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韓國「吃放」爆紅背後 用吃拯救你的孤單

聯合新聞網 / 全球中央
Jane ASMR是一名專門做ASMR吃放的YouTuber，創下千萬訂閱數，是韓國以吃放為主題的 YouTuber中最高紀錄。（擷自Jane ASMR YouTube頻道）
Jane ASMR是一名專門做ASMR吃放的YouTuber，創下千萬訂閱數，是韓國以吃放為主題的 YouTuber中最高紀錄。（擷自Jane ASMR YouTube頻道）

【文／廖禹揚 （中央社駐首爾記者）】

想大吃油炸食品，但害怕不健康嗎？想暴飲暴食發洩壓力，但怕變胖嗎？想大吃高級料理，但價格高昂負擔不起嗎？這種時候，看「吃放」（Mukbang）就對了！

吃放顧名思義就是「吃的放送（節目）」，是目前在台灣、韓國、日本、歐美都相當受到歡迎的串流平台影片類型，在韓國尤其普遍，幾年前就開始有直播主透過網路平台AfreecaTV邊吃東西邊與觀眾互動，慢慢演變為今天花招百出的「吃放」。

小確幸更能感同身受　直播平台吹起吃放風

吃放的準備工作與其他類型的影片相較簡單，只要準備好食物跟胃，隨時隨地都能開始，在剪接上也較為容易，因此深受直播主歡迎。

在以直播為主的AfreecaTV上，直播主較注重與觀眾互動，可能會邊直播邊煮泡麵、邊烤肉，以增加直播時間，而且通常是食量大的直播主較吃香，不僅花費時間長，觀眾也看得更過癮。

「這也算是小確幸的一種吧」，曾是大胃王直播主忠實觀眾的上班族李小姐認為，食慾是人們非常基本的欲求，在觀看吃放時對於食慾的滿足更能感同身受。

「但如果是更大的幸福⋯⋯可能就沒那麼有同感了」，李小姐苦笑，「這社會實在讓人看不到希望，光是要活下去就很辛苦了」。

隨著直播平台吹起吃放風，以吃放為主題的YouTuber也如雨後春筍般出現，多數影片還會加入國外流行的ASMR（自發性知覺神經反應）元素，通常是以著重收錄咀嚼音的方式，讓觀眾聆聽時出現愉悅感，吃放愛好者大多認為以ASMR方式拍攝的吃放，更令人身歷其境。

此外，也有YouTuber精心設計各項主題，例如超辣食物挑戰、連鎖速食品牌全品項挑戰、只吃特定顏色的食物，或是造型精緻奇特的甜食，來吸引觀眾注意，也讓吃放風吹向海外。

Jane ASMR是一名專門做ASMR吃放的YouTuber，自2018年5月上傳第一支影片至今創下千萬訂閱數，是韓國以吃放為主題的YouTuber中最高紀錄，頻道中890支影片，平均每支都有153萬以上的觀看數，在影片留言區可以看出，她的影片深受各種國家及年齡層觀眾喜愛。

看別人大吃獲代理滿足 緩解減肥節食之苦

韓國掀起吃放熱潮的原因無法一概而論，「代理滿足」是其中一個可能原因。

現代社會充滿減肥、抑制食慾的風氣，在美妝、醫美產業蓬勃發展的韓國更是如此，螢光幕上光鮮亮麗的藝人歌手，在活動之前都會特別控制飲食減肥，反映出韓國大眾的審美觀。

但在宵夜文化盛行的韓國，隨時隨地要叫到外送並非難事，也讓想減肥的男男女女壓力更大。觀察吃放內容的變化，除了直播以外，許多YouTuber也會製作吃放影片，內容比直播更為單純，除了吃、還是吃，不少直播主也會把直播影片剪接成純吃東西的短版影片，上傳到YouTube。

韓國媒體分析，這種現象代表人們因為「進食」的壓力，轉變為對「吃東西的行為」的執著，必須透過看吃放來消解，大食量或刺激性食物相關的吃放內容也因此增加，甚至有網友會在直播中留言，要求直播主「多吃飯、少講話」。

根據一項韓國研究，許多經常收看吃放的觀眾都是抱持「不想吃太多而變胖」的心理，看到直播主暴飲暴食的畫面，反而會降低食慾。有受訪者表示，光是想到自己吃了那麼多會變成怎樣，就覺得倒胃口，也有人表示反而因此更想運動。

吃放拯救情緒飢餓　治癒一個人吃飯的孤單

此外，也有心理學家指出，吃東西不僅是為了攝取身體所需的營養素，也有可能是因為情緒上的飢餓─孤單，導致暴飲暴食的傾向，尤其韓國人跟台灣人一樣，與人見面打招呼的時候會問候「吃飯了嗎？」可見吃飯對韓國人而言，是維持社會關係的重要象徵。

隨著生活型態變遷，從大家庭變成核心家庭，一人家庭也增加，與過去相比，與他人一起坐下吃飯的時間愈來愈少，但人們心中想跟人一起吃飯的慾望仍未消失，便轉向吃放尋求慰藉。

韓國政府曾因吃放可能導致國民過胖，而考慮加以管制，但引起相當大的爭議，批評者認為，政府提出這樣的想法，是忽略現今社會狀況的結果，由此可見吃放在韓國人心中的地位。（完）

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