Z世代網紅黃大謙 當YouTuber沒在開玩笑

【文／葉冠吟 （中央社記者）】

熟悉的彈指聲和面無表情的眼鏡臉，黃大謙是被高校生網路論壇Meteor評選最想合作邀請的YouTuber，頻道訂閱數超過86萬，影片總觀看次數破億的人氣網紅。

他憑一張犀利壞嘴和厭世表情，以《回覆酸民的留言》系列、《請你找一個比你醜的人交往》等影片吸粉無數；在現實生活中，黃大謙是個23歲剛當完兵的大學畢業生，出社會第一份工作就是YouTuber。YouTuber真有這麼好當？

每個人都像座燈塔 只往同溫層打燈

1995年是網際網路元年、1997年搜尋引擎龍頭Google正式註冊網域，蓬勃的網路發展形塑出「數位原生代」，也就是Z世代。

網紅對於Z世代的影響力，大於明星、成功企業主，甚至成為目標夢想職業之一。1997年呱呱墜地的黃大謙就兼具Z世代與YouTuber兩種身分。

如何形容Z世代，黃大謙用卡通劇情詮釋，劇中角色哀怨道，「希望有一天我能鼓起勇氣，打電話叫Pizza」，這句話完全戳中黃大謙笑點與共鳴，但對長輩來說卻無法理解，打電話叫外送到底有什麼難？

為什麼不敢打電話？就是不敢啊，與網路緊密相連的年輕人，要點餐或交友，手指輕輕一滑即可完成，完全不用接觸「實體」即可完成生活大小事。

「我們很愛在網路上發表意見，但現實中又不敢跟別人講話，很矛盾」，黃大謙又補充，「網路可以讓你聽到很多不同意見，但你似乎沒在聽，因為你活在自己的同溫層、舒適圈，這就是我們的特點」。

網路看似一片無邊際汪洋，但其實每個人都像座燈塔，只在自己喜歡的區域打燈，連Google都知道你的喜好，只推給你可能感興趣的內容。黃大謙認為，現在沒有「大眾」都喜歡的網紅，因為根本沒有大眾這個詞，只有「分眾」。

從無頭蒼蠅到找到定位 一只合約讓爸媽安心

回想踏進YouTuber圈契機，黃大謙指出，自己受喜歡的美國YouTuber Jenna Marbles和Smosh影響。2013年，Smosh曾介紹YouTuber是職業又能賺錢，讓他備受鼓舞，下定決心想跟偶像一樣當全職YouTuber。

同年他正式創立「黃大謙」頻道，只是草創初期像無頭蒼蠅，找不到影片題材也找不到觀眾，只能恥力無限胡亂拍。從對嘴影片、都市傳說玩碟仙，對鏡子念血腥瑪麗，還等不到鬼敲門，得自己後製鬼影，忍不住嘆：「不知道自己當時為什麼有勇氣上傳影片。」

黃大謙也曾自拍、自剪苦熬12小時完成影片，上傳後緊張得難以入眠，結果一覺醒來只有100人點閱，「我只能說失落啊」！直到四年前，黃大謙意外拍出首支爆紅影片《如何當一個娘炮》，累積71萬觀看數，找到特色定位，才找出穩定成長的關鍵鑰匙，陸續有廠商找上門。只是YouTuber能不能當飯吃，不僅黃大謙的爸媽質疑，他也一度迷惘。

黃大謙以母校花蓮高中指考第一類組榜首考上國立政治大學，但他對未來出路仍然擔憂，大一時，曾列了張工作職業表。第一志願寫上YouTuber，接著是婚禮攝影師、家教、普通上班族，「再不行就是去加油站打工度過我的餘生，我真的這樣寫」。

黃媽也多次試探，「你以後就要在網路上拍片嗎」？擔心他能不能養活自己，直到黃大謙把第一份業配合約「刻意」放在家中，「金額部分我還拿螢光筆畫重點，爸媽才比較安心」。

現在黃爸黃媽為更了解兒子，開始看YouTube影片，還會分享：「欸，阿滴最近出新影片，我覺得不錯欸」，甚至開兒子玩笑：「酸民說你臉像被坦克輾過，好有創意。」

歷經起伏，黃大謙坦言，沒人有義務尊重你的夢想，「你得拿出成績、證明，才能說服對方」；也沒有永遠的粉絲，黃大謙甚至認為「世界上沒粉絲」，所有人愛你都有理由，可能是你提供歡樂給對方，他們才會喜歡你，「每個人的觀眾都會成長，他的笑點往上升，然後你的幽默感會往下降，通過那個死亡交叉點後，他們就不在乎你了」。

自嘲最宅YouTuber 科技便利卻扼殺靈感

黃大謙經營YouTube頻道堂堂邁入第七年，黃大謙卻嘆道，「現在是我的低潮期，我寫不出過去的經典腳本」。

自嘲是最宅YouTuber的黃大謙，在網路過分發達的社會，起居坐臥靠手機、足不出戶即可完成。便利的生活，反成靈感枯竭的致命傷。

黃大謙自嘲，「以前是學生，我在班上可能是邊緣人，要省錢吃飯，現在沒煩惱，不用上學，不用上班。每天待在家，反而沒新的經驗去創造新的影片」。

為了豐富人生經驗，黃大謙透露想去打工，如果你在便利超商、手搖飲料店看到黃大謙的厭世臉身影，別嚇著，那是他正在努力汲取新能量，籌備語不驚人死不休的新作。

傾聽意見與溝通 發揮Z世代潛力

「你要真喜歡拍影片，才會喜歡這份工作，如果你只是想賺錢，或覺得當YouTuber看起來光鮮亮麗，我覺得你不一定會喜歡。」要列舉當YouTuber好處，黃大謙想了很久，支支吾吾只講得出工作彈性、有收入，去麥當勞多送四塊麥克雞塊，「而且是非常偶爾」。

從普通百姓變成走在路上會被認出來的網紅，黃大謙連點外送都得記得給小費、提早下去等餐，「否則外送員就覺得，哇，黃大謙，很大牌，然後在網路黑特你」。

想當網紅，心理素質得好，不論是對作品產出的壓力，或是外界評論的壓力。黃大謙直言，不可能每個人都喜歡你，「你自己也一定當過酸民，憑什麼不准別人當酸民」。當YouTuber更不是當偶像，沒有經紀人幫你包裝，還是得自己寫腳本、拍攝剪輯，苦熬過一段掙扎。

不過就像如同黃大謙最先提的，Z世代容易接收來自各界的意見，假設願意聽別人意見與溝通，「我們是很有潛力的世代」。

還是會怕跟外界互動？黃大謙建議，可能先從課堂間舉手發言開始，「但我沒要做，我只是說你若能做到，就會變很厲害，但我沒嘗試意願」。不改個人風格，黃大謙貫徹始終，很做自己，沒在跟你開玩笑。（完）