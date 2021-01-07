川規拜不隨 停建圍牆解套無證移民

【文／林宏翰 （中央社駐洛杉磯記者）】

恢復追夢人計畫、鬆綁穆斯林國家旅行禁令、停止興建圍牆等，被認為是拜登上任100天內可望繳出的移民政策成績單，但未來四年要徹底翻轉川普時代的移民政策並不容易。

「美國歷史就是一部移民史。」歷史學家韓德林（Oscar Handlin）這句話道盡美國的移民性格，譽為全世界最具代表性的文化大熔爐。

在此背景下，一代一代移民到美國這塊自由的土地開創新生活，為美國的發展提供人才與勞動力，卻也帶來社會變遷與非法移民問題。據最新統計，全美3.2億人口中有4,700萬人（14%）為出生地不在美國的外來移民。

不滿川普緊縮政策 移民後裔挺拜登進白宮

2020年美國總統大選，開票幾經波折，當各大媒體宣布拜登篤定超過270張選舉人票之後，大批支持者聚集在洛杉磯市中心慶祝。

人群車隊裡，除了美國星條旗，還可看到有人拿著墨西哥國旗。洛杉磯距離美墨邊境僅140英里，是一座以西班牙語「天使」命名的城市，同時是民主黨支持者占多數的深藍選區。

這一幅美墨國旗共同慶祝拜登勝選的畫面，包含著對於川普四年來緊縮移民政策的不滿，期待拜登上任後對移民政策的修正。

川普主政四年間，移民政策置於首要地位，從聞名世界的美墨邊界築牆、「零容忍」政策遭批評拆散家庭、對穆斯林國家的旅行限制、收容其他國家難民人數的限縮等。

不少移民後裔站在族群融合、反對種族歧視的角度支持拜登。不過專家分析，拜登上台之後，面臨疫情與其他更重要的內政問題，移民議題上翻轉川普政策的步伐可能放慢。

上任停建美墨邊界圍牆 擬為千萬無證移民解套

川普任內打擊非法移民最具話題性的做法，莫過於他從2016年競選期間就一再主張的美墨邊界築牆政策。而這項政策可能是拜登上台後第一項喊卡的川普移民政策。

儘管築牆的經費未按計畫由墨西哥出錢，川普2019年以國家安全為由，動用國防部經費，從加州、亞利桑那州、新墨西哥一路到德州建造了約400英里的圍牆。支持建造邊界高牆的理由認為，能有效遏止利用邊界從事人口販賣與走私，打擊藉此牟利的犯罪集團。

民主黨向來反對築牆，主張使用高科技的方式管控邊界，採用監視器、雷達偵測、感應器和無人機等處理非法移民問題。拜登競選期間宣示，上任後停止興建圍牆工程，「在我執政的政府，不再興建任何一英尺圍牆」，但已完工的圍牆將保留。

另一項拜登上台後可能翻轉的移民政策，就是恢復歐巴馬時期俗稱追夢人計畫的《童年抵達者暫緩驅逐辦法》（DACA）。在歐巴馬政府推行下，約65萬童年隨家人來到美國的非法移民，暫緩驅逐出境的命運。川普2017年上任後廢除了這項計畫。

拜登除了主張恢復追夢人計畫，加碼提出政見，保障追夢人學生申請聯邦補助的資格，使他們在經濟狀況窘迫下也能接受高等教育，這也被專家列為拜登上任100天內可望實施的移民政策。

然而這項政策的隱憂在於，無證移民如果沒有取得公民身分的管道，在美國的生活還是充滿不確定。儘管拜登具改革企圖心，打算提供1,100萬非法移民取得公民資格的管道，但是國會的立場分歧可能是最大阻礙。

另一項拜登承諾上任後的首要任務是，成立專案小組協助545名移民孩童與家人團聚，這些非法移民的小孩因為川普「零容忍」政策遭到拆散。

川普2018年對移民發起「零容忍」政策，數以千計的孩童被迫在邊境與雙親分離，川普政府企圖以此嚇阻移民進入美國，不過這項政策遭批不人道，政府後來稍有退讓。

2019年耶誕節，加州一處教會將耶穌與父母塑像隔離在不同的鐵籠裡，抗議川普政府對待非法移民的不人道做法。

拜登也曾宣示，上任之後另一項首要工作是解除對13個以穆斯林為主要人口國家的旅行禁令。專家認為，這不僅是政策的調整，更象徵美國移民政策的鬆綁。川普對穆斯林國家的旅行禁令，不僅在限制移民人數，更是把特定國家排除在外。

承諾移民制度現代化 短期難見革命性翻轉

諸如恢復追夢人計畫、鬆綁穆斯林國家旅行禁令、讓失散的移民家庭團聚、停止興建圍牆等，被認為是拜登上任100天內可望繳出的移民成績單。不過專家認為，未來四年拜登要徹底翻轉川普時代的移民政策並不容易。

川普政府推行《移民保護協議》（Migrant Protection Protocols），把那些跨越邊界尋求庇護的移民送回墨西哥，在墨國等待案件判決，人數估計6萬7,000人。除非拜登政府期望看到大量移民湧向邊界，否則短期內可望維持現有做法。

儘管拜登承諾「落實美國移民制度的現代化」，但移民權益團體指出，拜登擔任副總統的歐巴馬政府時代，對待移民的政策未必如外界想像開放。2009年到2017年，超過300萬移民遭到驅逐出境，人數寫下歷史新高。（完）