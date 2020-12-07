澳洲守護野生動物 無人機成利器

【文／丘德真 （中央社駐雪梨記者）】

對於地廣人稀的澳洲來說，無人機近年成為動物保育與畜牧業不可或缺的工具，一些動物研究與保育單位使用無人機來監看、追蹤與研究大面積土地上的動物。

例如之前的澳洲森林大火，無人機不僅用來協助滅火，也在災後的林間協助尋找無尾熊的身影，比起人工徒步工作大大提高效率；而昆士蘭州環境與科學部正在使用無人機人道地誘捕野外引起問題的鱷魚；在廣大的牧場，無人機則成為空中的牧羊人，可用來趕羊、搭配熱像儀尋找丟失的牲畜、監控生病的動物、檢查水位等等。

森林大火毀無尾熊棲地 無人機播種加速造林

澳洲無人機的用途，可說是包羅萬象。近期引起媒體關注的，包括保育機構利用無人機在空中噴灑桉樹種子，試圖加速重建無尾熊棲息地的做法。

2019年到2020年間的澳洲森林大火燒毀大片桉樹（又稱尤加利樹），造成無尾熊的糧食來源銳減。對此，據澳洲聯合新聞社（AAP）今年10月的報導，「澳洲自然世界基金會」（World Wide Fund for Nature Australia）首席保育員勞瑞（Rache lLowry）指出，該會利用無人機，每天噴灑高達4萬顆桉樹種子，期望能大幅增加造林速度。

勞瑞提到，一年前澳洲森林大火所燒毀的樹木，大約是70億棵，其中不少就是無尾熊賴以生存的桉樹，因此儘速重建桉樹森林，就成為了澳洲生態保育界的當務之急。

勞瑞認為，如果僅以既有森林保育的做法進行的話，勢必來不及滿足無尾熊所需，因此，保育工作必須借重無人機的協助，除了可以加快播種速度之外，無人機還可以抵達一般人力無法前往的地方。

保育人員目前重點派遣無人機播種的地方，分別是新南威爾斯州北部的李奇蒙谷（Richmond Valley）以及維多利亞州的東吉普斯蘭（East Gippsland）。

不僅救災與重建 還能事前防災

除了森林重建之外，無人機也被應用在森林大火的預防工作。據澳洲貿易及投資委員會（The Australian Trade and Investment Commission, Austrade）於今年7月指出，加拿大企業「伊頓航空服務」（Aethon Aerial Solutions）近年在澳洲開拓的業務，就是利用無人機監視澳洲各地的電纜，以預防纜線走火觸發森林大火。

「伊頓航空服務」總經理詹金斯（Alastair Jenkins）解釋，電纜設備會潛藏著各種各樣的風險。例如電線桿上的木橫擔會腐爛、絕緣器會掉落、纜線會碰到周圍樹木、纜線會掉到地上⋯⋯等，這些都有可能成為觸發森林野火的原因。對此，「伊頓航空服務」採用體積相當於一般直升機十分之一大小的無人機，每日到上百處地點巡視電纜的安全狀況。

攝錄結合電腦演算 降低動物保育人為干擾

除了陸地上的用途之外，澳洲更有科學家利用無人機進行海洋保育工作。阿得雷德大學（The University of Adelaide）今年1月發表研究成果，證實無人機有助科學家推行海獅保育工作。

澳洲現有的海獅數量大約是1萬多隻，較40年前下跌超過一半。為了阻止海獅數量繼續下跌，保育人員近年密切監控海獅的健康狀況。對此，傳統的做法是以人工方式抽樣捕捉海獅，

然後施打麻醉劑，以便測量海獅肢體尺寸與比例，進而判斷生長和健康狀況。這種做法，不單耗費大量人力、物力，而且干擾到海獅的生活。

近年有科學家利用裝有攝錄設備的無人機，在南澳州（South Australia）長達3,000公里的海岸線上巡航，持續追蹤拍攝海獅的活動，並且利用電腦計算出3D模型。如此科學家就可以在不必接觸海獅，減低干擾海獅生活的情況下，快速估算出海獅的身體比例，進而判斷生長健康狀況。

利用無人機進行保育和環保工作，雖然有許多優點，但有學者提醒，無人機飛行過程，難免會對生態造成干擾。

拉特普大學（La Trobe University）學者麥柯斯蘭德（Clare McCausland）、墨爾本大學（University of Melbourne）學者派克（Susan Pyke）以及新南威爾斯大學（UNSW）學者歐蘇利文（Siobhan O’Sullivan）於2018年聯合發表論文，指出無人機噪音不僅會滋擾民眾，更會讓動物受到驚嚇，甚至造成傷害。另外，無人機可能會侵犯到民眾隱私權，也是學者關注的問題。（完）