香港特殊地位不再 誰是下個亞洲金融中心？

【文／吳佳蓉 （中央社記者）】

《港區國安法》生效，當一國兩制的保護層被突破，香港金融中心角色也隨之撼動，外界悲觀看待，香港金融盛世恐逐漸殞落。一時間，各市場都想取而代之，專家認為，目前看來，與香港各項條件最為接近的新加坡，最有潛力成為新寵兒。

國安法讓一國兩制成空 動搖香港金融中心基礎

不顧國際反對，中國全國人民代表大會常務委員會162名常委，6月30日以全票通過《港區國安法》草案，香港政府隨後宣布《港區國安法》刊憲公布，於深夜11時生效；至此，香港繼1997年結束153年英治時期、回歸中國後，再度轉向命運未卜的荊棘道路。

誰都沒想到，在武漢肺炎肆虐席捲後，迎來的竟是《港區國安法》的成真。對「一國兩制」的質變及名存實亡，外界大多抱持悲觀態度，自由度的下降、法治香港的岌岌可危，可能從根本撼動香港對資金及人才的吸引力。人心惶惶，不忍、但也不禁思量著，東方之珠是否一步步繁華落盡，亞洲金融中心榮光終將失色。

香港，一個在全球地圖上的彈丸之地，卻具有可緊追美國紐約、英國倫敦等國際金融中心的實力，並是全球IPO（首次公開募股）募資的國際巨星；不論是基於進軍中國目的，或衝著高度自由、低稅負、精通英語高端人才、或法治、創新的投資環境而來，香港一向是外資亞洲金融布局的首選。

1997年後，即使香港回歸中國，但在原先一國兩制、尊重香港自治架構下，仍被視為與中國不一樣的市場，因此享有別於中國的國際經貿待遇，例如美國就依據1992年通過的《美國-香港政策法》（香港關係法），在金融領域給予獨立關稅區、港元可自由兌換美元等特殊待遇，奠定香港金融中心發展基礎。

美祭制裁撤銷特殊地位 加速外資、人才逃港潮

如今，為反制中國通過《港區國安法》，美國祭出制裁，決定撤銷香港特殊地位，暫停對港執行優惠待遇規定，包括提供出口許可證豁免，禁止出口國防設備與敏感技術到香港等，商務部也正進行取消差別待遇評估。

美國眾參兩院也相繼通過《香港自治法案》，要制裁損港自治的中國官員與金融機構，並在部分情況下強制美國總統施行制裁，法案將遞交總統川普簽署，均可能鬆動香港金融中心地位。

中經院大陸經濟所所長劉孟俊表示，不少外資都喜歡把資金停泊在香港，當中國手伸得太長，將影響香港創新實力，並動搖因自由度高打造出的籌資中心、金融中心招牌。

台經院景氣預測中心副主任邱達生則指出，在最新的全球金融中心指數排名，香港已跌出前三，被東京、上海、新加坡超越；即使美國再進一步對香港祭出制裁措施，北京可能也沒在怕，因為種種跡象顯示，中國有計畫讓上海取代香港金融中心地位，甚至可能就此犧牲香港。

一位不具名資深會計師說，若以台商的動向作為參考風向球，早在《港區國安法》出現前，反送中時就有一波台商資金移往新加坡，不少也開始有移動資金的打算，但移出規模仍不大，大多數還在觀望，但如果香港未來特殊待遇遭取消，甚至匯兌、資金進出、法治程度也產生變化，金融中心地位恐逐漸被侵蝕。不過，資金陣地移轉畢竟茲事體大，東方之珠不會一瞬間就失色，但若魅力不斷下滑，長期可能「人老珠黃」。

亞洲金融中心卡位戰 新加坡看好台灣難取代

若香港揮別金融盛世，哪個市場最有潛力取而代之？這要回歸香港的吸引力所在，除了高度國際化、自由化、稅負低，具體來說，香港經濟腹地廣大、採英美法系，較大陸法系更能賦予金融業發展所需的較大彈性、以英文作為官方語言、位於亞洲的時區優勢，以及匯率穩定等優勢同時聚集，才逐漸構成國際金融中心地位。

安永聯合會計師事務所所長傅文芳指出，從反送中至今，新加坡流入的國際存款較前一年同期大幅增長，由此就可看出資金流動的軌跡；台灣方面，官方沒有正式統計，據私下掌握，近期確實有香港資金流入，但與轉進新加坡的規模明顯有落差。

傅文芳表示，新加坡會成為資金移轉陣地首選不無原因，比較中國以外的幾個亞洲城市，東京、台北、新加坡等，只有新加坡與香港金融環境最為貼近，高度自由化，減少金融監理介入，政府僅作為監理平台，在金融商品風險已充分揭露下，投資人可接受盈虧、風險自負的遊戲規則，加上稅負比台灣低不少，距離香港也不遠，自然是跨國企業及國際資金選擇作為亞太中心的地點。

相較之下，東京的金融環境及法規，對外資具有一定排外性；台北則是不論在金融自由度、金融監理氛圍及稅負上，都與香港、新加坡相當不同；至於上海，雖然預估在金融面具有一定地位，但站在外資角度，對中國資本市場一定存有一些顧忌，會有興趣插旗，但不會完全停靠。

台經院院長張建一也認為，台灣在稅制、金融商品自由度都與香港條件存有一截落差，加上央行、金管會都把金融視為高度監管產業，因此很難取代香港成為亞洲金融中心，但成為籌資中心還是有機會。 （完）