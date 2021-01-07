不想當消費街貓幫凶 香港護貓粉專的哀傷告白

【文／張 謙 （中央社駐香港記者）】

由香港街貓攝影師葉漢華所成立的臉書專頁「捕貓捉影」，在幾個月前失望地宣布不再發布貓照，他在臉書告別文上寫著：「我沒欠你，只欠街貓。」

葉漢華大概10年前在臉書設立了「捕貓捉影」專頁後，就不斷上傳他拍攝的街貓照片，與網民分享，希望讀者關心街貓的狀況，也培養出一票萌貓照的愛好者。不過，幾個月前，他突然宣布不再更新照片，他在貼文上寫著「對觀眾，我不想太在意，因為你們當中太多人也沒在意城中的動物，懶得採取行動」，「我寧可收起讓你得到所謂治癒的作品，都不讓你白白去消費牠們」。

當時面對媒體訪問，葉漢華表示「不想成為消費街貓的幫凶」，顯得相當失落；經過數月沉澱，他近日接受《全球中央》專訪，仍展現出對街貓的熱誠。他說，「捕貓捉影」只是階段的結束，正在思考下階段如何以更好及實際的方式護貓。

採訪工作前的偶遇 開啟他10年街貓寫真

今年40歲的葉漢華，年輕時在九龍官塘職業訓練中心學習攝影，畢業後從事攝影記者，曾在不同的新聞媒體工作。也是因為從事新聞攝影，令他有機會接觸到街貓。他說，在媒體工作時，每次參加記者會前，都有一點空閒時間隨處閒逛及拍攝，讓他注意到街上的流浪貓。

他說，最初只是胡亂拍攝街貓，沒有特別想法，後來他開始把拍攝到的流浪貓照片放上自己在臉書設立的平台，引起一些人關注。

在投入拍攝街貓後，他開始發現街貓非常多，只是被社會忽略，於是他有了一個想法，就是把更多照片上傳網站，讓市民了解問題，而新界荃灣一間廟宇的流浪貓就成為他拍攝的重點。

拍攝的過程中，葉漢華注意到街貓也有群組之分，各群組有不同領袖；一段時間之後，他又發現廟宇內的一些貓隻往往會消失一段時間，後來再出現時，耳朵會少一角，追查之下，原來是志工帶牠們去絕育後的標記。

自此，他與志工也建立了關係。後來他一邊工作，一邊充當志工，協助捉一些貓隻接受絕育，他拍攝的街貓照片也愈來愈多。

香港動保觀念漸升 但付諸行動者仍少

葉漢華說，他大概自2011年起把街貓照片上傳網路，網民的回響也日漸增多。把流浪貓照片上傳，是希望帶來貓隻的訊息，喚起人們對街貓境況的關注，更不要虐貓。

他說，當初在街上拍攝流浪貓或把貓隻照片上傳到網站時，有人把他標籤為「貓痴」，看法負面，反映出有人對其護貓的動機和努力有所誤解，也說明當時社會對動物保護的冷漠。

但時間印證，他的工作慢慢扭轉了市民甚至媒體對動保的觀念，不再以偏見看待護貓者。

在投入拍攝街貓後，葉漢華曾於2012年以貓為主題舉辦攝影展，引來書商關注，後來雙方合作，他出了人生第一本書，介紹在廟宇的貓隻；其後，他再與別人合作出版了另一本貓書，焦點之一是掀起讀者對保護動物政策的關注。

經過長時間的投入，葉漢華已成為護貓的標誌性人物，但2020年9月，他突然公布不再更新臉書群組的貓照，令外界猜測他是否因為對這方面的付出感到失落，因而放棄近10年的努力。

他接受媒體訪問時提到，2020年2月香港青龍頭深井豪景花園發生虐畜案，30隻寵物遭人從高空拋擲墜樓，死傷遍地，律政司最終不起訴。他在臉書發表相關資訊與分析，並發起聯署，但獲得的效果遠不及平時的一張可愛貓照，顯見真正願意付諸行動的人很少。

但他顯然沒有放棄，只是正在思考今後的方向。

感嘆動保法令不如台灣 思索以具體行動護貓

葉漢華這次受訪表示，過去他是以照片引起社會對街貓的關愛和關注，今後他會把更多時間和精力放在護貓的具體工作上。

他說，今天的港人對防止虐待貓隻已有所覺醒，心態變了，願意無私地上街聲討虐貓行為，這說明他過往的工作是有效的，無數的照片喚醒了一些人對街貓的關注。

下一步如何走，葉漢華需要多些思考，但方向應是推動政府修改法令，令貓隻或其他寵物獲得更大保護。他認為，香港的相關法令相對落後於日本和台灣等地，市民對相關法令也不理解，一般只作情緒性批判。

以台灣為例，當地不會人道毀滅動物（安樂死），而香港大致上只給予被捕寵物四天時間，之後就會進行人道毀滅。他說，在保護動物上，台灣無論是社會關注的程度和配套都比香港好。

再者，香港漁護處的動物收容所從未對外開放，市民要接近或領養被遺棄寵物，只能透過中介團體去做。

葉漢華今後會在社交平台或其他管道繼續發聲，目的是引導市民關注防止虐待動物的法令問題，相信這對保護動物更實際及更有效。

他說，這也是為甚麼他把臉書專頁從過去的「捕貓捉影」改為「捕貓捉影2.0」，這寓意他的護貓理念進入另一階段。第一階段既已引起市民對護貓的共鳴和關注，下一階段就是思考如何解決實際問題。（完）