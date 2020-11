疫情衝擊美國髮廊 黑髮洗護產品一飛衝天

【文/陳昱婷(中央社編譯)】

2019新型冠狀病毒疾病(COVID-19)疫情衝擊下,經濟亮點寥寥無幾,但為天然黑髮設計的護理和造型產品卻熱銷。

疫情致美髮業休長假 反種族歧視助黑髮流行

在美國實施防疫封鎖措施前,這些產品的需求就已經成長,個人護理產品公司像是聯合利華集團(Unilever Plc)和寶鹼公司(Procter & Gamble)早已擴大規模達18億美元(約新台幣522億元)黑髮產品市場的產品線。但2020年是個分水嶺:為非裔美國人燙直髮、護髮或剪髮的美髮業大多數休業好幾個月,許多非裔美國人別無選擇,只能任頭髮自然生長。

根據美國市調顧問公司尼爾森(Nielsen),2017年規模42億美元護髮產業中,非裔消費者消費總額占4.73億美元;市場調查公司英敏特(Mintel Group Ltd.)的報告顯示,2018年黑髮護理市場規模高達25億美元。

根據聯合利華,自此之後,部分洗護頭髮的產品銷售倍增,不只大型連鎖商店儲備更多相關產品,由於自然捲髮日益普及,藝人和網紅也把握這次機會投資。「黑人的命也是命」(Black Lives Matter)反種族歧視抗議,更為自然黑髮的文化接受度起了推波助瀾的作用。

位於底特律的一所黑人天主教學校教職員唐納多(Garrett Donato)說:「這是個非常有趣的時間點。如果你是黑人,那頭髮就是黑色的。」唐納多多年來第一次把頭髮留長。

現年33歲的唐納多今年夏天在Social Club Grooming Co理髮店嘗試編了玉米辮和爆炸頭,也使用聯合利華旗下品牌SheaMoisture的產品來保養他的鬍子。2017年聯合利華收購黑人天然頭髮和美容品牌SheaMoisture。

防疫封鎖護髮靠自己 黑髮洗護產品銷售飆升

根據聯合利華和寶鹼公司,在實施防疫封鎖措施後,黑髮洗護產品銷售一飛衝天,不過它們都沒有公布實際銷售數據。美國最大連鎖超市集團克羅格公司(Kroger Co.)今年甚至擴增黑髮護理產品的貨架空間。

美國藥妝連鎖業者CVS Health Corp表示,過去一年來,頭髮修護和彩妝產品的貨架空間擴增35%,包括新增非裔美國人擁有的品牌。印度戈德瑞消費品公司(Godrej Consumer Products Ltd.)旗下1960年代晚期經典的黑髮護理產品Afro Sheen停產20年後,在今年2月重新復活。

好萊塢演員塔拉吉.韓森(Taraji P. Henson)和崔西.艾莉絲.羅斯(Tracee Ellis Ross)與網紅艾達.羅哈斯(Ada Rojas)也不甘示弱,尬上個人護理產品巨擘,過去一年都各自推出頭髮護理品牌,演員蓋柏莉.尤妮恩(Gabrielle Union)7月宣布將改良她的黑髮護理品牌。

雖然無法得知黑髮護理產品最近的銷售數據,但英敏特的多元文化分析師密契爾(Toya Mitchell)說:「非裔消費者以往習慣依賴專業人士提供頭髮護理服務,現在要靠自己保養頭髮了。」這可能是黑髮護理產品熱賣的原因。

皇冠法案加持 天然髮質髮型免受歧視

但讓頭髮自然生長可能會面臨職場歧視的問題。根據由多芬(Dove)贊助、杜克大學(Duke University)進行的研究調查,非裔女性因為髮型在職場被打發回家的可能性更高。同樣的調查也發現,頭髮沒燙直被認為較不專業,可能會妨礙職業生涯發展。

與非黑人女性相比,黑人女性更可能收到公司訂定的髮型規則說明。職場歧視風險,促使頭髮護理產品知名廠牌加入消除職場對黑髮產生偏見的大戰中。

聯合利華北美地區美容與個人護理部門執行副總裁兼營運長埃格斯頓.布萊西(Esi Eggleston Bracey),是率領這場活動的領袖之一。

埃格斯頓.布萊西2 018 年率領全國城市聯盟(National Urban League)、非裔民權倡導組織「改變顏色」(Color of Change)和西部法律與貧困中心(Western Center on Law and Poverty)組成的聯盟,讓美國若干州通過禁止歧視黑人髮型的法律。加州去年通過所謂的《皇冠法案》(The CROWN Act),全名為「為天然髮型創造尊重與開放的職場」(Creating a Respectful and Open Workplace for Natural Hair),紐約州、紐澤西州和其他四州也陸續通過此法案。

《皇冠法案》將擴大《公平就業與住房法》(Fair Employment and Housing Act)以及《加州教育法規》(California Education Code)適用範圍,包括髮質和髮型。新法也將修改加州政府與教育法規,禁止與髮質及髮型等種族特徵有關的歧視。

非裔女性是美國最大的髮品消費族群,為了將頭髮拉直而使用的產品,經常含有損害健康的化學物質。去年一項科學研究發現,熱油護髮、抗毛躁、刺激髮根、頭皮放鬆等部分產品成分與氣喘、癌症有關。(完)