義大利媽寶多 青年喊冤窮到只能啃老

【文／黃雅詩 （中央社駐羅馬記者）】

某日到一位美國朋友家玩，恰好她的義大利先生打來視訊電話，她很高興地接起，想與老公分享我們正在享用的美食。但視訊一接通她卻臉色大變，因為視訊那頭除了老公，還有另一個女人跟他臉貼臉地擠在螢幕框裡，是她老公的媽！

一掛上電話，美國朋友立刻用不可思議的語氣呼喊，她真搞不懂，為何義大利男人到了40多歲還這麼黏媽媽？經常回家探望母親就算了，連打電話給老婆也要跟媽媽「同框」。

長不大的義大利媽寶 近半年輕人離不開爸媽

義大利人的戀母文化赫赫有名，有專門名詞「mammoni」來稱呼媽寶，也有人稱他們為「巨嬰」（bamboccioni）。

媽寶現象一方面是心理層次的，特別指一些成年後仍非常依賴母親的男性，但另一方面也具經濟社會意義，泛指結束學業後無法自立的年輕人，為了省房租繼續賴在家裡，或甚至要依靠父母的退休金維生。

根據歐盟統計局（Eurostat）2017年數據，義大利25到34歲年輕人，將近50%仍與父母同住，在歐盟內名列前茅。調查顯示，歐盟28個國家（註）同年齡層的年輕人，仍與父母同住的平均比率僅28.5%。在歐洲多數國家，年輕人26歲之後就會離開父母獨立生活。

數據顯示，在德國25到34歲年輕人只有17.3%跟父母同住，在英國的比率是14.9%，在法國更低至13.5%。歐盟大國中，只有西班牙緊追在義大利之後，約42.8%年輕人仍與父母同住。北歐的年輕人則更顯獨立，在丹麥僅3.2%與父母同住，芬蘭與瑞典的比率也很低，分別是4.7%與6%。

荷包太扁離家好奢侈 福利排擠惡化青年處境

義大利年輕人為何這麼難離巢獨立？輿論認為不能一味怪罪年輕人過於軟弱，問題恐怕出在義大利年輕人的荷包太扁，遠不如他們的上一代富裕。義大利34歲以下的年輕人，平均薪資比歐盟多數大國低，且失業率超過三成，也遠高於其他歐盟大國平均不到兩成的失業率。

義大利銀行（Banca d’Italia）2015年的報告顯示，義大利自1990年代以來的經濟疲軟，給年輕世代造成沉重的壓力，儘管這一代的年輕人受過更高等的教育，起薪卻比上一代更低，職涯升遷機會也不如以往。

根據《衛報》（The Guardian）2016年的調查，義大利20到44歲年齡層的收入低於全國平均收入水平，35歲以下年輕人的平均收入，竟比靠領養老金的銀髮族還低。

因此，許多無法離巢的義大利年輕人，挺身抗議被貼上「媽寶」標籤。25歲的Carol接受義大利媒體TPI訪問時說，她畢業後到處寄履歷，但只得到一份六個月的「無薪實習工作」，許多職位明明是入門等級，卻要求要有三年以上資歷或特殊執照，她曾旅居波蘭、烏干達等地，但現在沒有穩定收入，只能回家與父母同住。

另一位28歲的拿波里青年Alberto則說，賴在家裡不是喜不喜歡的問題，是不得已的選擇，以前他的夢想是賺夠錢，擁有自己的家庭和正常生活，但求職四處碰壁使他不得不改變志向，現在只希望等父母都不在了之後，還能有足夠的錢吃飯和維生。

Alberto說，他有學位也沒有任何不良紀錄，但市場上充斥大量臨時和低薪的工作，年輕人是最容易陷入貧窮的一群，離家闖蕩不是每個年輕人都負擔得起的奢侈品。

有學者研究發現，義大利福利制度進一步惡化了年輕人難以獨立的處境，因為義大利政府的福利分配幾乎全數集中在老年族群，相對其他歐盟國家願意投資更多補助年輕人首購或租屋，導致義大利年輕人從學費到生活費，經常需要依賴父母的養老金，從而開啟惡性循環。

解讀媽寶現象是恭維 戀上媽寶男愛家掛保證

不過，也有媒體對於義大利媽寶現象不但不認為是批評，反而認為應該當成是對義大利文化的一種恭維。有評論解讀，義大利小孩喜歡待在家更久，是因為義大利媽媽的廚藝普遍遠勝於其他歐洲國家的母親，且義大利非常重視家庭價值，這使義大利家庭的向心力遠較其他國家強烈，義大利父母特別盡職，會盡可能把孩子留在身邊。

還有義大利女性雜誌撰文大讚與媽寶男交往的好處，認為這種男人沒有房貸要背，經濟壓力小，可以多花點錢在女友身上，且保證非常「愛家」，不會隨便拋家棄子。

文章並指出，30歲以上仍與父母同住的男子，EQ和耐受度必定很高，一定是很好相處的「室友」，按照一般標準，父母的房子應比年輕夫妻自己負擔得起的房屋豪華舒適得多，萬一真的交到媽寶男，不妨趁他父母不在家時，好好享受一下夢幻度假屋。（完）