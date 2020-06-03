保持社交距離是富人特權 菲國窮人只盼活下去

【文／陳妍君 （中央社駐馬尼拉記者)】

為防堵2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）疫情，菲律賓總統杜特蒂3月12日深夜下令，15日起在大馬尼拉地區實施社區隔離，進出馬尼拉的國內陸海空交通全面暫停。

返鄉逃難VS囤貨隔離 馬尼拉封城貧富兩樣情

隔天，成千上萬來馬尼拉討生活的貧困民眾湧進長途客運站，急於回到位於各省分的家鄉，出現「逃難潮」。因為在馬尼拉租房子、吃飯、看病都要錢，一旦封城失去工作，等待他們的很可能是全家挨餓，甚至流落街頭；若不幸染疫，能不能順利活下來都是未知數。

市區各大超市湧入搶購食物和生活必需品的人潮。這群人以中產階級為主，他們在馬尼拉工作，可能已經定居下來，不可能說走就走；這些民眾推著一台台堆滿米、罐頭、肉類和瓶裝水的購物車，希望即使無法出門工作，也能待在家裡隔離，安然度過封城這段日子。

一場新冠肺炎疫情，凸顯出菲國窮人和高所得家庭的無奈差距。

高所得人士家裡囤滿食物和生活必需品，雖然疫情也讓他們憂心，至少生活無虞；貧困家庭吃了這餐不知道下一餐在哪裡，苦苦等待政府承諾的物資和金錢援助，究竟何時才會降臨。

當飽餐都成奢侈 社交防疫有如天方夜譚

在馬尼拉經營清潔公司的Jenny表示，菲律賓打掃工人大多從鄉下來馬尼拉，日薪537披索（約新台幣318元），如果做得好，客人會給小費，每天至少有1,000披索入袋。「封城之後，失去每天的工資和小費，就會滿辛苦的。」

舉一名公司員工為例，Jenny說，她跟丈夫、三個孩子、兄弟、父親等親戚，從鄉下搬到鄰近馬尼拉都會區的黎薩省（Rizal）省會，一家10口每天要吃三公斤米。

Jenny表示，他們封城前剛發薪，兩週薪水5,000多披索，但這名員工是家中主要經濟來源，「五天後，她就發訊息給我說，可不可以跟我們借錢」，全家現在只能靠地方政府援助物資過活。

除了工人失業，菲律賓國家地標「黎薩公園」周邊，向來聚居不少住在街頭或公園、擺攤維生的社會底層家庭。封城令一下，景點沒了觀光人潮，政府又不准上街擺攤，民眾若開車經過因紅燈停車，就會有一群貧民湧上前，拿著飲料紙杯、比著吃飯手勢乞討，或拿雞毛撢子為司機清理車子，希望善心人士能給一點小費。

菲律賓家扶中心目前在 大馬尼拉地區曼達路永市（Mandaluyong）扶助111個弱勢家庭。

因為菲國生育率較高，加上馬尼拉人口密集，貧困家庭五、六個人住在四、五坪大的簡陋房間裡是常態。菲律賓家扶中心專員鄭玉琪說：「阿姨有三個小孩、媽媽有三個小孩，又有阿公、阿嬤，（一家有）10幾個人都是正常的。」

菲律賓家扶中心代表張凱莉說，弱勢家庭多半是租一棟房子裡的一個房間，雖然地方政府確實有發放物資給房東，再由房東發給租戶，但拿到的人其實不多。

她表示，即使領到物資，「他們3月底收到兩公斤米、四公斤米、10幾顆蛋、幾個罐頭，大概是這些量，但他們每個家庭人數都比較多，兩公斤、四公斤米一下子就吃完了」。

對弱勢家庭來說，連餐餐吃飽都變成一種奢侈時，談到防疫或保持社交距離，社工員只能苦笑。

新冠肺炎疫情延燒 弱勢無奈：像在等死

「人民健康權聯盟」（CPRH）共同召集人桑彼德多（Joshua San Pedro）接受菲國媒體訪問時說，菲律賓貧困家庭沒有基本的衛生資源，可能連乾淨的水都沒有，「我們真的必須從更大的脈絡來看存在的不平等現象」。

他表示：「當你沒有自來水時，怎麼會想到要洗手？當營養的食物非常貴，而垃圾食品真的很便宜時，你怎麼還會考慮適當飲食？因此，談到保持社交距離和自我隔離，有時這是一種特權。」

接受家扶中心扶助的瑟納（Christine Serna）和丈夫有三個孩子，她販售保養品維生，丈夫則是建築工人，封城後完全失去收入來源。

瑟納告訴《全球中央》，她孩子都還小，新冠肺炎又無藥可醫，感覺就像「我們只是在等死」。

張凱莉說，扶助家庭所住的街區，幾乎都已出現確診病例。「每一個街區都有可能確診個案的時候，你會很緊張。因為他們街區都這麼窄，然後一棟裡面住那麼多人，可能三、四戶都在裡面，要怎麼保持社交距離？」

至於疫情過後，弱勢家庭子女必須扛起家計，可能出現輟學潮，張凱莉坦言：「只能說教育已經放最後了，現在能夠活著最重要。」（完）