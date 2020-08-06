為了孩子與自由 他們踏上移民台灣路

【文／蘇木春 （中央社記者）】

2014年的雨傘運動，讓她感覺香港社會正在變動，社會已經沒有表達意見的空間。考量移民門檻後，決定先來台玩幾天，沒想到一趟就愛上台灣。

今年47歲的張平，2017年4月與丈夫帶著三個孩子，從香港移民台灣，目前夫妻倆在台灣經營帶團露營工作，接待來自香港的遊客，移民前他們先來台旅遊，沒想到第一次來就愛上這裡，讓一家人決定落腳台灣。

為孩子尋快樂學習環境 來過一次就愛上台灣

提到移民的原因，她指出，對當地生活感到灰心，2014年的雨傘運動，讓她感覺香港社會正在變動，從小成長的地方與以前不一樣，社會已經沒有表達意見的空間，讓她擔心孩子未來要怎麼長大。

回想1997年香港回歸中國，每天看到很多中國人到香港居住，但當地生活空間已不足，政府雖有建設公共房屋，但都只能給基層民眾居住，大多是移居香港的中國人，港人被認定是中階層，無法進住公共房屋，感覺他們成為付出的角色。

對於公共醫療部分，張平說，香港的醫療大部分是依賴政府設立，但醫療院所因為人口過多而無法負荷，生病常要排隊一到兩年才能看到專科，若是到私立醫院就醫，就必須承受沉重的負擔，資源的分配已感到不公平。

提到孩子教育，張平有感孩子剛上小學就面臨沉重升學壓力，一家人已經沒有家庭生活與時間，於是決定放棄香港原有的生活考慮移民。移民之前，張平從事資訊技術（IT）工作，先在網路上尋找資料，考量華語與英語，考慮過歐美與新加坡、馬來西亞與台灣等港人熱門移民地點。

張平說，考量移民門檻後，決定先來台玩幾天，沒想到一趟就愛上台灣，尤其發現台中有很多郊外，很適合小孩子生活，也帶孩子到學校去走走，詢問過三個孩子意見後，就決定移民到台灣。

至於選擇台灣的原因，她表示，台灣的文化跟香港比較相近，加上雙親還在香港，兩地距離近是最大的考量，當初移民沒事先跟雙親商量，都已辦妥才告知他們，長輩都很開放，也認為移民台灣是很好的選擇。

提到來台投資創業，張平說，丈夫在香港經營露營生意，但來台後發現兩地露營的方式不太一樣，正在尋找轉型的方法，她也在臉書上成立香港人移民台灣路粉絲團，分享移民來台灣的經驗。

移民終究有不適應的地方，張平提到，香港大部分運動中心是由政府設置的，台灣大部分是民營，且開置密度較低，有時候會不知道可以到哪裡運動。另外，台灣交通較亂，剛來的時候甚至不知道怎麼過馬路，有些用路人不看號誌，都是較不習慣的地方。

整體而言，張平認為移民台灣是對的選擇，她說，很開心自己那麼早就選定來台，現在香港的朋友都感受到生活困難，又看到自己的孩子與家人都已融入台灣的生活，台灣人也對他們很友善，讓她真心喜歡上這塊土地。

他為自由離鄉背井 感受台灣一直在進步

里奧叔叔（化名）則是在2015年9月與妻子及兩個孩子移居台灣，他在台開設服飾店，如今北中南都設有據點，來台後定居高雄的他，感覺生活起來比較輕鬆，天氣也很舒適。

里奧叔叔說，2014年香港的雨傘運動，讓他感到很震撼，覺得應該要找一個地方移居，香港社會愈來愈多中國人移居，對在香港土生土長的他，覺得不太適合，為了小朋友，認為要移居要盡快，讓他們可以去做當地人。

當時里奧叔叔對台灣不熟悉，曾在美國讀書的他，對美國還比較了解，但考量父母親都還在香港，台灣回到香港，只要五、六個小時，且兩地生活與文化類似，從小到大都是學習使用繁體中文，衣食住行都比較容易融入，來台旅遊感受到的自由風氣，讓他決定移民來台。

里奧叔叔指出，他感受台灣一直在進步，不管是法治或是政治，他剛來台時，當時的台灣跟香港情形很類似，香港的經濟是靠陸客，台灣的陸客雖然比香港少很多，但還是有一定的依賴，但台灣有工業、農業與科技業，跟香港只有金融業相比，體質好上許多。

提到曾考慮移民的新加坡與馬來西亞，里奧叔叔分析，雖然新加坡經貿發展程度高，但很多地方不該被限制，體制太過專制；馬來西亞雖然用廣東話，對港人來說能較快適應，但是發展的成熟度，台灣又較占上風，成為他的移民首選。

但移民來台也有陣痛期，里奧叔叔說，台灣在法規方面，讓他不太能適應，很多法律雖然訂了，卻沒有執行，反而在等民眾檢舉。例如交通違規，不會因為違規就立刻被處罰，甚至是房屋違建，都是在等別人檢舉，甚至讓檢舉成為報復他人的工具。

至於當初移民的方式，里奧叔叔指出，他選擇投資移民，來台灣成立泳裝品牌，在北中南都有分店，至於今年的移民門檻提高，他認為是應該的，先前只要求投資要正常營運，做一年之後就可取得身分證，門檻不高。

他說，現在新規定是營運要聘請兩名台籍員工，以帶動台灣的經濟發展，出發點沒有問題，但是並沒有把條例清楚列明，常讓香港人在申請時一頭霧水，希望台灣政府在列舉相關規定時，應明列清楚，讓有意來台投資的香港人得以依循。

說到來台後定居高雄，里奧叔叔表示，大部分香港人移民台灣，都會選擇雙北、桃園甚至是新竹，但北部的生活讓他感覺壓迫，他認為從香港壓力大的地方，來台灣可以改在自在的環境生活，高雄生活起來比較輕鬆，天氣也很舒適，讓他深深認為，移民台灣是對的選擇。 （完）