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洛杉磯涼爽街道實驗 為酷夏行人找生存之道

聯合新聞網 / 全球中央
洛杉磯為了降低城市的熱島效應，使用特殊塗料將柏油路面漆成灰白色。
洛杉磯為了降低城市的熱島效應，使用特殊塗料將柏油路面漆成灰白色。

【文／林宏翰 （中央社駐洛杉磯記者）】

「沒人在洛杉磯走路。」（Nobody walks in L.A.）這句話道出洛杉磯的城市性格：由高速公路系統串連這座幅員廣大、汽車文化主宰的城市。對外地旅客來說，洛杉磯看起來四季如春、綠意盎然；但對在地居民而言，隨著都市的擴張，水泥、柏油等人造外衣覆蓋大地，加州陽光也有令人難耐的時候。

黑色柏油如蒸騰巨獸 燙到能煎蛋

加起來數千英里，如血管一樣把洛杉磯串在一起的黑色柏油路，現在成了市政府因應氣候變遷、解決都市高溫的首要下手之處。黑色柏油是造成都市熱島效應的元凶之一，它會吸收80%到95%的太陽熱能，不但路面溫度居高不下，整個區域好像放進烤箱一樣。

路面熱到發燙、熱到可以煎蛋，並不誇張。據研究，當南加州夏季氣溫到達攝氏38度，柏油路面的溫度高達65度。地面吸收的熱量散發到空氣之中，都市溫度比外圍郊區高出攝氏五度，夜晚仍無法散去。影響所及，冷氣用量暴增，居民荷包失血，加重環境負擔，更危險的是造成熱浪死亡人數增加。

盤根錯節的街道、高速公路、停車場鋪上柏油，造成熱島效應。氣候學家指出，過去100年來，洛杉磯平均溫度上升了攝氏三度，夏季平均溫度更是上升了六度。接近攝氏37度的極端高溫在1906年整年出現過兩次，到2017年已經多達24次。

涼爽作為公平正義 弱勢社區試行降溫計畫

洛杉磯市政府近年推動試行計畫，利用特殊塗料，把黑色柏油路漆成灰白色，用來反射太陽光，減少路面吸收熱能。根據洛杉磯市街道服務局，使用這項技術的路面比一般路面溫度降了五度左右，連帶使周遭的空氣降溫，除了減少冷氣用量，藉著淺色路面反射光線，延後夜間照明的開啟時間，達到雙重節能。

作為「綠色新政」（Green New Deal）其中一環，市長賈西迪去年在洛杉磯的弱勢社區發表「涼爽街道計畫」（COOL STREETSLA），他致詞說：「持續升高的氣溫把地方居民推上了氣候危機第一線，涼爽街道計畫目標就是採取行動，對市民的日常生活發揮實質影響。」

涼爽街道計畫目標2025年前於10處弱勢社區實施，除了用特殊的塗料把柏油路面漆成灰白色之外，在人行道上擴大種植樹木、為市區750個公車亭增設遮陽傘、公共飲水機等，降低氣候變遷在弱勢居民生活層面的衝擊。賈西迪的「綠色新政」還包括任命首位的城市森林官，打算在2021年之前種植9萬棵樹，希望2028年讓天然遮蔭的面積增加50%。

用在馬路上的塗料不是一般油漆。洛杉磯街道服務局與民間公司Guard Top合作，這款特殊的塗料經過嚴格的檢測。兩年前一處運動中心外的停車場，原本夏季柏油路面的溫度可達攝氏71度，使用這項技術之後，溫度降到攝氏55度。塗在馬路上之前，經過耐久性與防滑性兩項測試。

「這真的非常酷（Cool），無論是字面意義或是溫度上來說都是（Cool又有涼爽之意）。」市議員布魯曼菲德（Bob Blumenfield）在視察施工的時候如此評論，他認為這能夠對抗熱島效應，舒緩因都市擴張所帶來的溫度上升，「不過壞處是，我們再也不能在馬路上煎蛋了」。

涼爽街道不涼爽？ 熱能反射行人恐更熱

涼爽街道還是試行階段，其中一個原因是花費不便宜。據報導，這項把柏油塗成灰白色的降溫技術每英里路段要花掉市庫4萬美元，而且塗料的使用年限只有七年。儘管支持者主張，使用這項技術帶來的效益更大，能夠減少空調用量之外，可以節約路燈用電，降低熱浪造成的居民健康風險。

不過，另外一項最新研究指出，涼爽街道採用的方式，或許能減緩都市的熱島效應，但在步行而非開車的情況下，塗在路面的反光塗料，反而熱到行人。

來自加州大學洛杉磯分校與亞利桑那州立大學合作的報告如此說明：想像一下，在這居家隔離時期，一個洛杉磯人帶狗出去散步，走過漆上涼爽塗層的路面，狗的腳掌可能覺得很舒服，但是遛狗的人卻覺得熱，因為地面反射的熱能照在他身上。

使用反光塗料能夠防止柏油路吸熱，路面本身的溫度降低，但對走在上面的行人體感不好受。學者特納（V. Kelly Turner）指出：「從都市計畫的角度來看，涼爽路面的計畫確實很創新，可能減緩都市的熱島效應。不過，從公眾健康的角度來看，就必須重新思考，這樣的塗料可能造成行人的負擔。」

對此，洛杉磯街道服務局的官員史波茲（Greg Spotts）認為，這就是此試行計畫的意義，「因為涼爽街道的試辦，我們才有實際場所可供研究人員檢測，以往大部分研究都是在電腦中演算」。他坦言，沒有任何單一方案可以解決所有問題，對抗熱島效應除了道路特殊塗料，搭配種植樹木、建造遮陽設施等都是一系列的配套。（完）

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