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疫情激發健康意識 全球「棄肉從素」變多

聯合新聞網 / 全球中央
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【整理／蔡佳敏 （中央社編譯）】

2019新型冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）激發民眾落實健康生活習慣，英國、德國、香港、韓國等多國更看到民眾減少食肉量，改採植物性飲食。聯合國糧農組織（FAO）數據顯示，疫情在全球掀起幾十年來最大幅度的肉類產品食用量下跌，且這波趨勢預料將持續好幾年。

屠宰場屢傳群聚感染 全球人均食肉量下滑

根據聯合國糧農組織6月發布的數據，人均肉品食用量去年跌了3%，如今可能會續跌，來到九年新低。

環保動保意識抬頭、消費者注重養生、肉品供應鏈本身的脆弱和不可持續性等等因素下，吃素人口原本就有增多趨勢，而武漢肺炎疫情來襲，全球各地屠宰場都傳出群聚感染，讓「棄肉從素」的浪潮更為明顯。

大型肉品加工公司史密斯菲爾德食品（Smithfield Foods）以及全球肉品供應大廠泰森食品（Tyson Foods），分別位於南達科他州和愛阿華州的工廠傳出確診後，造成美國的人均食肉量下滑，密蘇里大學糧食和農業政策研究所（Food& Agricultural Policy Research Institute）研究人員認為，至少五年都無法恢復到疫前水準。

不只美國，德國、英國等全球各地多處的屠宰場都傳出群聚感染。肉品工廠頻出包，專家猜測可能與員工彼此距離太近、室內溫度過低有關，但真正原因不得而知。無論如何，屠宰場爆發疫情已改變多地民眾飲食習慣。

德國市調機構捷孚凱集團（GfK）近期數據就顯示，改吃純素的德國人口過去五年就翻倍，疫情來襲下，幾乎三分之一的家庭都選擇減少食肉量，讓這個歐洲最大豬肉生產國一改熱愛香腸的飲食傳統。

整體來說，歐洲光是豬肉食用量今年預料將降至七年新低。

中國因豬瘟改吃進口豬 憂帶新冠病毒又轉吃素

在中國，2018年出現非洲豬瘟後開始依賴外國供應豬肉，但民眾同樣因為擔憂疾病會隨著加工肉類傳入境內，而開始改採更多植物性食材。星巴克中國就與人造肉公司Beyond Meat合作，推出素食菜單；香港社會企業Green Monday也與德國超市巨擘ALDI聯手推出植物性即食餐。

位在北京的農業食品顧問機構Bric Agriculture Group認為，中國或許將看到豬肉食用量下滑35%。

而對年輕世代來說，吃素兼顧環保、動保，何樂而不為。多年來，氣候、環保人士和科學界不斷鼓吹遠離以動物為中心的糧食體系。聯合國數據顯示，畜牧業高居人為全球溫室氣體排放量的18%，比全世界各類型運輸業的總和還要多。

然而，民營市場研究公司英敏特國際集團（Mintel）發現，自疫情爆發以來，千禧世代中有興趣攝取純素飲食的民眾上升22%，若不分年紀，則有12%的受訪者說愈來愈不排斥吃素。

英敏特的民調同時發現，逾半受訪者強烈認為「多吃菜、少吃肉」的飲食法有醫學上的益處，因此在經歷防疫居家令後，四分之一英國民眾積極試著達到一天五蔬果的攝取量。

韓國純素人口竄升三倍 彈性素食者有千萬人

在韓國，純素人口竄升三倍，彈性素食者也快速增加中。

韓國素食聯盟（Korea Vegetarian Union）數據顯示，境內有約50萬人是一口肉都不碰的純素主義者，比10年前多了三倍，但成長最快速的是「彈性素食」人口，約達1,000萬人，為韓國總人口的近20%。

聯盟會長李元福（Lee Wonbok，音譯）告訴《韓國前鋒日報》，這是因為「愈來愈多人著重健康飲食、動物福祉，以及潔淨環境」的議題。

武漢肺炎疫情永久改變許多人的飲食習慣，盼透過改善「吃」的方面來增進自身免疫系統，維持最佳健康狀況。

研究指出，不吃肉、蛋或奶製品的植物性天然素食飲食可以減少心臟疾病風險；就算不完全吃素，但若把動物製品攝取量降到最低，也可以降低血壓、減少心血管疾病風險。

英國華瑞克大學（Warwick University）相關研究的主筆吉布斯（Joshua Gibbs）說：「研究結果足以說明，想改善血壓狀況不見得非得完全不吃肉。只要朝植物性飲食方面努力，就都是好的。」（完）

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