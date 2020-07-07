疫情暴露全球化缺陷 去中國化現在進行式

【文／潘姿羽 （中央社記者）】

新冠肺炎疫情大爆發，徹底改寫2020年世界面貌，「反全球化」思維更興盛。不過進一步觀察，美國、日本政府鼓勵企業撤出中國，其餘國家也努力減少經濟對中國的依賴，似乎「反全球化」骨子裡，其實刻的是「去中國化」。

全球化其實就是中國化 疫後外企加速移出中國

1980年代中後期，「全球化」（Globalization）進入蓬勃發展階段，大大小小的經濟體從中嘗到經濟果實的美味，跨國企業盛行、國與國間的經貿網路錯綜複雜，網路無國界的特性更大大助攻，將全球化推向鼎盛時期，中國也在這波全球化浪潮中迅速壯大。

「以前說全球化，其實就是中國化。」台經院院長張建一表示，以台灣為例，與中國語言相同、地理位置相近，且當時中國政府大力發展經濟，祭出租稅優惠，使得台商大舉西進，甚至到了過度傾斜的程度。

中華採購與供應管理協會執行長賴樹鑫指出，不只台灣，各國都押了相當多籌碼在中國身上，歐元區最明顯的例子是德國，不只經貿往來密切，中國更是德國汽車主要出口市場；日本從工業到消費品牌都長期深耕中國，這也是為何疫情爆發初期，日本政府未對中國採取積極防堵政策的原因之一。

然而這波疫情之下，許多國家嘗到生產過度集中、依賴單一市場的苦果，不只企業醞釀加速自中國移出，日本政府更編列預算協助供應鏈移動。今年4月，日本政府編列2,435億日圓協助日企將生產移出中國，包括提供2,200億日圓協助回流日本，以及235億日圓協助轉移至其他國家。

對廠商而言，調整供應鏈茲事體大，但國發會主委龔明鑫表示，供應鏈轉變其實從美中貿易戰就開始醞釀，後來又爆發新冠肺炎，「廠商已經有一些想法」。

龔明鑫解釋，美中貿易戰之前，國際供應鏈「又細又長」，因為依循比較利益原則，哪個地方生產成本最低，就往那邊大量生產，追逐成本優勢之下，使得供應鏈切得非常細，呈現「長鏈」型態。

然而，美中貿易戰築起的關稅壁壘，殺得許多廠商措手不及，不得不開始調整產能，否則中國作為貿易戰主戰場，一旦關稅調高，企業首當其衝。

全球分工模式出現裂痕 國安產業鏈回母國布局

緊接著2020年，新冠肺炎疫情蔓延全球，各國都處在史無前例的艱困時刻，隨著確診病例數飆升，口罩、防護衣、呼吸器等防疫物資告急，但產線早已外移，部分生產原料、零件也握在他國手中，使得供應鏈調整不再只是廠商自身課題，政府也準備好扮演一定角色，著手規劃戰備防疫物資，並鼓勵產業回流。

龔明鑫直言，各國都警覺到這樣的情況，國際分工勢必出現改變，不再一味成本考量、追求比較利益，而會朝向少量多樣化生產；在此趨勢下，低成本不見得是優勢，反而是擁有關鍵技術的國家，更能吸引產業鏈落地。

龔明鑫認為，未來供應鏈會轉為以品質、高低階做區隔，其實台商已經開始這樣做，這波台商回流潮中，高階伺服器移回台灣，低階則選擇在中國或是其他地方生產，就是明顯的例子。

至於政府應扮演什麼角色，協助企業度過這波轉型期？龔明鑫認為，若廠商有意將高階產能移回台灣，也許有資金和土地需求，「我們會做好準備」；若廠商打算往北美、東南亞、東歐布局，政府也能提供便利性協助，或是作為橋梁。

經濟部工業局副局長楊伯耕進一步說明，台灣地理位置鄰近中國，中國早期又有成本低廉的優勢，使得台商海外布局會以中國為優先，但近幾年來，廠商已經意識到過度集中單一市場的後果，因此逐漸調整布局，才會有所謂「去全球化」看起來像是「去中國化」的現象，背後原因則是出於分散風險的考量。

「當然希望優先回台灣投資。」楊伯耕表示，若廠商回台投資，有利於強化台灣經濟體質，但廠商考量除了分散風險，多元布局也是關鍵，若廠商打算前往其他地區如東南亞，經濟部會帶著廠商蒐集東南亞國家政經情勢，找法人單位與當地國家接洽，或是請駐外經濟組協助；若為了貼近市場、前進歐美，經濟部同樣樂於提供協助。

中央銀行彙整近期經濟情勢，便在報告中指出，各國政府料將記取疫情期間，重要物資短缺經驗，以及考量供應鏈斷鏈風險，未來引導關鍵零組件、防疫物資等國安相關產業鏈，回到母國擴大布局。

賴樹鑫直言，全球各國包含台灣，過去都押了相當大的比重在中國，未來各國在供應鏈調整上，不再只著重成本，轉而更注重分散風險，也因此，去中國化的趨勢是可以預見的；但他強調，「不能說退出，沒有任何人會去放棄中國這麼強勁的內需市場，只是百分比會調整」。（完）