日本迎向超單身社會 是商機也是危機

【文／顧 荃 （中央社編譯）】

日本國民大叔演員阿部寬主演的日劇《熟男不結婚》，描述他所飾演的建築師桑野信介，因為個性古怪，到了不惑之年仍然單身，但他聲稱自己「不是結不了婚，而是不想結婚」。

這部2006年播出的日劇，去年推出續集《熟男還不結婚》，劇中已53歲的桑野跟13年前好不容易交到的女友分手，還是沒有結婚。

男23%女14%終生不婚 最主要考量是「資金」

續集一開頭就用黑底白字的字幕強調，日本厚生勞動省統計的「生涯未婚率」（終生不結婚率），也就是超過50歲仍然不結婚的人，男性有23.4%，女性有14.1%，這是需要動員整個社會一起處理的問題。

《熟男還不結婚》描述的是2015年的數據，換算起來，日本男性每四人有一人不結婚，女性每七人有一人不結婚；然而在1985年以前，日本不結婚的人口，男女都僅約5%；2010年男性上升到20%、女性約10%。

2015年的不結婚比例又進一步提高，「單人家庭」占比達到34.6%，超過「標準家庭」（夫妻孩子）和「夫妻兩人家庭」等。

根據調查，日本人愈來愈不愛結婚的原因，最主要是「資金」，不分男女都有40%以上是因為考量資金而不結婚。近年因為出現派遣等非正規僱用的工作，導致低收入族群增加，正式員工也因為工時長而沒有時間認識異性。

日本國立社會保障．人口問題研究所實施的「單身者調查」中，一生都不打算結婚者的比例，從1987年到2015年逐年上升。選擇單身最大的理由是「行動和生活方式自由」，還有「金錢較為寬裕」、「沒有撫養家人的責任，很輕鬆」、「容易保持廣泛的人際關係」等。

2040年成超單身社會 「孤客」商機快速成長

《日本經濟新聞》旗下的週刊《日經Veritas》分析，日本未婚、離婚或配偶去世等單身人口，在1980年代，每三人中約有一人；到了2015年約有四成的人單身；預估到2040年，單身率會達到47%，也就是將近一半的日本人單身，成為「超單身社會」。

快速成長的單身族群創造出「孤客」商機，企業紛紛瞄準單身市場，例如推出一個人煮飯用的鍋子、單人唱歌專用的電話亭KTV等，阪急交通社2018年的單人旅行商品也比前一年增加三成。

住在橫濱市的單身族Tsutaya（化名），每年會進行數次「單身旅行」，一個人前往日本最西端的與那國島或是最北端的宗谷岬，他說，「一個人獨占祕境空間的感覺，很難用言語形容」；他會帶著動漫人物模型一起旅行並在觀光景點拍照，為了拍照還買了約50萬日圓的高性能相機。

日本單身研究家荒川和久認為，已婚者透過家庭生活得到認同與達成感，未婚者的幸福感則來自消費，例如追星、健身等，將時間花在個人嗜好或是工作上。

因為個人興趣而一個人行動的單身族愈來愈多，與13年前《熟男不結婚》中，桑野一個人去餐廳吃燒肉或參加一日巴士旅行就被視為異類的社會環境已逐漸不同。

單身者眾釀少子化危機 臨終規劃預防孤獨死

然而，成長的單身族群隨之帶來社會問題，首先面臨的就是少子化。

日本綜合新聞網站「全國新聞網」分析，已婚女性的「有配偶出生率」，從1980年代起慢慢往上提升；另一方面，女性的「有配偶率」則大幅下降。

也就是說，並不是育兒環境不佳導致少子化，而是女性結婚的比例降低，導致出生率下降。

日本去年新生兒約86萬多人，創下新低；同時僅58萬對新人結婚，也創下二戰後最低紀錄。

其次，單身族群年老後，將面臨看護人力不足與「孤獨死」的問題。

現在日本人約有八成是在醫院過世，但因醫療經費不足等問題，日本政府希望刪減病床數，這將導致「在宅死亡」比例提高，而獨居老人將成為乏人照料的「看護難民」。厚生勞動省推估，2030年將會有約47萬人的「看護難民」。

《讀賣新聞》估算，2016年獨居者在家死亡、卻多日無人發現的「孤獨死」人數，全日本約有4萬6,000多人。如何避免「孤獨死」也成為日本社會關心的議題。

日本出現專門針對單身老人設立的公寓，讓老人一起生活；地方政府也與當地企業合作，為單身老人提供「終活」服務，如神奈川縣橫須賀市推出「Ending Plan支援業務」，低收入的單身老人可以到市政府登記，市政府會為老人介紹葬禮公司，先行安排葬禮、骨灰安放等生前契約。（完）