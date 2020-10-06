暖化融冰激化極圈爭奪戰 中國插足野心勃勃

【文／曾依璇（中央社編譯）】

地球北極及南極地區不屬於任何國家，卻又因地緣政治、海權及天然資源的巨大利益，成為各方覬覦的寶庫。

美俄較勁越演越烈 中國動作頻頻插足北極

在北極，隨著氣候暖化、海冰消融，可供開發的北冰洋航道有了愈來愈多可能性，這就攸關商業及貿易利益。另外，一般相信北極蘊藏可觀的石油及天然氣資源，甚至稀有元素，更是兵家必爭。

除了北歐、北美、俄羅斯等傳統北極國家之外，中國也自稱「近北極國家」，其野心已讓一些利益相關國提高警覺。

在去年5月的「北極理事會」會議中，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）質疑中方「近北極國家」的主張，會議最終也沒能發表共同宣言。

中國雖不直接接觸北極圈，卻於2018年發表《中國的北極政策》，提出「冰上絲綢之路」概念。在此之前，中國早於1999年利用能破冰的「雪龍號」在北極地區從事科學考察；2004年成立科學考察「黃河站」；2013年成為北極理事會觀察員；2015年，中俄把加強北極合作寫入聯合公報，這一系列舉動都很低調，卻又循序漸進。

中國的舉動引起美方注意。美國空軍在阿拉斯加及格陵蘭島都有部署，但空軍部長巴瑞特（Barbara Barrett）在智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）舉辦的小組討論中表示，俄羅斯在北極地區擁有遠勝其他國家的常駐軍力。

她說，俄羅斯經濟對北極的依賴，說明了俄羅斯在這片地區逐步增加軍事行動的原因，但對北極有興趣的不只有俄羅斯，中國本身不算北極國家，卻也宣稱有權參與。

她說：「中國正試圖把自己在北極的存在正常化，以取得這片地區的資源，據說包括超過900億桶石油和估計價值達1兆美元的稀土。」

美國新近成立的太空軍，也把北極納入任務範圍。美國太空軍將領、太空行動負責人芮孟（John W. Raymond）說，美國在北極的太空行動行之有年，北極環境及地理位置很適合從事太空行動，也是指揮及控制衛星的絕佳地點。

芮孟表示：「我們最重要的任務之一就是飛彈預警，而北極正是這項任務的前沿。」

在美軍發布上述消息後，時事雜誌《外交家》（The Diplomat）今年8月一篇文章指出，中國與俄羅斯正在北極進行戰略合作，美國政府必須密切關注。

文章提到，對關注北極情勢的專家來說，近期發生兩起令人訝異的事件，為美國決策者提供潛在機會。

其一是俄羅斯檢方今年6月懷疑俄羅斯北極科學院（Arctic Academy of Science）院長米季科（Valery Mitko）替中國情報機關工作，對他提出刑事控訴。

其二是俄羅斯特使暨北極理事會（Arctic Council）資深官員寇奇諾夫（Nikolai Korchunov）在北極國家與非北極國家的二元劃分上同意美國看法，有悖於中國自稱「近北極國家」的說法。

文章指出，中俄兩國能建立合作關係，一方面是俄羅斯需要中國資助以發展遠北地區，包括北方海路（Northern Sea Route）沿線；另一方面是中國作為非北極國家，需要俄羅斯這樣的北極國家聲援中國在這個地區的活動。

尤其，俄羅斯將於2021年起擔任兩年的北極理事會輪值主席國，將有更多機會把中國引入北極地區。

作為因應，美國加緊提升自己在北極的存在感，例如參與科學研究，並在格陵蘭島和冰島重建基地，以及在格陵蘭島開設領事館，且終於在近期任命首名美國在北極地區的專門事務協調人。

疫情縮減南極科研 中俄仍未叫停

在地球另一端的南極，資源與權力的爭奪戰也默默上演，卻因今年2019冠狀病毒疾病（COVID-19）大流行而有了變化。近幾個月，受疫情波及，澳洲、英國及美國都大幅縮減在南極的活動，而俄羅斯和中國卻持續在當地從事研究，且據傳正爭取更多獲得漁業、石油資源及礦藏的機會。

今年4月，澳洲戰略政策研究所（Australian Strategic Policy Institute）公布報告，概述了中國在南極的舉動，呼籲澳洲政府有所因應。

目前，俄羅斯擁有的破冰船比美國多，中國也正加緊打造，是未來值得留意的發展。

《大西洋月刊》（The Atlantic）一篇文章分析，中國於1983年加入《南極條約》，時間點比其他國家晚，因此更加大舉投資在研究及發展上，可能很快就趕上、甚至超越美國及澳洲在當地投入的心力。

中國在30年內於南極建立了四座研究基地，第五座也將於2022年開始運作。

雖然俄羅斯及中國也深受疫情衝擊，在南極的現行及未來計畫卻未叫停，凸顯這兩國有多重視在極地的利益，各國在南極大陸上的權力平衡是否因此改變，還未可知。（完）