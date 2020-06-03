快訊

10萬元勞工紓困貸款額滿！即起不受理申請​

日職／巨人正式宣布 坂本勇人、大城卓三確診新冠肺炎

禁足令下的網路暗流 英國色情報復更猖獗

聯合新聞網 / 全球中央
英國。路透(示意圖)
英國。路透(示意圖)

【文／戴雅真 （中央社駐倫敦記者）】

情人熱戀時情深意濃，可能留下親密影像，然而一旦感情變調，影像或影片卻可能在未經當事人同意下遭到散布，成為復仇式色情影像，在網路流傳。在數位時代，這些影像可能被一再複製、傳播，刪也刪不盡，成為噩夢一場。

遭性侵影片被上架 受害人竟投訴無效

成人網站Pornhub是許多苦主被散播影像的平台，即使身為影片當事人，甚至被拍攝時並非自願，但要求平台將影片下架仍舊耗時耗力。

Pornhub雖然表示要打擊非法內容，譴責色情報復，包括導入自動化監控科技與人工檢查，但許多受害者依舊表示，向Pornhub舉報的信函有如石沉大海。

英國廣播公司（BBC）今年2月報導美國一名受害者卡倫巴（Rose Kalemba）與這個網站交手的經驗。

事件發生在10多年前，卡倫巴在14歲遭受性侵，幾個月後卻發現同學間在流傳一個Pornhub網站的影片連結，還標註了她的名字，赫然發現被施暴的過程竟被拍攝下來。

看到影片中失去意識的自己慘遭攻擊，對卡倫巴而言是二度傷害，也讓她在學校遭到霸凌和歧視。她立刻致函Pornhub要求把影片下架。

然而，她在2009年的六個月期間內，前前後後寫了多封電子郵件給Pornhub，懇求把影片下架，內容寫明她被侵犯時未成年，那是一場罪行，但沒有收到任何回覆，影片依舊在網站上供閱覽。

最後，卡倫巴決定設立一個新的電子信箱，假裝是一名律師寫信給Pornhub，威脅要採取法律行動。結果在寄出信的48小時之內，影片立刻被下架。

遭到侵害的影片都需要如此大費周章才能下架，針對復仇式色情影像的投訴是否會受到正視，結果可想而知。

踩著他人傷痛獲利 民團呼籲關閉Pornhub

英國非營利組織#NotYourPorn調查發現，許多人向網站舉報後沒有得到回應，或是影片被抗議下架後沒幾天，又被上傳，陷入「發現、抗議、下架」的惡性循環。

#NotYourPorn由凱特•艾薩克斯（Kate Isaacs）創立。她的朋友瑞秋（Rachel）的親密影片曾遭駭客上傳，她進而發現許多女性受到同樣的隱私權侵害，但色情網站卻因此獲利。

英國政府在2015年4月立法，將非經同意上傳私密性影片或照片列為違法，若被判處有罪，最高可判處兩年有期徒刑，被稱為「復仇式色情影像法」。然而，艾薩克斯表示，政府根本沒有在嚴格執法。

艾薩克斯投書《太陽報》時舉例，一名24歲英國女子收到前男友的現任女友傳來訊息，裡頭是兩段Pornhub的影片連結，是她與前男友的親密影像，但她根本不知道有這些影片的存在，顯然遭到前男友偷拍。

女子立刻報警，發現前男友根本是慣犯，多名女性都曾報案被偷拍上傳。由於Pornhub的作業模式與YouTube類似，上傳影片可靠點閱獲利，前男友這麼做顯然是為了營利。警方向Pornhub要求說明，卻被置之不理，最後案子因為證據不足而被撤銷。

艾薩克斯寫道：「令人難過的是，這種狀況我見過太多。」許多女性甚至因為影片外洩，或被威脅要傳送給家人而結束自己的生命。

美國反人口販賣組織Exodus Cry指控Pornhub助長人口販賣，近來在請願網站change.org發起連署，推動關閉Pornhub，已吸引超過87萬人連署。艾薩克斯也呼籲英國政府暫停Pornhub在英國的服務，直到網站把所有非自願上傳的影片下架為止。

英國政府2015年在立法的同時，也成立由內政部補助的「色情報復熱線」（Revenge Porn helpline）組織，提供相關諮詢，並協助移除非經同意就被上傳至網路的影像。該組織宣稱，截至2020年4月，他們已經協助超過5,800人，並成功刪除超過89%影片或照片。

禁足壓力助長控制欲 色情報復倍增

然而，令人震驚的是，「色情報復熱線」發現在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢病毒）疫情的禁足期間，復仇式色情影像上傳件數增加。英國從3月23日起實施禁足令，在3月23日那週，接獲的熱線數目甚至是往常的兩倍。從3月23日起的四週期間，共接獲超過200起案件。

「色情報復熱線」經理莫提默（Sophie Mortimer）表示，禁足期間超過半數的案件起因於「家庭暴力或是控制欲」，壓力也是因素之一。

他們接獲2 1 歲女子艾娃（Ava）的電話。她的前男友不滿她與現任男友一起隔離，心生妒忌，揚言傳播兩人過去的私密影片和照片。由於艾娃與前男友是同事，她不得不把這件事情告訴主管，也告訴自己的家人，令她相當沮喪。

艾娃也認為，禁足在家讓前男友有更多時間去思考復仇計畫。「我每天都在不同的色情網站上查詢，以防萬一。我感覺自己一文不值，好想要消失。」

禁閉期間另一件令人憂心的現象則是，沒有住在一起的情侶可能會增加互傳私密影片或照片的機率，成為未來復仇式色情影像的隱憂。（完）

【＊看單篇不過癮？中央社電子書城《全球中央》電子雜誌、紙本雜誌全面特價中。】

延伸閱讀

英相強生：可能給予300萬港人申請英國公民的機會

陸強推港版國安法 英外相拉布籲懸崖勒馬

疫情帶起保守風氣 英國家庭新增存款寫新高

楊丞琳2個月瘦6公斤變更美！ 曝光5神招，靠16小時空腹

相關新聞

頑劣病毒揮之不去 馬國穆斯林禁中之戒

馬來西亞四度延長管制令，忍耐再忍耐，相信是疫情中的齋戒月帶給馬國全民最大的教誨。一場頑強的疫情，如同上天給予人類的考驗，唯有安分守己，才能度過風雨。

保持社交距離是富人特權 菲國窮人只盼活下去

「當你沒有自來水時，怎麼會想到要洗手？當營養的食物非常貴，而垃圾食品真的很便宜時，你怎麼還會考慮適當飲食？因此，談到保持社交距離和自我隔離，有時這是一種特權。」

新冠肺炎重創經濟 全球極貧人口恐暴增5億

這場疫情導致的經濟危機，更甚2008年全球金融危機，「無論情況如何，全球貧窮現象將加劇，為1990年以來首見」。部分國家恐將倒退回30年前所見的貧窮程度。

禁足令下的網路暗流 英國色情報復更猖獗

成人網站Pornhub是許多苦主被散播私密影像的平台，即使是當事人，甚至被拍攝時非自願，想將影片下架仍耗時耗力。英國還發現，武漢肺炎禁足期間，復仇式色情影像上傳件數增加了。

家暴比病毒致命 法國女性的困獸之鬥

法國配偶暴力案件層出不窮，2019年，平均兩到三天就有女性死於前任、現任丈夫或男友之手，而今年因疫情宣布禁足令後，許多人被迫與施暴者長時間相處，情況更雪上加霜。

疫情下的矽谷 企業文化形塑在家工作底蘊

疫情蔓延，網路成了另一條生命線，串起了家人、朋友、工作夥伴之間忽遠忽近的聯絡與合作。以人為本、對自己負責的矽谷文化，形塑了在家工作的底蘊。

疫情助攻串流平台 戲院料峭春寒猶未盡

相較SARS期間並未出現大量電影撤檔潮，如今包括好萊塢大片都紛紛延檔，甚至直接轉往網路播放，串流平台業者逆勢獲利。觀眾未來還會重回戲院看電影嗎？

「疫」起度難關 印尼全能到府服務成要角

印尼的到府服務包山包海，讓印尼人生活幾乎離不開。在疫情期間，業者除加強防疫以滿足民眾基本需求，也成為政府借重抗疫的媒介。

一場瘟疫與政治風暴 馬國2020美夢變噩夢

馬來西亞2020年的宏願美夢，因突如其來的全球性疫情和政治亂象而變成人民的噩夢，這個發展中國家要想躍升為先進國，恐怕還有待成功熬過這段黑暗的低潮，才能重新規劃前進方向。

疫情推升雲經濟 中國爆發的商機和挑戰

中國疫情下的隔離生活能持續，很大程度歸功蓬勃的電商及第三方支付，使用現金彷彿已是上世紀。疫情高峰時，街道一片死寂，帶著人民幣到上海的記者，竟陷入被時代拋棄的困境……。

新冠肺炎來勢洶洶 美國醫療體系的嚴峻考驗

美國因長期醫療體系問題及制度限制，在與新冠肺炎一戰中節節敗退。經歷一系列防疫缺失的美國是否仍能控制疫情，端看川普是否會拿出更有效的防疫措施。

行動貨櫃的微型工廠 澳洲廢棄物就地重生

有別於傳統工廠大規模生產，薩哈吉瓦拉教授採用分散、資源下放的微型工廠，可安置在貨櫃裡，只需一輛聯結車，就能將工廠送到有需要的地方，在社區內就地將廢棄物再造。

熱門新聞

重磅預言！經濟權威：中美將再混戰十年 台灣應保持獨立性

65歲拚創業！第一名店董事長王義郎靠3招 讓商品年銷2億

股利所得有節稅優勢！嚴選11檔KY好股 大嘗省稅、股利、價差甜頭

來自浮潛的靈感！這位台灣高中生成功「用魚發電」征服國際科展

找回競爭力、市場「股漲」叫好 疫情蔓延下老牌雨衣廠是如何做到？

保持社交距離是富人特權 菲國窮人只盼活下去

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。