歐美疫情當頭 旅遊羞辱有新解

【整理／蔡佳敏（中央社編譯）】

台灣控制2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情得宜，民眾或許沒感覺，但在歐美，新冠病毒疾病掀起了全新的「汙名化」（shaming）年代，從配戴（或不配戴）口罩、保持（或不保持）社交距離，到不幸染疫都可以被歧視。

現在連「旅行」也淪陷。

疫情節骨眼趴趴走 遭致散播病毒汙名

疫情之前，旅行是社交貨幣（social currency），民眾不僅愛旅行，也愛分享旅遊經驗。那時候，travel shaming（旅遊羞辱）瞧不起的是旅行閱歷過少的人。

但隨著疫情蔓延，各國紛紛祭出防疫措施、航班一架架取消、機場和邊境關閉，旅行的地位也一落千丈，掀起全新「汙名化」趨勢。愈來愈多旅行者面臨砲轟，被說在這個節骨眼趴趴走，就是散播病毒，是置防疫資源不足的社群於險境。

華盛頓旅遊業者蘇利文（Kathleen Sullivan）在社群網站臉書上警告，「如果你是旅行業者，欲在疫情期間送口袋麥可麥可的白人客戶至黑／褐膚色人口的地區旅遊，你就是參與／建立系統性種族歧視」。

她呼籲，「你可以拒絕客戶的要求」。

這篇貼文引發熱烈且正反兩面的討論，她承認，網友的觀點讓她稍微改變想法，尤其有同業指出，許多加勒比海經濟體急需觀光收入來回歸正常。但她仍認定，疫情期間，旅遊是不必要的奢侈品。

民眾出遊意見分歧 社群上避談個人旅遊史

她並非唯一持有這個想法的人。BudgetTravel.com於9月針對212名美國民眾的民調顯示，當詢及「您目前對旅遊的態度為何」時，27%受訪民眾回「完全不考慮」，占比最高；25%說接受「小型且局限於國內（美國）的旅遊」；22%說可以來個「一日遊」；21%說「完全開放」。

雖然不知道疫情何時過去、日子何時恢復正常。BudgetTravel.com民調顯示，仍有25%受訪者計畫在接下來的冬／春季出遊；24%鎖定2021年夏季；但被問到是否會在社群網站分享出遊資訊，回答則兩極，多數說會抒發不能旅行的煩惱，但不會談及個人旅遊史。

馬里蘭州旅遊部落客朗恩（Matt Long）說，他疫情爆發後出遊過幾次，「每次都在社群媒體上招致程度不一的辱罵」。他說，他疫情期間接受廠商招待，在賓州一處占地2,000英畝的私人度假村過兩天週末，在貼出旅遊文之後，許多留言都屬正面，但仍收到許多朋友不滿的私訊。

朗恩說：「他們會說『我兩個月來連住家車道都沒離開過，我女兒也不能去上游泳課，你卻去度假村逍遙？這太不公平』。」

不過引起最大波瀾的，是他8月公私各半的佛州迪士尼行。佛州8月分是當地疫情迄今最致命的一個月，當月有4,164人病故，比7月多了近900例。朗恩說，他接到最多的批評是「我不敢相信你在這時候下佛州」，也有當地人認為他們正在與死神搏鬥，不需要外地人到佛州攪局。

做足安全措施 從事負責任的旅遊

而病毒傳染風險，正是讓旅遊作家曼德斯（Lola Mendez）放棄五年來全職旅遊生活、改待在家裡的原因，「如果有人因我而染疫，我絕對無法原諒自己」。

她說她盡量不對其他選擇趴趴走的人「說教」，而是適時提供新聞，說明有些景點的居民確實有拜託外地人別挑這個節骨眼造訪當地，盼打消他們出遊的意願。

喬治梅森大學（George Mason University）心理學家譚格尼（June Tangney）贊同她的做法，說羞辱外出旅遊的人固然情有可原，但恐怕沒有多大建設性，最好的方式是「試著透過鼓勵的方式，要這些人多想想自身行為可能對別人造成的影響」。

旅遊部落客朗恩坦承，外界的shaming對他沒起太大作用，他依舊在美國旅遊，只不過減少社媒發文。

他在結束佛州迪士尼行後自我隔離兩星期並兩度篩檢。他自認在旅遊上已做足安全措施，並認為他可以幫助讓旅遊回歸正常化，「只要聰明行事，不置他人於不必要風險之中，我不認為旅遊有啥問題」。

喬治亞州藍鳳梨旅遊（Blue Pineapple Travel）老闆達登（Kacie Darden）同意，她說她仍旅遊，只不過社群貼文會寫得更謹慎，「無論我去哪兒，所有照片都證明我有戴口罩、也不會在餐廳內用餐」。她說：「我認為有很大的空間來讓民眾從事『負責任的旅遊』。」（完）