而決定造訪土耳其。「封鎖疲勞」是指疫情反復，民眾厭倦當前生活模式，對防疫封鎖產生了厭煩，像到訪土耳其的非裔美國人艾萊加就是這樣。

他在石頭城玫瑰谷騎馬時，除了兩名東亞遊客同行之外，在路上只碰到另外一對荷蘭籍伊朗裔夫妻。這些觀光客都表示「人生苦短」，他們厭倦了封鎖在家中「像獸困籠中」的日子，因為土耳其當時對入境觀光客沒有實施隔離措施，連採檢陰性證明都不必檢附，他們因此選擇入境觀光。

2020年全球旅禁、各國關閉邊界、消費需求驟減，導致土耳其觀光收入大幅萎縮。土耳其文化旅遊部現在目標2021年觀光客人次「至少成長100%」，這意味2021年目標吸引3,000萬到3,100萬外國觀光客到訪。

這個像馬賽克拼貼畫般色彩斑斕的觀光大國，正等待後疫情時代來臨，在下一個旺季時重新出發。（完）