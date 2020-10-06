「孤獨是強壯」 瑞典人享受一個人的美好

瑞典人喜歡保持個人獨立和自由，卻又喜歡置身於群體中的歸屬感。 【文、攝影／黃齡儀 （旅居斯德哥爾摩）】

歐盟統計局（Eurostat）數據顯示，瑞典逾半家戶是獨居家庭，在歐盟國家中比例最高。在這個獨居文化盛行的國家，不會有人覺得自己是「剩女」或「光棍」，也不會有人嘲笑這些人是「嫁不出去」或「娶不到老婆」的人。

相對的，瑞典有句諺語：「孤獨是強壯」（Ensam är stark），賦予這些獨居獨立的人高度尊崇。在這個個人主義滲入各個面向的國家，所有的事物本就是為「單人」而設計，舉例來說：兼具個人居住與隱私的「單人工作室」較「分享公寓」的概念盛行；雙人床通常意味著由兩張單人床合併而成，而非一張大床等等。

不以婚姻狀態論成敗 瑞典人學習與自己獨處

不以結婚為最終目標的瑞典人，常以「是否同住」來描繪彼此關係。許多瑞典人交往多年、也生了孩子，但是不結婚，住在共同的房產中，稱彼此為「同居人」。不一樣的是，在瑞典，同居人也享有一定的法律保障。

離婚率高的瑞典人也常見伴侶各別租屋居住，輪流照顧他們的孩子。這些關係在瑞典人眼裡都是稀鬆平常，結不結婚、離婚與否，不能用來評斷一個人，更不能拿來論一個人成功或失敗，例如「敗犬」是瑞典人無法想像、也不會使用的字詞。 瑞典人喜歡保持個人獨立和自由，卻又喜歡置身於群體中的歸屬感。

這個曾經被BBC稱為全世界最令人感到孤獨的國家，相對於熱情奔放的南歐來說，也是較為「害羞」的國家。在這裡，沒有所謂男女浪漫的相遇或「搭訕」。事實上，這裡的男生不會主動向女生攀談，甚至連在路上和陌生人對上眼都得擔心被當成性騷擾。

在這裡，如何找到男女朋友成為網路熱搜的關鍵字之一。網路交友軟體盛行，許多瑞典人靠著網路交友尋找另一半。慢熟的瑞典人也很難閃婚或一見鍾情，大部分需經過時間的洗禮才能確定關係。雖然，如何尋找親密關係是每個現代人都可能遇到的問題，但對瑞典人而言，比起尋找親密關係，他們更多的時間是用來練習「與自己獨處」。

享受單身運動不孤單 簡約單人設計是常態

在瑞典，單身運動非常常見，包括：一個人慢跑、一個人騎腳踏車、一個人去健身房、一個人的旅行。由於得天獨厚的豐富自然資源，到處都是森林和湖泊，假日總可以見到穿著時尚的瑞典人裝備齊全在森林裡慢跑、騎腳踏車，這些一個人的活動並不孤單，對瑞典人來說是「寵愛自己」的一種方式。

瑞典人也很愛一個人去健身房「一起」運動，曾有作家撰文寫道，瑞典人這種喜歡「孤獨群體」（alone together）的心態，意思是，他們喜歡保持個人獨立和自由，卻又喜歡置身於群體中的歸屬感。

瑞典人也總是自豪，雖然他們是人口僅千萬的小國，但走到世界的哪個角落都遇得到瑞典人。移民網站Move Hub整理世界銀行和世界觀光組織2007年至2016年數據，瑞典人年均出國旅行1.5次，位居世界第四，僅次於香港（11.4次）、盧森堡（2.56次）和匈牙利（1.62次），證明瑞典人非常熱衷於旅行。

另一個有趣的地方是，不同於亞洲，瑞典許多設計都是為單人設計而不是設計來「分享」。最常見的就是餐點，瑞典人喜好自己吃一份，不喜歡「我的分給你吃」、「你的分給我吃」。一個人吃飯也非常常見，許多瑞典人喜歡點一份餐點、搭配一杯飲料，一個人靜靜地在陽光下享受整個下午。

如果來到瑞典住宿，需要雙人床的話，通常要注意可能是由兩張單人床合併而成，除非特別要求，才會提供雙人床。此外，單人工作室是非常常見的概念，這種居住空間大於套房，但又不需要與其他人分享空間，保有個人隱私。近年來，因為城市居住空間不足，分享公寓的概念才逐漸盛行。

過與不及皆不好 非自願孤獨恐危害健康

不過，心理學家安娜本尼希（Anna Bennich）接受瑞典TV4電視台晨間新聞訪談中提到，她不贊同「孤獨是強壯」的說法。她認為非自願的孤獨對健康的危害大於酗酒和吸菸，社交關係能使長壽的機會增加50%，因而鼓勵瑞典人走出獨處、多多社交。

不論自願或非自願孤獨，學會獨處、享受獨處，也許是每個瑞典人都必備的技能之一。（完）