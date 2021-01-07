新冠疫苗幕後功臣 移民夫妻人生解密

【文／陳昱婷（中央社編譯）】

沙辛和杜勒齊接受訪問時說，他們對抗2019冠狀病毒的動力很簡單，因為這是他們的工作。

美國輝瑞（Pfizer）大藥廠和德國BioNTech生技公司聯手研發的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，臨床試驗出現重大突破、振奮人心，也讓BioNTech低調的執行長夫妻檔移民背景備受矚目。

土耳其裔移民夫妻 攜手大藥商研發疫苗

法新社報導，現年55歲的沙辛（Ugur Sahin）與53歲的妻子杜勒齊（Ozlem Tureci）都來自土耳其移民家庭，2008年兩人在德國西部城市梅因斯（Mainz）創立BioNTech。該公司與輝瑞攜手研發的疫苗在試驗中證實具90%的預防效力。

英國去年12月2日領先全球，批准使用輝瑞和BioNTech研發的疫苗後，BioNTech去年來股價大漲超過250%，讓公司共同創辦人的土耳其裔科學家沙辛身價水漲船高，隔天躋身全球500大富豪之列。沙辛財富攀升至51億美元（約新台幣1,441億元），在榜上排名第493。

BioNTech於2019年10月在美國那斯達克掛牌上市時，市值才不到34億美元，如今市值將近290億美元，已超過德國最大銀行德意志銀行（Deutsche Bank）。

BioNTech執行長沙辛四歲時隨父母從土耳其來到德國，他的父親在科隆（Cologne）的福特（Ford）車廠當外籍勞工。這些移民有許多人後來留在德國定居。沙辛的妻子杜勒齊是BioNTech的醫療長，她的父親是來自土耳其伊斯坦堡的醫師。

外人描述沙辛和杜勒齊工作認真且充滿熱情，但他們對於這一路走來被誇為融入當地社會的成功典範等說法，顯得有些戒慎。

沙辛接受英國《衛報》（The Guardian）訪問時說：「身處社會之中，我們必須捫心自問如何提供每個人貢獻社會的機會。我只是個剛好有移民背景的例子，我若是德國人或是西班牙人也會做同樣的事情。」

癌症研究科學界知名 生活樸實騎腳踏車上班

一般民眾近來才開始認識他們，但這對夫妻在科學界早已以癌症研究的領導者長年來為人所知，他們自我設下的目標是開發出革命性的抗癌藥物。

沙辛專精於分子醫學與免疫學，一開始就讀科隆大學（University of Cologne）醫藥系，後來在薩蘭大學附設醫院（Saarland University Hospital）擔任住院醫師時，邂逅當時為醫學生的杜勒齊。

兩人在2002年結婚，婚禮結束當天仍回到實驗室工作，由此可見他們對醫學研究的熱情。他們育有一個女兒，據說沙辛和杜勒齊一家生活樸實無華，兩人經常穿簡單的T恤和牛仔褲，騎腳踏車上班。

杜勒齊描述她的童年和醫學密不可分，她曾告訴一個德國科學網站：「我父親就是在自家執業。」並說她除了當醫師之外，「無法想像從事其他工作會是什麼樣子」。

他們在2001年創建第一家生技公司Ganymed，2016年將公司轉售。2008年創立的第二家公司BioNTech，為癌症病患研發新一代療法，所運用的技術如今用在2019冠狀病毒疾病疫苗上。

BioNTech擁有1,500名員工，投資人之一的斯楚曼（Thomas Struengmann）表示，這對夫妻是「非常真誠的人，相當正直、勤奮且極為聰明」。

當得知疫苗後期臨床試驗的振奮結果時，這對夫妻告訴《衛報》，他們鬆了口氣，坐下來喝幾杯茶，小小慶祝一下。

不畏壓力專注研發 癌症研究轉應用於疫苗

去年1月，BioNTech的癌症免疫研究出現轉變，沙辛在一份醫學期刊上得知中國武漢爆發人傳人的不明肺炎疫情，他立刻了解到事態的嚴重，因此暫停癌症研究，將重心全力放在對抗2019冠狀病毒疾病，展開所謂的「光速計畫」（Speed of Light），將信使核糖核酸（messenger RNA）的癌症相關研究應用在疫苗上，這項創新技術在市場上尚無前例。BioNTech於去年3月和美國輝瑞大藥廠展開夥伴關係。

沙辛和杜勒齊接受訪問時說，他們對抗2019冠狀病毒的動力很簡單，因為這是他們的工作。杜勒齊告訴英國《泰晤士報》（The Times），他們擁有免疫系統的知識，因此有責任貢獻一己之力擊退疫情。

沙辛被問到他們面臨來自國際社會的壓力有何感想時，他告訴《韋斯巴登納快報》（Wiesbadener Kurier）：「身為藥劑師，我們總是具有高度的責任心。無論正在研發的藥物是針對單一病患，還是更大的群體，工作是我們所關注的焦點。我們日常生活中沒有去處理哪個問題的選項。」

在梅因斯大學（Mainz University）和沙辛同事20年的腫瘤學教授希爾包德（Matthias Theobald）表示，沙辛低調保守的行事作風底下，掩藏的其實是他不屈不撓想要改革醫學的野心，他放手一搏，投身研發疫苗的信心就印證了這一點。

希爾包德說：「他是個非常謙虛的人，但他想創造出一個架構，讓他能夠實現自己的願景，這個抱負卻一點也不謙虛。」（完）