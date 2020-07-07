400次攪打的風潮 揭開韓國人的咖啡迷戀

【文／廖禹揚 （中央社記者）】

兩匙即溶咖啡粉、一大匙砂糖，加上少許熱水後經過400次攪拌，咖啡粉與砂糖會融合成類似韓國傳統糖餅的淺棕色半固態，因此在韓國被稱為「糖餅」（Dalgona）咖啡，使用的咖啡粉與砂糖配方也與早年深受韓國人喜愛的古早味咖啡相同，在韓國引起風潮，進而在台灣也掀起一波跟風熱潮。

不過，400次咖啡其實源於澳門，在韓國掀起熱潮的原因是演員丁一宇今年初在綜藝節目《新品上市便利餐廳》中，在澳門一家餐廳點了這款咖啡，並介紹做法，簡單的配方與做法非常容易就能跟著做，加上2月以來受疫情影響，許多民眾必須關在家中隔離，更有「閒情逸致」花時間攪拌400次。

400次咖啡的靈魂─即溶咖啡粉與砂糖，對韓國人來說是隨手可得的材料，熱愛喝咖啡的韓國人家中、辦公室常備有即溶咖啡，可能也是400次咖啡熱潮席捲韓國的原因之一，但要注意的是，若是使用韓國人最愛的三合一即溶咖啡粉，其中的奶精成分可能讓400次咖啡功虧一簣。

平價快速 三合一即溶征服韓國人

韓國本土並未產咖啡豆，卻是世界上喝最多咖啡的國家之一。談起咖啡如何傳入韓國，相傳最早是在甲午戰爭後採取聯俄制日策略的高宗李熙，為躲避日人追殺尋求俄國公使館庇護，在公使館初嘗咖啡滋味後深陷其中，回宮後引進喝咖啡的習慣，使咖啡成為上流社會的飲料。

民間據傳則是由法國商人引入，但並未廣泛受到喜愛，甚至因苦澀口感被稱為「洋湯藥」。韓戰之後駐韓美軍帶來大量咖啡，民間茶室開始販賣從軍營走私出來的咖啡，但咖啡真正在韓國流行，可能要歸功於「三合一即溶咖啡」的出現。

口味偏甜的韓國人特別喜愛咖啡、糖、奶精以固定比例混合的口味（比例、煮熱水的方式等都曾引起爭議，結論還是依個人喜好而定），東西食品1976年瞄準登山客、釣客市場，推出小包裝的三合一即溶咖啡包，只要有熱水跟杯子，就能快速泡出「黃金比例」咖啡，符合急性子的韓國人需求，受到市場熱烈歡迎。

韓國人習慣在飯後來上一小杯即溶咖啡，許多餐廳、甚至車站站台上都設有咖啡自動販賣機，提供紙杯沖泡的即溶咖啡。韓國人飯後喝咖啡的習慣，有一說是為取代過去飯後喝鍋巴水消除口中異味的習慣，也有人認為飯後一杯咖啡是韓國「續攤文化」的衍生。

自動販賣機提供的三合一咖啡，一杯大概只要100、200韓元（約新台幣3到5元），一般民眾喝起來沒什麼負擔，三合一即溶咖啡包也是公司必須備品，同事間在午休時間用餐後，三五成群在茶水間裡喝咖啡、聊是非，也是現在常見風景。

就愛泡在咖啡廳裡 專賣店數量飆漲

隨著經濟成長、國民所得提高，要價較高昂的原豆咖啡也逐漸在韓國市場嶄露頭角，美國連鎖咖啡品牌星巴克1999年進入韓國市場，雖然一度被視為「過度消費」、「炫富」的象徵，引起社會反彈，但隨著經濟條件變化，喝咖啡的方式、場所、文化都有所改變，咖啡廳文化成為新興潮流。

根據現代經濟研究院調查，2019年7月時，韓國全國約有7.1萬間咖啡專賣店，咖啡專賣店成長率從2011年至2016年每年都有10%以上，2017年雖因市場飽和影響，增勢趨緩，但仍有8%成長；咖啡連鎖店數也快速上升，2018年共計1.5萬間，在餐飲業中僅次於韓式餐廳（1.8萬間）及炸雞店（1.7萬間），品牌數多達334個，也是少數維持成長的業種。

咖啡廳在韓國街頭隨處可見，連鎖咖啡廳比便利商店還多，也有不少個性小店，大多高朋滿座。雖然無法確切指出韓國人喜歡去咖啡廳的原因，但可能跟韓國人不習慣在餐廳久坐、會另找地方聊天、聚會有關，也有人認為，韓國人過去常在傳統建築中的檐廊坐著聊天，但現代缺乏這類空間，咖啡廳就成為替代空間。

弘益大學建築學系教授劉賢俊（譯音）也曾在著作中提到，隨著經濟發展，人會渴望更大的私人空間，但韓國受限於國土大小，私人空間不足，造就網咖、KTV等包廂型文化，咖啡廳受歡迎也是如此。

另外，比起過去在圖書館、自習室，現在的韓國人更常在咖啡廳看書或工作，生日的時候最常收到的禮物也是咖啡優惠券。

根據現代經濟研究院調查，成人每年咖啡消費量逐年穩定成長，2015年的291杯、2016年317杯、2017年336杯、2018年353杯，同期間的世界平均杯數則維持在130到132杯，幾乎沒有變化。

韓國國內咖啡市場規模從2016年的5.9兆韓元成長至2018年的6.8兆韓元，預估2023年將增至8.6兆韓元，研究指出，韓國零售市場自2016年出現停滯，但咖啡專門店市場卻持續增加，預期之後咖啡市場將會以咖啡專門店為主要動力，持續成長。（完）