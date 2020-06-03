禁足令下的網路暗流 英國色情報復更猖獗

【文／戴雅真 （中央社駐倫敦記者）】

情人熱戀時情深意濃，可能留下親密影像，然而一旦感情變調，影像或影片卻可能在未經當事人同意下遭到散布，成為復仇式色情影像，在網路流傳。在數位時代，這些影像可能被一再複製、傳播，刪也刪不盡，成為噩夢一場。

遭性侵影片被上架 受害人竟投訴無效

成人網站Pornhub是許多苦主被散播影像的平台，即使身為影片當事人，甚至被拍攝時並非自願，但要求平台將影片下架仍舊耗時耗力。

Pornhub雖然表示要打擊非法內容，譴責色情報復，包括導入自動化監控科技與人工檢查，但許多受害者依舊表示，向Pornhub舉報的信函有如石沉大海。

英國廣播公司（BBC）今年2月報導美國一名受害者卡倫巴（Rose Kalemba）與這個網站交手的經驗。

事件發生在10多年前，卡倫巴在14歲遭受性侵，幾個月後卻發現同學間在流傳一個Pornhub網站的影片連結，還標註了她的名字，赫然發現被施暴的過程竟被拍攝下來。

看到影片中失去意識的自己慘遭攻擊，對卡倫巴而言是二度傷害，也讓她在學校遭到霸凌和歧視。她立刻致函Pornhub要求把影片下架。

然而，她在2009年的六個月期間內，前前後後寫了多封電子郵件給Pornhub，懇求把影片下架，內容寫明她被侵犯時未成年，那是一場罪行，但沒有收到任何回覆，影片依舊在網站上供閱覽。

最後，卡倫巴決定設立一個新的電子信箱，假裝是一名律師寫信給Pornhub，威脅要採取法律行動。結果在寄出信的48小時之內，影片立刻被下架。

遭到侵害的影片都需要如此大費周章才能下架，針對復仇式色情影像的投訴是否會受到正視，結果可想而知。

踩著他人傷痛獲利 民團呼籲關閉Pornhub

英國非營利組織#NotYourPorn調查發現，許多人向網站舉報後沒有得到回應，或是影片被抗議下架後沒幾天，又被上傳，陷入「發現、抗議、下架」的惡性循環。

#NotYourPorn由凱特•艾薩克斯（Kate Isaacs）創立。她的朋友瑞秋（Rachel）的親密影片曾遭駭客上傳，她進而發現許多女性受到同樣的隱私權侵害，但色情網站卻因此獲利。

英國政府在2015年4月立法，將非經同意上傳私密性影片或照片列為違法，若被判處有罪，最高可判處兩年有期徒刑，被稱為「復仇式色情影像法」。然而，艾薩克斯表示，政府根本沒有在嚴格執法。

艾薩克斯投書《太陽報》時舉例，一名24歲英國女子收到前男友的現任女友傳來訊息，裡頭是兩段Pornhub的影片連結，是她與前男友的親密影像，但她根本不知道有這些影片的存在，顯然遭到前男友偷拍。

女子立刻報警，發現前男友根本是慣犯，多名女性都曾報案被偷拍上傳。由於Pornhub的作業模式與YouTube類似，上傳影片可靠點閱獲利，前男友這麼做顯然是為了營利。警方向Pornhub要求說明，卻被置之不理，最後案子因為證據不足而被撤銷。

艾薩克斯寫道：「令人難過的是，這種狀況我見過太多。」許多女性甚至因為影片外洩，或被威脅要傳送給家人而結束自己的生命。

美國反人口販賣組織Exodus Cry指控Pornhub助長人口販賣，近來在請願網站change.org發起連署，推動關閉Pornhub，已吸引超過87萬人連署。艾薩克斯也呼籲英國政府暫停Pornhub在英國的服務，直到網站把所有非自願上傳的影片下架為止。

英國政府2015年在立法的同時，也成立由內政部補助的「色情報復熱線」（Revenge Porn helpline）組織，提供相關諮詢，並協助移除非經同意就被上傳至網路的影像。該組織宣稱，截至2020年4月，他們已經協助超過5,800人，並成功刪除超過89%影片或照片。

禁足壓力助長控制欲 色情報復倍增

然而，令人震驚的是，「色情報復熱線」發現在2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢病毒）疫情的禁足期間，復仇式色情影像上傳件數增加。英國從3月23日起實施禁足令，在3月23日那週，接獲的熱線數目甚至是往常的兩倍。從3月23日起的四週期間，共接獲超過200起案件。

「色情報復熱線」經理莫提默（Sophie Mortimer）表示，禁足期間超過半數的案件起因於「家庭暴力或是控制欲」，壓力也是因素之一。

他們接獲2 1 歲女子艾娃（Ava）的電話。她的前男友不滿她與現任男友一起隔離，心生妒忌，揚言傳播兩人過去的私密影片和照片。由於艾娃與前男友是同事，她不得不把這件事情告訴主管，也告訴自己的家人，令她相當沮喪。

艾娃也認為，禁足在家讓前男友有更多時間去思考復仇計畫。「我每天都在不同的色情網站上查詢，以防萬一。我感覺自己一文不值，好想要消失。」

禁閉期間另一件令人憂心的現象則是，沒有住在一起的情侶可能會增加互傳私密影片或照片的機率，成為未來復仇式色情影像的隱憂。（完）