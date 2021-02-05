疫苗配送保溫最關鍵 運儲業合作打造冷鏈網

【文／梁元齡 （本刊特約記者）】

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情壟罩全球，但嚴峻環境也為醫療技術帶來突破，疫苗研發端創下空前紀錄，短短13個月內，第一支公認有效的疫苗便問世，並獲得世界衛生組織（WHO）緊急批准。

接下來的問題是，如何將這一批「救命丹」在最短時間內送往各國供民眾接種，以有效遏止疫情蔓延，成為各國當局艱鉅的挑戰，扮演關鍵角色的「冷鏈運輸網」因而躍升焦點，甚至吸引華爾街的投資客關注。

輝瑞&BNT搶得頭香 零下70度挑戰運輸保存

美國輝瑞藥廠（Pfizer）和德國生技公司BioNTech聯手研發疫苗，經試驗成功，成為首支取得美國緊急使用授權（EUA）、同時也是世衛組織第一支緊急批准的疫苗。截至1月上旬，美國聯邦政府的疫苗研發計畫「神速行動」（Operation Warp Speed）已經配送約2,000萬劑疫苗到各州，其中包括輝瑞&BNT疫苗，以及另一支同獲美方緊急批准的莫德納（Moderna）疫苗。

兩種疫苗都需要接種兩劑，預計至少可供1,000萬人接種。美國當局也已經與藥廠達成協議，透過公權力介入，協助蒐集更多製作疫苗的原料，以此促進輝瑞的產製效率，預估在今年上半年提高數千萬劑的疫苗產量。

與一般疫苗不同的是，輝瑞&BNT疫苗必須保存於攝氏零下70度的環境中，比地球上最冷的南極洲還要冷。原因是輝瑞&BNT疫苗採用「信使核糖核酸（mRNA）」技術，由疫苗攜帶一組訊息，給人體細胞解碼、並依訊息製造出新冠病毒的棘狀蛋白，藉此使免疫系統防護升級、隨時處於備戰狀態。RNA的性質頗不穩定，比起DNA，更容易與其他物質交互作用，因此需要極低溫來降低活性。

運輸過程中，該疫苗須經過陸海空三種不同的運輸流程，期間也需要貯存於各地的配送中心。因此，運輸載具和貯藏裝置的溫度條件變得至關重要。

另一支莫德納疫苗，同樣需要以冷凍運送，但不必達到輝瑞&BNT疫苗的極低溫條件，莫德納疫苗僅需保存於攝氏零下20度，大約等同一般冰箱的溫度。

百工合作抗疫 從裝置到追蹤都不馬虎

為了確保疫苗運送流程中溫度的穩定，輝瑞已於去年底研發出一款特殊的運輸包裹，大小和一個行李箱差不多，可以重複使用，裡頭鋪上兩層乾冰，並安裝有GPS追蹤裝置及溫控監測儀。每個包裹最多能裝5,000劑疫苗，如果不開封，保存期可長達10天之久。

國際包裹快遞運輸巨擘優比速公司（UPS）及聯邦快遞（FedEx）擔綱主要配送任務。優比速的物流夥伴XPO，則負責調度特殊運輸車種，供應附帶路線及溫度追蹤軟體的卡車；另一家同業Boyle也參一腳，支援疫苗的配送工作。

不過，要建立完整的疫苗供應鏈，除了物流業者，也得仰賴其他領域的專家與人員投入支持。運輸業高階技術專家、商業車載資通訊業者，以及第三方的後勤公司、製造商、倉儲業者，當然還有所有駕駛、行政和護送疫苗的警政團隊，全都功不可沒。

此外，為了讓還沒施打疫苗的民眾都能追蹤運輸進度，美國疾病管制暨預防中心（CDC）也發布了一套線上互動地圖，上面會顯示已經配送的疫苗總量和已經施打第一劑的總人數。

冷鏈運輸網絡前所未有 吸引投資界目光

前所未見的冷鏈運輸網規模也拉抬投資呼聲，不少華爾街投資客都對有關公司投以關注眼光。相較疫情前，冷鏈技術約有60年被歸類為運輸業的冷門業務，直到過去10年間，癌症相關研究有所突破，冷鏈運輸需求才有所提升。而今，新冠疫情卻讓冷鏈運輸成為目光焦點，一舉顛覆過去在醫療產業受漠視的窘境。

舉例而言，去年1 0 月，私募股權投資巨擘黑石集團（Blackstone），對擅長低溫運輸的生醫製藥公司Cryoport挹注2.75億美元資金；另一家開發運輸箱內建全球定位系統（GPS）的飲料溫控杯公司Ember，也獲得投資人看好。

與優比速公司合作的冰櫃製造商斯特林超冷公司（Stirling Ultracold），負責在疫苗存放點建置冷凍貯藏中心。根據斯特林執行長譚尼（Dusty Tenney），市場對斯特林旗下製造的冷凍機械需求攀升，過去這段日子裡，「沒有一天乏人問津」，天天都有訂單上門，讓公司不得不加緊作業。

然而，美國首批疫苗的配送過程卻也狀況百出，基於配送時間的緊迫性，可能有為數不明疫苗尚未接種就已經過期。與此同時，染病死亡的人口仍在節節攀升。除此之外，也有專家指出，並非全球所有地區都有高端、完整的冷鏈運輸技術，要把目前的疫苗配送到這些地區，恐是難上加難。

在冷鏈運輸網尚未全面成熟的限制下，如何兼顧公共衛生與醫療倫理，實現抗疫正義，是人類面臨的艱鉅挑戰。（完）