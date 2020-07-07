虛擬酒吧喝「疫」杯 英國人離不開的微醺時光

聯合新聞網 / 全球中央
圖 / 彼得美德提供。
圖 / 彼得美德提供。

【文／戴雅真 （中央社駐倫敦記者）】

提到英國，不可不提的是炸魚薯條以及酒吧文化，甚至這兩者也是密不可分。一邊品嚐炸魚薯條，一邊來杯啤酒是一大享受。若是在有名的炸魚薯條店排隊等待位置，也得先在候位的酒吧區點上一杯啤酒。

相約喝一杯 融入日常的酒吧文化

在英國，酒吧不只是賣酒的地方。許多悠久歷史的酒吧與文化息息相關，像是倫敦有400多年歷史的「老柴郡乳酪酒吧」（Ye Olde Cheshire Cheese），就是大文豪狄更斯（Charles John Huffam Dickens）常去的酒吧，甚至還被他寫入了《雙城記》（A Tale of Two Cities）。

對於英國人而言，酒吧不僅可以喝酒，更是交際的重要場所，沒有座位也不要緊，西裝筆挺的上班族站在路邊喝一杯，是常見的倫敦街頭風景，甚至就連大學放學後的師生交流也常在酒吧中進行。

英國人愛去喝一杯，下班後可以喝一杯、下課可以喝一杯、看球賽時也可以喝一杯。調查發現，英國人一年內平均會喝醉51.1次。一年有52個星期，因此換算下來，一年裡大約只有一星期沒喝醉。

酒吧當然不止販賣啤酒，但啤酒絕對是最受歡迎的酒類。根據Statista統計，在所有的酒類當中，大約有三分之一酒精消費都是購買啤酒，其次才是紅酒。英國消費者2019年共花費57億英鎊（約新台幣2,147億元）購買啤酒，是13年以來最高消費額，也是第二度突破50億門檻。

然而，2019 冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情爆發之後，為保持社交距離讓許多酒吧不得不歇業。

當疫情漸趨嚴重，但尚未發布禁足令時，英國首相強生（Boris Johnson）率先要求民眾少去酒吧和餐廳。政府的政令當中把酒吧當作指標，足見酒吧在英國社會的地位。

3月23日，強生正式發布禁足令。聽到店家即將歇業、民眾接下來都必須待在家中，許多人的反應大概是到大賣場搶購食物，趕緊囤貨，但熱愛酒吧的英國人卻趕在全國4萬7,000家酒吧關門之前，衝去喝關門酒，一度讓酒吧擠滿了人。

甚至在禁閉期間，英國人對於酒吧的熱愛不減，從實體店面延伸到了虛擬店面。

視訊隔空對飲 問答遊戲線上玩

點擊虛擬酒吧頁面、打開電腦的網路攝影機，就可以進入虛擬酒吧大廳。這是一個如同酒吧的社交場合，可以和朋友約在需要訂位的聊天室，也可以在大廳結識陌生人，或是聽聽有關啤酒知識的講座，讓居家隔離者坐在家中沙發上，也可以與他人社交，無須憂心病毒傳播。與實體店面的最大的不同之處在於虛擬店面無法賣酒，必須自備。

部分酒吧也舉行線上問答大賽，優勝者可以獲得送上門的啤酒，讓酒客不至於太寂寞。然而，虛擬酒吧雖然創新，依舊少了三五好友成群、令人忍不住多喝一杯的氣氛，疫情的陰影也讓民眾減少上酒吧的頻率。根據統計，今年的1到3月期間，英國的啤酒銷售量衰退到20年以來新低。

超市啤酒銷量不減反增 遲不解封酒吧業者著急

英國啤酒暨酒館協會（BBPA）統計，英國的酒吧、超市和店家在今年1到3月共售出15億品脫啤酒（英國1杯啤酒為1品脫，約等同於568毫升），較去年同期下滑7.2%。

在這段期間，超市與店家的啤酒銷售量不減反增，但酒吧的銷售量減少逾16%，儘管3月分僅有後面10天開始實施禁足令，但疫情早已對業績帶來影響。4到6月的銷售量尚未公布，但因為這段期間全都在實施禁足令，預料數字將會十分黯淡。

隨著疫情逐漸趨緩，生活逐漸要恢復常軌。如同酒吧關閉是重要指標一般，酒吧開始營業同樣是重要象徵，尤其夏天即將到來，酒吧能不能趕在消費旺季恢復營業，店家都在著急等待。

不過，雖然英格蘭地區能在室外用餐的花園酒吧等店家，一度有望在6月22日恢復營業，但由於疫情恢復進展不如預期，強生政府已經將營業日延後至7月4日。若這個日期再度生變，酒吧業者不僅將在今夏迎來嚴冬，更可能導致大批人失業。

然而，即使酒吧開門營業，這場疫情恐已改變民眾的消費習慣。根據Global WebIndex針對20個國家研究，超過半數消費者表示不會在解禁後立刻上門消費，英國消費者則是有59%表示不會這麼做，且有三分之一英國消費者表示以後不會太常上酒吧，將改為在家小酌。（完）

【＊看單篇不過癮？中央社電子書城《全球中央》電子雜誌、紙本雜誌全面特價中。】

相關新聞

疫情暴露全球化缺陷 去中國化現在進行式

這波疫情之下，許多國家嘗到生產過度集中、依賴單一市場的苦果。未來各國在供應鏈調整上，不再只著重成本，轉而更注重分散風險，也因此，去中國化的趨勢是可以預見的。

電影訴說的美國黑人血淚 映照佛洛伊德之死

無論是描述阿爾吉爾汽車旅館事件的電影《底特律》，還是黑人爭取投票權的《逐夢大道》，再看看現今佛洛伊德的遭遇，黑人的艱難處境，似乎至今並未消解多少。

虛擬酒吧喝「疫」杯 英國人離不開的微醺時光

英國人愛去喝一杯，當防疫禁足令發布，許多人衝去喝關門酒，一度讓酒吧擠滿了人，甚至在禁閉期間仍熱情不減，只是從實體店面延伸到了虛擬店面。

如果柏林沒有節拍 疫情下的電音之都

DJ轉戰線上固然受歡迎，但現場的互動終究無法取代，柏林人再也受不了沒有夜店的夜晚。5月起每到週末，街頭就出現要求夜店解封的示威。

400次攪打的風潮 揭開韓國人的咖啡迷戀

疫情期間居家更有「閒情逸致」，一款需攪拌400次的咖啡從韓國開啟熱潮。韓國雖然未產咖啡豆，卻是世界上喝最多咖啡的國家之一，連鎖咖啡廳甚至比便利商店還多。

新冠肺炎重創經濟 全球極貧人口恐暴增5億

這場疫情導致的經濟危機，更甚2008年全球金融危機，「無論情況如何，全球貧窮現象將加劇，為1990年以來首見」。部分國家恐將倒退回30年前所見的貧窮程度。

禁足令下的網路暗流 英國色情報復更猖獗

成人網站Pornhub是許多苦主被散播私密影像的平台，即使是當事人，甚至被拍攝時非自願，想將影片下架仍耗時耗力。英國還發現，武漢肺炎禁足期間，復仇式色情影像上傳件數增加了。

家暴比病毒致命 法國女性的困獸之鬥

法國配偶暴力案件層出不窮，2019年，平均兩到三天就有女性死於前任、現任丈夫或男友之手，而今年因疫情宣布禁足令後，許多人被迫與施暴者長時間相處，情況更雪上加霜。

頑劣病毒揮之不去 馬國穆斯林禁中之戒

馬來西亞四度延長管制令，忍耐再忍耐，相信是疫情中的齋戒月帶給馬國全民最大的教誨。一場頑強的疫情，如同上天給予人類的考驗，唯有安分守己，才能度過風雨。

保持社交距離是富人特權 菲國窮人只盼活下去

「當你沒有自來水時，怎麼會想到要洗手？當營養的食物非常貴，而垃圾食品真的很便宜時，你怎麼還會考慮適當飲食？因此，談到保持社交距離和自我隔離，有時這是一種特權。」

疫情下的矽谷 企業文化形塑在家工作底蘊

疫情蔓延，網路成了另一條生命線，串起了家人、朋友、工作夥伴之間忽遠忽近的聯絡與合作。以人為本、對自己負責的矽谷文化，形塑了在家工作的底蘊。

疫情助攻串流平台 戲院料峭春寒猶未盡

相較SARS期間並未出現大量電影撤檔潮，如今包括好萊塢大片都紛紛延檔，甚至直接轉往網路播放，串流平台業者逆勢獲利。觀眾未來還會重回戲院看電影嗎？

熱門新聞

華流教父的最後豪賭！撒錢買20隻長頸鹿 要蓋台版環球影城

投資人應居高思危？美股Q2反彈近20％ 「3件事」將左右後續走勢

疫情暴露全球化缺陷 去中國化現在進行式

400次攪打的風潮 揭開韓國人的咖啡迷戀

如果柏林沒有節拍 疫情下的電音之都

電影訴說的美國黑人血淚 映照佛洛伊德之死

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。