羅馬浪貓庇護天堂 千年神廟遺跡成貓跳台

【文／黃雅詩 （中央社駐羅馬記者）】

彷彿等不及送走晦氣的2020年，羅馬街頭早已開始賣起2021年的月曆。月曆主題有宗教、古蹟、風景各類，其中還有一個歷久不退流行的款式，是以「羅馬的貓」為主角，照片裡貓群恣意在2,000多年歷史的古羅馬遺跡間打盹、曬太陽、嬉鬧，確實是羨煞全球貓族的獨特一景。

貓咪躍上歷史場景 銀塔廣場成貓奴朝聖地

羅馬貓咪群聚的「銀塔廣場」（Largo di Torre Argentina）位在市中心古蹟區，距離萬神殿、許願池等知名景點都是步行可及，因此很多觀光客會順訪此一景點，專程從世界各地來朝聖的貓奴也不少。

銀塔廣場有四座古羅馬共和國時期的神廟遺跡，這裡最為人熟知的典故，是作為凱撒大帝在西元前44年被暗殺的場景。不過現場絲毫沒有陰森血腥的感覺，1929年遺跡被挖掘出土後，逐漸變成流浪貓聚集之處，許多愛貓人士自發性來餵食貓群，讓貓群數量愈來愈多。

1993年，兩位愛貓女士決定在附近設立「銀塔貓庇護所」（Torre Argent ina cat sanctuary），其中一位創辦者德圭爾（Lia Dequel）已經過世，另一位退休的歌劇院女歌手薇薇安妮（Silvia Viviani）高齡80歲，在2019冠狀病毒疾病尚未爆發之前，她仍常常到庇護所親自照顧貓兒。

銀塔庇護所大約有130隻貓，但不是都塞在建築物裡，多數健康貓兒可以自由地在偌大古蹟廣場穿梭，只是由庇護所提供餐食，老弱殘廢的貓兒則會留在庇護所，由志工提供牠們所需的醫療照護。

庇護所最主要功能不只是照護轄下貓群，而是提供流浪貓結紮服務，為了管控整個羅馬城市的流浪貓數量，庇護所也替散落在城市其他角落的流浪貓結紮，每年平均要結紮6,000隻流浪貓。

疫情下爆斷炊危機 志工努力求援

銀塔庇護所工作繁重，運作卻全靠慈善捐款和志工輪班。在沒有疫情時，因為庇護所享有盛名，還能依靠大量參觀遊客的小額捐款維持，但疫情爆發後，歷經封城與國際航班減少，現在鮮少遊客前來捐款、供應貓食，很多年長志工也因為防疫考量無法來幫忙，讓庇護所陷入營運困難。

在封城期間，庇護所勉強排出四位志工輪班前往餵貓，並透過社群媒體廣邀愛貓族踴躍「遠距認養」，或透過官網小額捐款，幫助庇護所營運下去。

2020年4月，一位庇護所志工向義大利媒體投書指出，疫情不只讓人類世界運轉大亂，動物也深受衝擊，銀塔廣場附近的龐大貓群因為缺糧，正面臨餓死、病死危機。

庇護所志工努力以手工製作周邊商品創造營收，例如貓咪油畫、貓咪馬克杯等，也有人發起收費的「貓帝國」導覽團，帶大家漫步城市參觀貓的雕像、集散地，認識貓與羅馬帝國各種淵源久遠的傳說，包括奧古斯都大帝在遺囑裡如何情深意重地談到自己的愛貓，還有一座建築頂端貓雕像眼光遠望之處，據傳曾是古代貴族的藏寶地。

貓是自由的化身 羅馬的人貓情緣

銀塔廣場的流浪貓眾多，但很多愛貓族記得牠們每隻的名字，在庇護所或羅馬愛貓族的粉絲團裡，總有人不定期貼出貓的訃文，悼念某隻經常在廣場出沒的貓，曾經給他帶來極大的心靈慰藉。很多羅馬人認為天性自由的貓不該被豢養在家裡，而是該與貓維持一種若即若離的照護關係，銀塔庇護所正是這種形式的最佳實踐者。

比起現在術語常用的「貓奴」，古羅馬從中世紀開始就對愛貓女性有專有稱呼「貓女」（gattara），英文多翻為CatLady。義大利媒體採訪一位羅馬現代貓女寶拉（Paola）的日常，她笑稱自己照顧貓就像照顧小孩一樣，她會一大早醒來開始煮鱈魚和雞胸肉，然後帶著食物巡迴各處的流浪貓棲息地。

寶拉表示鄰居都直接暱稱她「貓」，起初街坊會擔心她的餵貓舉動引來更多流浪動物，破壞社區環境，但她其實很環保，她不用一次性塑料容器，食物都放在略具高度的位置而非地面，不會吸引老鼠聚集，當貓吃完食物，她會把餐具收走、清潔周遭，久了附近鄰居對她的做法都很認同，甚至有人會主動提供食物給她。

羅馬街頭流浪漢也養貓，知名古蹟萬神殿附近一個常駐的乞者與他的老貓，幾乎成為數十年來街頭固定的一景。2020年8月底老貓被偷，事情還鬧上媒體，主流報紙和社群紛紛動員協尋老貓，痛批把老貓與長年相伴的主人拆散是人間最殘酷的打擊，鄰近餐廳員工感性地說，即使該名流浪漢餐風露宿，也不忘在貓的餐盤擺放鮮食和潔淨飲水，可說為羅馬的人貓情緣再添一筆佳話。（完）