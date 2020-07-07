虛擬酒吧喝「疫」杯 英國人離不開的微醺時光

【文／戴雅真 （中央社駐倫敦記者）】

提到英國，不可不提的是炸魚薯條以及酒吧文化，甚至這兩者也是密不可分。一邊品嚐炸魚薯條，一邊來杯啤酒是一大享受。若是在有名的炸魚薯條店排隊等待位置，也得先在候位的酒吧區點上一杯啤酒。

相約喝一杯 融入日常的酒吧文化

在英國，酒吧不只是賣酒的地方。許多悠久歷史的酒吧與文化息息相關，像是倫敦有400多年歷史的「老柴郡乳酪酒吧」（Ye Olde Cheshire Cheese），就是大文豪狄更斯（Charles John Huffam Dickens）常去的酒吧，甚至還被他寫入了《雙城記》（A Tale of Two Cities）。

對於英國人而言，酒吧不僅可以喝酒，更是交際的重要場所，沒有座位也不要緊，西裝筆挺的上班族站在路邊喝一杯，是常見的倫敦街頭風景，甚至就連大學放學後的師生交流也常在酒吧中進行。

英國人愛去喝一杯，下班後可以喝一杯、下課可以喝一杯、看球賽時也可以喝一杯。調查發現，英國人一年內平均會喝醉51.1次。一年有52個星期，因此換算下來，一年裡大約只有一星期沒喝醉。

酒吧當然不止販賣啤酒，但啤酒絕對是最受歡迎的酒類。根據Statista統計，在所有的酒類當中，大約有三分之一酒精消費都是購買啤酒，其次才是紅酒。英國消費者2019年共花費57億英鎊（約新台幣2,147億元）購買啤酒，是13年以來最高消費額，也是第二度突破50億門檻。

然而，2019 冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情爆發之後，為保持社交距離讓許多酒吧不得不歇業。

當疫情漸趨嚴重，但尚未發布禁足令時，英國首相強生（Boris Johnson）率先要求民眾少去酒吧和餐廳。政府的政令當中把酒吧當作指標，足見酒吧在英國社會的地位。

3月23日，強生正式發布禁足令。聽到店家即將歇業、民眾接下來都必須待在家中，許多人的反應大概是到大賣場搶購食物，趕緊囤貨，但熱愛酒吧的英國人卻趕在全國4萬7,000家酒吧關門之前，衝去喝關門酒，一度讓酒吧擠滿了人。

甚至在禁閉期間，英國人對於酒吧的熱愛不減，從實體店面延伸到了虛擬店面。

視訊隔空對飲 問答遊戲線上玩

點擊虛擬酒吧頁面、打開電腦的網路攝影機，就可以進入虛擬酒吧大廳。這是一個如同酒吧的社交場合，可以和朋友約在需要訂位的聊天室，也可以在大廳結識陌生人，或是聽聽有關啤酒知識的講座，讓居家隔離者坐在家中沙發上，也可以與他人社交，無須憂心病毒傳播。與實體店面的最大的不同之處在於虛擬店面無法賣酒，必須自備。

部分酒吧也舉行線上問答大賽，優勝者可以獲得送上門的啤酒，讓酒客不至於太寂寞。然而，虛擬酒吧雖然創新，依舊少了三五好友成群、令人忍不住多喝一杯的氣氛，疫情的陰影也讓民眾減少上酒吧的頻率。根據統計，今年的1到3月期間，英國的啤酒銷售量衰退到20年以來新低。

超市啤酒銷量不減反增 遲不解封酒吧業者著急

英國啤酒暨酒館協會（BBPA）統計，英國的酒吧、超市和店家在今年1到3月共售出15億品脫啤酒（英國1杯啤酒為1品脫，約等同於568毫升），較去年同期下滑7.2%。

在這段期間，超市與店家的啤酒銷售量不減反增，但酒吧的銷售量減少逾16%，儘管3月分僅有後面10天開始實施禁足令，但疫情早已對業績帶來影響。4到6月的銷售量尚未公布，但因為這段期間全都在實施禁足令，預料數字將會十分黯淡。

隨著疫情逐漸趨緩，生活逐漸要恢復常軌。如同酒吧關閉是重要指標一般，酒吧開始營業同樣是重要象徵，尤其夏天即將到來，酒吧能不能趕在消費旺季恢復營業，店家都在著急等待。

不過，雖然英格蘭地區能在室外用餐的花園酒吧等店家，一度有望在6月22日恢復營業，但由於疫情恢復進展不如預期，強生政府已經將營業日延後至7月4日。若這個日期再度生變，酒吧業者不僅將在今夏迎來嚴冬，更可能導致大批人失業。

然而，即使酒吧開門營業，這場疫情恐已改變民眾的消費習慣。根據Global WebIndex針對20個國家研究，超過半數消費者表示不會在解禁後立刻上門消費，英國消費者則是有59%表示不會這麼做，且有三分之一英國消費者表示以後不會太常上酒吧，將改為在家小酌。（完）