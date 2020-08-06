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佛系防疫難救經濟 瑞典反成北歐豬隊友

聯合新聞網 / 全球中央
在疫情衝擊下，瑞典第2季GDP仍萎縮。路透
在疫情衝擊下，瑞典第2季GDP仍萎縮。路透

【文／黃齡儀 （旅居斯德哥爾摩）】

瑞典的佛系防疫雖然短期經濟衝擊較其他國家小，卻為此付出相當巨大的代價。截至7月8日為止，瑞典已有7萬3,495人確診，5,472人死亡。每百萬人有539人死亡，死亡率高居世界第七，僅次於聖馬利諾、比利時、安道爾、英國、西班牙和義大利。

北歐鄰國劃清界線 不許瑞典人入境

6月歐洲各國逐漸開放旅行禁令之際，瑞典，這個未封城、堅持「佛系防疫」的國家，成了北歐國家的「豬隊友」。挪威6月宣布，由於瑞典的高感染率，今夏都不會開放與瑞典的邊界，由瑞典返國的挪威人須自我隔離十天，瑞典人（除了來自波羅的海的哥特蘭島外）不被允許進入挪威。

同日，芬蘭表示，將從6月15日起放寬旅行限制，並取消對北歐鄰國丹麥、冰島和挪威以及波羅的海國家愛沙尼亞、拉脫維亞和立陶宛的旅客運輸內部邊境管制，但也排除瑞典；丹麥18日宣布開放與鄰國的邊界並歡迎英國與歐盟居民入境，但除了居住在南瑞典的瑞典人之外，其餘瑞典人皆不允許入境。

瑞典政府辯稱，北歐鄰國不開放邊境的舉動是基於政治動機而不是為了防疫。然而，7月1日歐洲旅遊勝地希臘宣布歡迎歐洲遊客，卻排除了英國與瑞典。7月3日英國政府公布解禁名單，共有59個國家及地區入列，依舊不包含瑞典。

瑞典最主要的觀光遊客來自挪威、丹麥、芬蘭、德國和荷蘭，但上述國家不鼓勵個人前往。由於旅行限制，根據瑞典旅宿組織維斯塔（Visita）估計，瑞典的旅遊業每天損失3.16億克朗（約新台幣9.48億元）。

維斯塔的首席經濟學家托馬斯．雅各布森（Thomas Jakobsson）指出，挪威人和丹麥人約占外國遊客比重的一半，由於他們不鼓勵前往瑞典旅行，損失極大。他說：「對以夏季觀光為主的瑞典來說，這是一場災難。」而由於挪威關閉邊境，向來依賴挪威買客的瑞典邊境商店也蒙受巨大損失。

防疫無作為失業卻劇增 瑞典政府力挽狂瀾

瑞典貿易聯合會的漢斯．特恩斯特羅姆．卡拉羅（Hans Tjernström Carraro）表示：「零售業最受衝擊的是服裝、鞋子和體育用品，半數商店損失至少40%銷售額，一成商店損失了80%。」

瑞典商業銀行（Handelsbanken）的首席經濟學家克里斯蒂娜．尼曼（Christina Nyman）表示，「政府為幫助企業而建立的計畫被廣泛採用，證明瑞典的經濟並未（因佛系防疫）倖免」。「在勞動力市場上，員工大量休假將近50萬人。如果加上被告知裁員或已經失業的，大約為100萬人。我們預計失業率將大大增加。」

儘管零售業銷售額下降、失業率增加，瑞典財政部長馬格達萊納．安德森（Magdalena Andersson）仍表示，冠狀病毒影響經濟可能不像先前所擔心的那樣嚴重，甚至已經看到早期的復甦跡象。

瑞典國內生產總值在今年第一季度出現了0.1%的增長，安德森表示，有跡象表明第二季度出現下降，然後2020年下半年將略有改善。儘管有好轉的跡象，但預計直到2022年GDP才能達到2019年的水準。

相對於防疫的無作為，瑞典政府對挽救經濟非常積極，祭出多項政策緩解對經濟的衝擊，除了對個別大型企業挹注數億克朗的資金，也對中小企業與個人減免負擔。包括在3月1日至6月30日減少雇主與個人社會保險負擔與支出，此項財政成本估計為330億克朗（約新台幣990億元）。另外，也撥款50億克朗（約新台幣150億元）以支持受疫情影響嚴重的旅館業等，由政府支付至多50%的租金。

與其他北歐國家相比，瑞典今年的GDP下降幅度可能較小，但明年的增長幅度也較小。瑞典北歐斯安銀行（SEB）的經濟學家估計，瑞典今年GDP將下降6.5%，略優於挪威的下降7.4%，丹麥則下降了10%；但預測認為挪威和丹麥2021年GDP將分別增長5.2%和9%，瑞典則是5%。

國際貨幣基金組織瑞典研究團隊（IMF’s Sweden team）認為，瑞典寬鬆的防疫可能在危機爆發初期緩解了對經濟的重創，與其他國家相反，2020年第一季GDP小幅增長，同時，消費降幅小於其他國家，出口也暫時增長。

然而，斯德哥爾摩商會首席執行官安德烈亞斯．哈齊格奧爾吉（Andreas Hatzigeorgiou）表示：「在這場危機中沒有贏家。瑞典是一個開放的小國，我們依賴國際貿易和投資。」「我們只能採取很多措施來減輕新冠肺炎的經濟衝擊。」長期來說，瑞典在經濟上未必是贏家，但在防疫上，無疑地已經付出了巨大的代價。 （完）

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