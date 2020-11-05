反種族歧視浪潮 全美Z世代站在最前線

【文／尹俊傑 （中央社駐紐約記者）】

大批民眾不畏2019冠狀病毒疾病（COVID-19）走上街頭，高呼「黑人的命也是命」、「不給公道，就沒有和平」等口號，全美掀起一波又一波的示威。與一甲子前的民權運動前輩相比，這群示威者膚色更多元、面孔更年輕，訴求同樣是終結種族歧視，但多了新世代武器：社群媒體。站在最前線怒吼的他們，是承接千禧世代的「Z世代」。

隨時Online 行動裝置陪伴的一代

根據美國皮尤研究中心（Pew Research Center）定義，1981年至1996年出生者屬於千禧世代，1997年後出生的人都是Z世代。

日新月異的科技發展是形塑每個世代溝通、互動乃至觀念形成的關鍵。戰後嬰兒潮（1946至1964年間出生）成長階段電視日漸普及，深刻改變生活方式以及與世界的連結；X世代（1965至1980年間出生）成長階段電腦革命方興未艾，緊跟在後的千禧世代則碰上網際網路大爆發。

至於Z世代，最重要的科技發展無非是隨2007年iPhone發表而問世的智慧型手機。

iPhone上市時，Z世代逐漸邁入青少年階段，行動裝置成為他們上網的主要工具，社群媒體成為分享生活點滴的去處，生長在「隨時隨地上線」科技環境的他們也因此有i世代（iGeneration）之稱。

種族更多元 教育程度更高

除手機不離手外，皮尤研究中心2018年分析美國人口調查與統計局（U.S. Census Bureau）資料發現，Z世代種族組成比千禧世代更多元，不少是移民後代，白人所占比例僅勉強過半；多數Z世代成員雖然還沒念大學，但與同齡時期相比，Z世代進大學讀書的比率遠高於千禧世代，教育程度更高。

千禧世代是2008年將歐巴馬（Barack Obama）送進白宮的重要推手，而Z世代的年輕力量則因族裔更多元，更關切有色人種在美國社會遭遇的種種不公待遇；千禧世代成年與出社會時碰上金融海嘯引發的經濟衰退，人生選擇與工作收入大受影響，逐漸步出校園的Z世代則在疫情下面臨更險峻的就業環境。

巧用社群媒體串連 為街頭抗爭凝聚動能

美國春季經濟因防疫大規模停擺，掀起1930年代大蕭條以來最猛烈失業海嘯，普遍欠缺工作經歷的Z世代受創甚深，許多人被迫賦閒在家，悶得發慌。

就在此時，非裔男子佛洛伊德（George Floyd）5月25日在明尼阿波利斯市遭白人員警強壓頸部近九分鐘後喪命，過程被民眾用手機拍下，影片在社群媒體上廣泛流傳，點燃全美遍地開花的示威火苗。

佛洛伊德之死讓2013年萌芽的「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）平權運動獲得更強大動能，Z世代運用社群媒體串連功不可沒。

Z世代發揮皮尤研究中心形容的「數位原生」本領，在數位領域積極宣傳「黑人的命也是命」理念，在全美與世界各大城市鼓動示威，在推特、Instagram、Snapchat、TikTok等社群媒體上分享個人故事與請願、募款等資料。短短一個半月，Instagram上就有超過2,200萬篇貼文使用#BlackLivesMatter標籤，帶動社會運動邁向數位化，並與街頭抗爭相互呼應。

這波社運風潮中，21歲的耶魯大學學生阿邁德（Ziad Ahmed）是Z世代代表人物之一。

不僅是「我想成為誰」 而是「一起變成誰」

身為穆斯林的阿邁德從14歲就想改變世界，上高中後他成立非營利組織Redefy，鼓勵各地學生散播社會正義議題與政策相關資訊。如今，他在TikTok上擁有超過1.6萬粉絲，這個近年人氣暴漲的社群媒體成為他討論「黑人的命也是命」運動、女性領導、疫情衝擊等議題的重要平台。

阿邁德接受哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）訪問時形容Z世代是「我們集結而成的世代」。

他說：「千禧世代為了我們艱辛奮鬥，他們說『我想成為誰都行』，我們則說『沒錯，我想成為誰都行，但我們一起成為我們想變成的對象不是更美好嗎？』」

在阿邁德眼中，Z世代展現團結，大家用手指點一點就可以帶動社運，嘗試改變令年輕人灰心的不公義事件。但正如60多年前金恩博士（Martin Luther King Jr.）那輩歷經多年奮鬥才一步步取得平權成果，Z世代運用數位工具凝聚力量，雖成功喚起大眾對平權議題的重視，但能否帶來真正的變革，仍需要時間驗證。（完）