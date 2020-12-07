加拿大博物館處方箋 為身心提供療癒時刻

【文、攝影／胡玉立 （中央社駐多倫多記者）】

加拿大歷史最悠久的蒙特婁美術館（MMFA）一直很「前衛」。在疫情衝擊全人類的「超現實年代」，包括蒙特婁美術館在內的多個北美博物館，正以行動彰顯「博物館療法」（museotherapy）新概念，協助人們度過舉世隔離的茫然與黑暗。

藝術療法風靡全球 加國首創博物館處方箋

隨著近年來藝術療法（Art Therapy）逐漸受重視，MMFA獲得大筆捐款資助，2016年擴大全館教育與藝術治療功能；2017年成為北美最早聘請全職藝術治療師常駐館內的博物館；2018年更創全球之先，成為最早接受當地醫生開立「博物館處方箋」，讓患者免費參觀、甚至預約館內藝術治療師的美術館。

身為博物館界力推藝術療法的領頭羊，MMFA官網強調：「MMFA堅信藝術對身心健康福祉有正面影響，此乃『博物館療法』新概念。」

MMFA於2016年11月開設「謝納埃雷爾教育和藝術療法國際工作坊」（Michel de la Chenelière International Atelier for Education and Art Therapy），試圖解決輟學、歧視、貧困、文盲、厭食症、恐同性戀症和無家可歸等社會與文化問題，每年約有30萬人參加工作坊教育和治療計畫。

館內唯一常駐全職藝術治療師萊加里（Stephen Legari）每年看診約1,200人。他說：「對我來說，藝術療法是利用藝術來探索人們正在經歷的問題。」

萊加里帶著小組透過MMFA豐富館藏，找出有共同主題的藝術品，並帶領組員進行他們自己的藝術創作，鼓勵用非語言表達心情。在完成視覺藝術探索功課後，萊加里會要求患者觀察並反思自己的作品，探尋其意義。

萊加里表示：「畫材難以控制的流動特質，讓我們投入自己的情緒；有時候，這就是我們想要的。如果某個人在表達自己時遇到困難，或者感覺不到自己的情緒，用繪畫作為處方，會讓他們感到安全進而放心地去體驗。」

藝術與醫療跨界合作 「逛博物館」成新處方

由於MMFA的藝術療法模式非常成功，館方進一步與「加拿大法語區醫生公會」（MFdC）跨界合作，自2018年11月1日起，由醫生開立「博物館處方箋」，患者可憑處方箋攜伴免費前往MMFA參觀各項常設展覽和特展。

「博物館處方箋」藝術治療計畫一推出，蒙特婁地區即有逾百位醫生註冊登記，試行範圍除精神科之外，內科與腫瘤科等都包含在內，堪稱醫界與藝術界「跨界結合」重要一大步。

「許多人以為藝術療法只對心理疾病有效，但它的好處不只如此。愈來愈多醫學研究證明，藝術療法對生理健康也很有幫助。」MFdC副主席、加拿大家庭醫師布瓦耶（Dr. Hélène Boyer）表示：「逛博物館這樣的藝術活動，讓感官受到刺激，促進人體分泌皮質醇與血清素等激素，有益健康。對糖尿病、安寧治療、慢性病患者都有明顯幫助。」

布瓦耶還表示，過去醫生開出藥方時，極少不必擔心任何副作用，如今有這樣的發展，讓人很感動。她認為，醫生開立「博物館處方箋」，是在情感層面上與患者建立聯繫的一種方式，「我們總是問自己：我還能做什麼？從現在起，我們至少可以提供『幸福時刻』」。

疫情黑暗年代 美加博物館供心靈慰藉

如今，眼看COVID-19疫情持續衝擊全球，人們不斷被迫面臨個人、親友乃至整個社會的隔離、恐慌、病痛、死亡等創傷和不確定的未來，愈來愈多博物館開始思考，在提供人們身心靈療癒方面，博物館可以扮演什麼樣的積極角色。藝術治療與博物館或美術館的結合，變得更加理所當然。

其中，美國紐約皇后博物館（Queens Museum）每週四提供線上藝術療法計畫，讓社區參與者透過Zoom分享他們的創作，並使用繪畫和詩歌來討論疫情前後的生活。

75歲的紐約居民恩里克斯（Walter Enriquez）因疫情失去了多位朋友和鄰居，他每週四花30分鐘坐在電腦前上課，用色鉛筆、鋼筆在紙上作畫。恩里克斯說：「在參加這項計畫之前，我感到非常孤獨，但現在，我可以學習藝術創作。我們不能像以前那樣享受生活，但藝術可以幫助我們捕捉過去、重拾正面經歷，度過痛苦和悲傷。」

美國大都會藝術博物館（Metropolitan Museum of Art）也在啟動免費藝術療法計畫，館方以當年911恐怖攻擊事件後使用過的雷同做法，將展覽空間設計成具有創傷意識的安全空間，選擇陳列的藝術品力圖緩解訪客面對疫情的焦慮或悲傷情緒。

大都會博物館資深管理教育家麥金尼斯（Rebecca McGinnis）表示：「我們正在適應新現實，研究如何利用藝術史來反思孤獨和創傷的共同經歷。」

美國俄亥俄州辛辛那提藝術博物館則對100多名導覽志工進行藝術治療技術培訓，協助他們在博物館對外重開時，可以更妥當地為訪客提供心靈撫慰。

至於因疫情處於閉館狀態的蒙特婁美術館，也盡最大努力協助民眾度過黑暗期。藝術治療師萊加里自3月起，每週五固定在MMFA臉書專頁推出免費線上藝術治療課程。他親手設計的課程內容，都會放在MMFA官網及YouTube上，供大家參考取用。

萊加里說：「參與的關鍵是─專注於創作的樂趣，不要判斷或分析自己在做什麼，單純地享受過程。所以，請關掉新聞，為自己花點時間，好好放鬆。」（完）