頑劣病毒揮之不去 馬國穆斯林禁中之戒

【文／蘇麗娜 （本刊特約記者）】

4月23日晚間，因疫情無法隨意外出的馬來西亞國民守在螢幕前等待重要消息。

這天，負責掌管馬國最高元首陛下和各州馬來統治者皇璽的馬來西亞掌璽大臣賽丹尼爾（Syed Danial Syed Ahmad）透過直播宣布穆斯林從4月24日開始齋戒，長達一個月。馬國首相同時也發表齋戒月演講。

馬來西亞的穆斯林占總人口約六成，每年會由國家元首擇定觀月日期，並在全國各地點展開觀月活動，再由掌璽大臣向全民正式宣布齋戒月日期。

馬國戰疫中齋戒 行動管制加守戒挑戰大

齋戒月是全世界穆斯林為期一個月的齋戒，從黎明到黃昏除了控制對食物的慾望外，也是穆斯林學習紀律及精神反思的時刻，向真主祈禱和敬拜。

與以往不同的是，今年因2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）疫情衝擊全球，馬國自3月18日起落實「行動管制令」以避免人潮聚集增添感染風險，落在4月中開始的穆斯林齋戒月，正逢馬國落實第三階段的「行動管制令」，在種種行動上的限制中再加上守戒，可謂難上加難。

馬國首相慕尤丁當晚在直播中形容，今年齋戒月極為特別。他說，舉國上下自2月參與戰「疫」，這與穆斯林奉行齋戒月時相同，必須守戒慾望，考驗耐力，儘管只能留在家中，卻也如同「聖戰」（berjihad）般，是偉大的犧牲，讓自己和家人受到保護，免受病毒感染。

根據最新的宣布，馬國「行動管制令」已放寬至「有條件行動管制令」，意味著恢復大部分經濟和社會活動，但學校繼續關閉，娛樂活動、私人、官方餐會、宗教活動（如穆斯林週五祈禱）等聚會皆不允許，直至6月9日。

齋戒月醫師的考驗 餓了一天民眾跑來看病

坐落在雪蘭莪州和吉隆坡邊界的馬來亞醫院是市中心最聞名的醫院之一，自疫情爆發以來立即成立負責檢驗冠狀病毒疾病症狀的前線團隊，家鄉來自馬國東海岸登嘉樓州（Terengganu）的哈利是其中一員。他告訴《全球中央》，儘管現在是非常壓力的時期，但他與同僚們相信上蒼賜予的力量，會堅決如往年在這個神聖的月分齋戒。

他坦承，以他的個人情況而言，這個月在工作時確實會比非齋戒時期來得較容易疲憊，但他認為齋戒的其中一個目的就是鍛鍊意念，克服困難，只要心中想著是為了幫助病人就更有動力。

哈利透露，一般傍晚6至7時是齋戒月期間「上蒼的繁忙時刻」，穆斯林一般都會齋戒了一天後膜拜神明和準備進食，然而民眾卻最常在這段期間來看病。

「我們不該跟病人說，我們要進食了，請你等一等，我們不能不理會病人」，因此他一般都會吃點椰棗繼續工作，他也感恩團隊們都非常合作，讓每次任務都非常順利。

平常愛吃的他笑言，這段期間最大的挑戰在於齋戒時看到有人在面前吃東西或飲水，「這真的很挑戰，但我明白他們不是故意這麼做的」；另一個艱難在於病人過度焦慮，無形中增加了醫護人員的壓力。

「病人不清楚自己的症狀是否真的危急，而失去等待檢驗結果的耐心，不斷急躁地催促醫護人員，而我們需要微笑應對。這也是齋戒教導我們的，需要有耐心和提高修養。」

1月至今因忙碌工作而沒能回鄉的他說，真心希望疫情早日結束，他極度思念家鄉的母親和海邊，每天都在倒數腳丫子踩在海灘溫暖沙子的時刻，單是幻想此景，哈利已笑得合不攏嘴。

電視台主播看齋戒月 減肥排毒好時期

在大馬國營電視台播報新聞的穆斯林拉絲達告訴《全球中央》，該台的直播新聞時段不久前改為晚上7時，而這段時間正好是穆斯林開齋的時間，她為了把最好的呈現給觀眾，所以選擇播報午間新聞，晚間則做幕後工作。

五歲便開始齋戒的她說，早已習慣齋戒生活，不會面對體力不支情況，反而是減肥的好時期，讓身體排毒。

「只是在念稿的時候若喉嚨不適，就無法喝水解渴或是吃喉嚨藥。克服的方法是在凌晨，也就是開始齋戒前喝更多水，避免吃辣或是油炸食物。」

她認為，齋戒可讓她感受到不幸人士挨餓的辛苦，也提醒著她時刻知足，感謝上蒼所賜。

拉絲達盼望疫情結束後回家鄉探望年邁的外公外婆，與他們共慶開齋。

市集不再熙來攘往 小販撐家計咬牙度難關

在馬國，齋戒月的另一個特色在於每逢傍晚時分在街邊擺檔的齋戒月市集，每年這個時刻，不管是穆斯林或非穆斯林都會湧入熙熙攘攘售賣各類馬來美食的齋戒月市集，如同全民每年必定參與的嗅覺感官盛宴。

然而，自「行動管制令」落實以來，齋戒月市集是否如過往開放，一直是當地人民不斷爭議的課題，不少低收入小販都靠此市集賺錢準備迎接開齋節（Hari Raya Aidilfitri）。

3 0 歲的阿茲林繼承雙親製作和售賣馬來傳統竹筒飯（Lemang）的生意多年，每年齋戒月市集是他大賺一筆的時刻，然而今年馬國政府因疫情宣布禁止齋戒月市集，他被迫改由在社群媒體宣傳和售賣並宅配到顧客手上。

他向《全球中央》表示，這樣異於往常食客主動到市集購買的方式變得更加麻煩，他必須安排人手把食物送給顧客，更加耗時耗力，而今年對比往年的收益大跌七成。

「市集集體售賣的方式較容易吸引大量顧客群，如今不少顧客因需要附上送餐費用而拒絕購買，一方面也是因為這段非常時期大家更注重衛生，而選擇自行在家中下廚。」

他非常想念過去此時，每到傍晚4時，市集聚滿人潮的熱鬧情景。

面對家中上有兩老、下有妻小，他深刻感受到疫情造成家庭的經濟壓力，只能尋求政府與民間組織的援助，咬牙度過難關。

另一位過去在齋戒月市集售賣水果的小販莫哈曼在馬國政府放寬行動管制令後，開著載滿水果的貨車到往年擠滿人潮的齋戒月市集地點擺賣，他坦誠沒有獲得執法單位的批准，但盡可能做好所有防範，包括在貨車貼上提醒消費者保持一公尺的社交距離、戴上口罩的標語。

他說，果農們的心血因疫情關係已損失慘重，不少果農被迫傾倒過剩的水果，疫情若不好轉，他們難以維生。

忍耐再忍耐 抗疫齋戒月最大的教誨

截至5月18日，馬國已累計6,941宗新冠肺炎確診病例，當中80.9%康復出院，死亡人數占1.6%。馬國因為2月一場在清鎮市舉行的萬人宗教集會後，新冠肺炎確診人數迅速飆升，成為東南亞疫情最嚴重的國家之一。

雖然情況逐步穩定，但馬國政府持續呼籲全民待在家中，強調雖仍未戰勝疫情，但也還沒有輸。

慕尤丁在最新的直播演講中表示，儘管這段艱難時刻碰上開齋佳節，然而民眾依然需要保持忍耐，只有戰勝疫情才能跨州返回家鄉與思念的親人團聚和慶祝。

在有條件行動管制令下，當地允許同州屬居住的近親和鄰居相互拜訪，但同時間和地點不能超過20人。這段期間與過去不同之處在於，清真寺和祈禱所都不能舉辦信眾祈禱（solatber jemaah）、晨禮祈禱(solat Fardhu）、息禮（solat terawih）及開齋晚宴（iftar），但穆斯林可在家信眾祈禱和息禮。

馬來西亞政府3月以來四度延長管制令，忍耐再忍耐，相信是疫情中的齋戒月帶給馬國全民最大的教誨。一場頑強的疫情，如同上天給予人類的考驗，每個人唯有安分守己，才能度過風雨。（完）