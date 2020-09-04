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消暑如何兼顧防疫？ 紐約遇熱浪傷腦筋

聯合新聞網 / 全球中央
熱浪侵襲美國。 美聯社
熱浪侵襲美國。 美聯社

【文／尹俊傑 （中央社駐紐約記者）】

盛夏，全美最大城紐約連日豔陽高照，高溫達攝氏35度。紐約市建築與道路密集，車輛與空調運轉產生的熱氣無法有效散去，與其他全球大型都會區都面臨都市熱島效應。

市政府發布高溫警示，敦促市民盡量待在室內，避免長時間曝曬在陽光下。對有冷氣吹的民眾來說，2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情爆發後本來就常待在家，不成問題；但對無家可歸或家中沒空調的弱勢族群而言，這波熱浪格外難熬。

買不起空調的弱勢 也是染疫高危險群

熱浪期間，政府協助民眾消暑有兩大途徑，一是說服民眾盡量待在家中，二是在民眾無法待在住家時提供可降溫的去處。

全美各大城市以往常設置消暑中心（cooling center），鼓勵沒有冷氣吹的民眾到圖書館、活動中心等公共場所避暑。今年情況特殊，新型冠狀病毒持續威脅民眾健康，政府防止群聚之餘又想方便民眾消暑，拿捏變得更加棘手。

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC），熱浪每年奪走全美逾600人性命，約6.5萬人因長時間暴露在高溫下送醫急救。隨著全球暖化，熱浪愈來愈頻繁，溫度愈飆愈高，對無力負擔空調的弱勢族群威脅也愈來愈嚴重。

令人憂心的是，收入偏低、年事已高或患有慢性病的民眾恰巧也是罹患2019冠狀病毒疾病的高危險群。熱浪在疫情未解時襲擊，對他們形成雙重危機。

紐約放大絕 免費裝冷氣還貼電費

對政府來說，疫情期間，民眾在熱浪來襲時如能減少外出，將是兼顧防疫與抗高溫的一石二鳥之計。紐約市政府今年夏季斥資5,500萬美元，免費替低收入銀髮族安裝超過7.4萬台空調設備，對象為60歲以上、家中缺乏空調設備、所得比紐約州收入中位數低60%的民眾。

空調長期運轉勢必拉高用電量，紐約市政府為此補貼45萬名市民的夏季電費，紐約州公共服務委員會也同意倍增電費折扣，6月至9月的「緊急夏季消暑折抵」（emergency summer cooling credit）方案可讓民眾每月省下約40美元（約新台幣1,173元）。這對疫情期間因商家停業丟掉飯碗、生活陷入困境的民眾來說有如及時雨。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）說，對低收入戶、特別是失去收入來源的紐約客而言，電費補貼有助他們在充滿挑戰的夏日保持安全與涼爽。

不過，鼓勵民眾在家吹冷氣熬過熱浪，對紐約市供電形成一大挑戰。2019年夏季，曼哈頓中城曾因供電不穩而出現大停電，這座不夜城從五彩繽紛變成一片漆黑。夏季電費打折增加民眾長期使用電器的誘因，紐約市政府極力避免再次大停電，開始省電大作戰。

白思豪敦促民眾在用電尖峰時間少用洗碗機、烘衣機、微波爐等高耗電電器，紐約市政府也建議民眾盡量避免空調整天運轉，晚間開冷氣幫助身體降溫即可。

美國其他城市也發揮創意延伸消暑中心的範疇。亞利桑那州鳳凰城計劃租下旅館房間，供無家可歸的民眾躲避熱浪；德州奧斯汀打算把公車當成行動消暑中心，派往公共消暑需求最迫切的社區。

消防栓成消暑花灑 封閉街道涼爽一夏

除了補貼夏季電費，免費安裝空調設備，紐約市並在維持社交距離的條件下開放消暑中心、公共泳池與海灘，讓民眾以戲水等方式熬過熱浪。

由於室內消暑中心不適合在疫情期間接待大量民眾，紐約市想盡辦法擴增戶外消暑去處，市立公園增設灑水設備打造「水霧綠洲」（misting oases），消防局也照例在熱浪高風險社區提供噴頭，以利民眾打開路邊消防栓噴水降溫。

2019冠狀病毒疾病疫情爆發後，紐約車流量減少，市政府封閉部分街道增加民眾通行與商家使用空間。熱浪來襲期間，部分僅供民眾通行的街道消防栓打開，轉變為「涼爽街道」（cool streets）。

在美國人心中，盛夏消暑最佳去處莫過於海邊。紐約春季疫情嚴重期間，政府為避免民眾群聚而關閉公共海灘，隨著防疫限制逐步鬆綁，紐約市公共海灘於7月1日開放民眾游泳，讓民眾在室內游泳池遲遲無法恢復開放之際有戶外戲水消暑的空間。

此外，紐約市政府擴大推行「當個好夥伴」（Be a Buddy）計畫，鼓勵民眾打電話或傳簡訊給親友，關懷對方是否受熱浪之苦，不失為保持社交距離又避免感情疏離的辦法。

紐約市雖想方設法降低熱浪危害，但許多方法治標不治本，特別是鼓勵民眾在家吹冷氣，不僅耗電又可能增加溫室氣體排放，導致全球暖化進一步惡化。專家認為，紐約等超大城市長遠而言須增加綠色建築，增設灑水及遮擋陽光的降溫去處，以利減緩都市熱島效應。（完）

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