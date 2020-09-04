低薪失業青年家裡蹲 澳洲鼓勵家長訂租約

【文／丘德真 （中央社駐雪梨記者）】

澳洲擁有繁榮富裕的市場經濟，但近年來相當多年輕人卻變為「啃老族」。《雪梨晨驅報》2017年曾報導，由於經濟不景氣、年輕人薪資凍漲，加上高失業率等因素，導致年輕人不願離開父母。統計顯示，逾六成年輕人寧願賴在父母家當「啃老族」。

49歲女兒賴在家 八旬老父花百萬趕人

要是家長和成年子女都樂於住在同一屋簷下，也不盡然都是壞事。但問題是，「啃老族」往往替年長者帶來不少困擾。比較引人注意的例子，是澳洲第九頻道新聞網（Nine Network）今年6月報導的一宗父女糾紛。

一棟屬於84歲葛倫迪（Peter Grundy）所有的住宅，過去八年來一直被49歲的女兒霸占，為阻止女兒繼續占住，葛倫迪花費7萬澳幣（約新台幣147萬元）的律師費，但至今仍未成功讓女兒搬走。

成年子女占住老人家房子引起不和的事件，在澳洲並不少見。據當地民間組成的「保護長者財產組織」（Protecting Seniors Wealth）指出，部分「啃老族」並不只是在經濟上依賴上一代，更往往有一種「等不及要繼承財產」的心態。

這些人大多認為家中年老成員的財產早晚要傳給下一代，而這種心態過度膨脹的結果，就變成視老人家財產為家族共享的公有財產，在心態上否定老人家掌握自己財產的權利。

「保護長者財產組織」指出，因為成年子女「等不及要繼承財產」而對老年人造成困擾的問題，在澳洲已經到了「流行病」的地步。就法律層面而言，除了財產權利爭議之外，這種威脅到老人家私有財產權利的舉動，足以被視為是一種「虐待老人」（elder abuse）行為。

成年子女家裡蹲 可訂租約保雙方權益

新南威爾斯州政府法律援助處網站上，特別開闢一個「成年子女居住在家中」

（Adult children living at home）的專頁。當中提到：「有很多情況下，老人家希望自己的成年子女離家，是因為他們粗暴和不尊重他人，或是因為他們沒有財務上的貢獻或不做家事，又或是單純地因為大家不再適合住在一起。」

網頁上提醒老人家：「你們可以決定要不要讓成年子女住在家中；你們是可以說不的。」同時也建議，在讓成年子女住在家中之前，應先簽訂書面協議，並且雙方各自保留一份拷貝。至於協議內容，應該包括下列事項：

‧ 成年子女會住多久？

‧ 成年子女是否會支付租金？

‧ 成年子女是否會負擔水電費用等開支？

‧ 成年子女是否可以帶朋友回家作客或留宿？

‧ 家長是否會照料成年子女的起居，還是成年子女是否會自己洗衣服和煮飯？

‧ 成年子女是否會分攤清潔和其他家務？

‧ 成年子女是否可以在家中抽菸或喝酒？

‧ 成年子女如果違反協議，家長是否可以要求他們離開？

新南威爾斯州政府法律援助處還指出，家長若有意讓成年子女住在家中，不妨比照一般房東與租客的關係辦理，訂立正式租住契約，以確保雙方權益。

堅守日常生活行為界限 家有啃老族不失和

除依照法律確保自身權益之外，澳洲民間團體「維多利亞州長者權益組織」（Seniors Rights Victoria）還提醒，家長要是和成年子女同住，更應該要堅持子女遵守日常生活中的行為界限。

要設定日常生活行為界限，「維多利亞州長者權益組織」建議最簡單的方法，就是從日常生活措辭著手。例如，家長要避免說「我不覺得我能繼續幫你洗衣服了」，而是應該試著說「我不會再幫你洗衣服了」。

「維多利亞州長者權益組織」解釋，前者是一種暗示著無力感的「被動語氣」，無助於家長維護居家規則和行為界限；後者則是一種「充權語氣」，能夠清楚有力地宣示個人意向和責任。

家長應該戒除使用的其他「被動語氣」措辭包括：「我沒辦法⋯⋯」、「我應該⋯⋯」、「問題是⋯⋯」、「我希望⋯⋯」、「如果⋯⋯」等。

取而代之，應該習慣使用這些「充權語氣」措辭：「我不會再⋯⋯」、「我可以⋯⋯」、「現在是這樣做的時機了⋯⋯」、「據我所知⋯⋯」、「下次⋯⋯」等。

家長和成年子女同住，其實也不必然等同於衝突和不愉快。要是彼此把醜話說在前頭，白紙黑字約法三章，且彼此懂得尊重對方的話，其實可以促成天倫之樂。

專業心理治療機構「談話室」（Talking Room）的網頁上就提到，家長必須要堅持原則，甚至要讓成年子女明白，即使是家中冰箱裡的食物，也不是公有財產。但另一方面，「談話室」也建議，家長和成年子女不妨定期舉辦家庭派對、安排「披薩和啤酒之夜」、一同觀賞DVD、看球賽直播等等。「談話室」認為，只要彼此嚴守分際，家長和「啃老族」同住，其實可以是一件快樂的來源。（完）