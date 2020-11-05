再生能源供電比過半 德國怎麼做到的？

【文／林育立 （中央社駐柏林記者）】

德國南部巴伐利亞邦（Bayern）諾堡-史洛本豪森縣（Neuburg-Schrobenhausen）的一塊空地，最近幾個月新鋪設了一排排的太陽能板，從遠處看相當壯觀，10月開始發電。這是德國第一座完全不需要補助的太陽能發電廠，由綠能界先鋒「天然電」（Naturstrom）電力公司經營，號稱將帶領德國的能源轉型進入新階段。

再生能源法保證收購價 開啟綠能大規模應用

傳統上，德國的電力供應依賴核電和煤電。再生能源靠天吃飯，從發電的角度看，德國的天然條件不好，日照時間不如南歐，也沒有奧地利和挪威豐沛的水力資源。可是德國現在卻是全球綠能的領頭羊，擁有170萬座太陽能發電設備和3萬台風機，數量領先全歐，今年上半年的用電甚至有一半來自綠能。德國怎麼做到的？

各國的電力市場幾乎都是由依賴核煤發電的大型電力公司掌握，因此唯有先開放市場才可能談能源轉型，也就是讓再生能源遍地開花，逐漸取代核電及煤炭、石油等化石燃料，成為一個經濟體電力和冷暖氣的主要來源。1990年代末，德國等歐盟國家開始推動電業自由化，發電、輸配電和售電事業全被分割和打散，少數幾家壟斷的局面終於被打破。

2000年實施的《再生能源法》是德國能源轉型的轉捩點。當時再生能源技術還不成熟，成本也很高，政府因此制定高額的保證收購價，且期限長達20年，利用可靠的報酬率吸引業者投入發電。

這部法開啟了綠能的大規模應用，德國因此比其他國家早一步投入研發和評估可行性，一點一滴累積產業實力。發展綠能目的是減少核煤的使用，得到廣大民意支持，民眾因此也樂於支付比較高的電價，透過電費帳單上的附加費來補貼再生能源的收購價。

2022完成非核家園 2038廢煤時程可望提前

德國能源轉型的另一個關鍵是2011年爆發的日本福島核災，當時反核情緒高漲，總理梅克爾（Angela Merkel）在災後三個月即完成核電退場機制，確定德國在2022年底完成非核家園，成為第一個推動能源轉型的主要工業國家。連製造業龍頭西門子（Siemens）也被迫退出經營半世紀的核電事業，轉投入離岸風力發電的懷抱，可見福島事故對德國能源政策的衝擊。

德國煤礦蘊藏豐富，100多年來為國家帶來源源不絕的能源和繁榮的經濟。儘管開採成本增加和國際減碳壓力不斷，煤礦的重要性已大不如前，但露天開採的褐煤在電力供應仍扮演吃重角色。去年，全國的學界菁英、環保團體、電力公司、地方政府和工會代表歷經多次會議，終於達成2038年前停用煤電的共識，政府隨後立法訂出明確的淘汰煤電路徑圖。

專家相信，隨著地球暖化的速度加快，民眾生活受氣候變遷的影響愈來愈顯著，加上碳交易成本上升和遲早實施的碳稅，迫使煤電業者提早退場，德國廢煤的時程甚至還可能提前。

能源轉型20年有成 仍有三大挑戰待克服

能源轉型得克服成本、技術、民眾接受度和既得利益者反對等重重障礙，過程不可能一帆風順，需要世代接力才可能完成。從《再生能源法》開始算，德國能源轉型的路正好走了20年，從一開始的6%到今年用電有一半來自綠能，離2030年65%的目標愈來愈近，成績有目共睹，因此經常被各國拿來當作指標，不過仍面臨多方面挑戰：

一、 電網建設。

再生能源的特色是因地制宜，發電地點取決於風速和日照等自然條件，德國北部鄰近北海和波羅的海的平原多風，因此風機建設也特別多，可是汽車和機械等製造業的重心在南部，有必要新建多條南北向輸電線路。為取得沿路每一位地主的同意，輸電網建設一再拖延，北電南運如果沒有及時完成，勢必拖延風場的規劃和興建。

二、 穩定供電。

再生能源的優點是源源不絕，不像化石燃料遲早會用完，而且沒有碳排問題。但沒風就沒電，到了晚上太陽能板一度電也發不出來，間歇性發電的特性對維持電力供應穩定是一大挑戰。目前電力調度的做法是透過氣象報告，事先預測風力和太陽能的發電量，讓核電和火力等傳統發電廠能及早因應，彌補綠電的不足。

三、 民眾對電費的接受度。

德國南部日照充足，太陽能發電廠完全無需補助；北部海面風力強勁，最近幾年風場開放招標經常出現0元結標，業者光靠賣電即可負擔成本。可見歷經20年的實踐，德國的再生能源與傳統電力相比已具有價格競爭力。

不過，德國立法保證的再生能源收購價是由全民買單，附加費目前占民眾電費的五分之一，導致電費居高不下。由於再生能源的發電成本愈來愈便宜，朝野最近因此醞釀廢止再生能源附加費，讓不同電力來源彼此競爭，回歸市場機制。電費如果成功降下來，將提高民眾對再生能源的接受度。（完）