新冠肺炎重創經濟 全球極貧人口恐暴增5億

【文／陳亦偉 （中央社編譯組組長）】

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）大流行。慈善機構樂施會（Oxfam）4月趕在國際貨幣基金（IMF）和世界銀行（World Bank）舉行年度會議前公布報告指出，已在全球奪命無數的這場疫情，恐導致全球極度貧窮人口暴增5億。

樂施會直言，這場疫情導致的經濟危機，更甚2008年全球金融危機，「無論情況如何，全球貧窮現象將加劇，為1990年以來首見」。報告還說，部分國家恐將倒退回30年前所見的貧窮程度。

全球逾半人口歸入貧困 女性受衝擊更甚男性

樂施會引述倫敦國王學院和澳洲國立大學所做研究預估，全球高達5億人口將被迫淪為極度貧窮。

研究考量世界銀行設定的多種貧窮線，從每日最低生活費1.9美元（約新台幣57.69元）以下的極度貧窮，到稍好的每日最低生活費5.5美元（約新台幣167元）以下，推演出各種情況。

在最糟的收入減少20%的情況下，全球極度貧窮人口會增加4億3,400萬人到9億2,200萬人，而每日最低生活費低於5.5美元門檻的人口將增加5億4,800萬人，來到近40億人，意即全球78億人口裡有超過一半要生活在貧窮中。女性承受風險高於男性，這是因女性較有可能在非正規經濟結構中工作，所獲保障少，甚至毫無保障可言。

樂施會指出，應該採取的措施包括立即取消開發中國家今年應清償的總值1兆美元債務，並創造至少1兆美元的國際儲備。

從金字塔時代日存30萬 至今不過富豪資產20%

此外，樂施會1月發布《是時候關注了：無薪、低薪照護與全球不平等危機》報告稱，全球最富裕的2,153人去年掌控的資產，比最貧困的46億人財產總和還多。

冰冷的數字也許不易觸動人心，於是樂施會用具象式的數字呈現，希望能讓世人對貧富差距「有感」。

如果把全世界前22名有錢人的財富加總，可抵過全非洲女性的收入；如果一個人從3,500多年前埃及興建金字塔時代開始每天存1萬美元（約新台幣30萬元），直到今天資產也不過是全球前五富豪平均資產的20%；如果人人都把資產換成100美元鈔票堆疊然後坐上去，世界大部分人都只能坐在地板，富國的中產階級大概可以坐在一張椅子的高度，若是世界前兩名的首富，則可以坐到外太空。

全球女性無薪家事工作 年產值是科技業三倍

報告還指出，貧困婦女和女孩位居財富底層，而全球女性每天無薪家事或無報償照護工作共計125億小時，相當於全球經濟年產值至少10.8兆美元（約新台幣326兆元），約是科技業三倍。

樂施會印度分會執行長貝哈（Amitabh Behar）表示：「對我們來說，重要的是強調我們所見的經濟隱藏動力，其實是女性無償照護工作，而那需要改變。」為凸顯全球經濟不平等程度，貝哈以印度一名女子為例，說她每天做事16到17小時，包括跋涉三公里去取水、煮飯、幫小孩準備上學並上班賺取微薄薪資。

樂施會數字顯示：「就全球而言，42%女性勞動人口無法找工作，因為她們負責所有照護事務；相形之下，男性比例僅6%。」報告還說，只要未來10年向全球最富有1%人多課0.5%的稅，就相當於在長者和兒童照護、教育及衛生等方面創造1億1,700萬個就業機會所需的投資金額。

貝哈表示，必須終止億萬富豪持續暴增，各國政府必須確保所有富人乖乖繳稅，然後將稅款用在淨水、健保、提升教育品質等方面的設施。「大家要是看看世界各地，就會發現有超過30個國家出現抗議活動。人民上街發聲的訴求為何？其實就是他們無法接受這種不平等情況，他們不會忍受這種生活。」

AI將使更多工作消失 科技創新加劇財富不均

早在2013年，麻省理工學院訊息科學經濟學家布林約爾松（Erik Brynjolfsson）就提出，新一波不平等的主因是科技創新，高技能的頂尖人才和公司能力增強，財富流向臉書、谷歌、蘋果、亞馬遜等科技巨擘，但很多人卻準備因自動化技術的出現而失業。

在不久的未來，銀行出納員、保險從業員、借貸經理等都可能被人工智慧取代。隨著無人車的推出，計程車司機也會逐漸被淘汰。

為消除嚴重的貧富失衡，樂施會報告建議各國政府首先應加大投資國內照護體系的力道，解決婦女與少女承擔大多數家庭工作的失衡現象。其次，各國政府必須採取措施，從根本上縮小富人與社會其他階層的差距，採取大膽而果斷步驟，對高收入者課稅，杜絕漏洞和全球稅收法規不足，避免富人和企業鑽法規漏洞逃稅。（完）