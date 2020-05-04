疫情推升雲經濟 中國爆發的商機和挑戰

【文／沈朋達 （中央社駐上海記者）】

轉身按掉手機鬧鐘，賴床時順便打開「盒馬鮮生」App，下單訂好這週的食材。穿著睡衣打開筆電，開始遠端上班的一天。午休時間沒有同事一起吃飯，點開「美團」App叫一份快餐，半小時內就可送到。

宅在家的日子特別容易嘴饞，零食飲料從不間斷，看著體重計上不斷上升的數字，決定打開手機裡的健身App，跟著螢幕裡的教練一起燃燒脂肪。這段描述，恐怕是許多中國民眾疫情尖峰期的生活寫照。2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱武漢肺炎）1月底在中國爆發，武漢等湖北城市陸續「封城」，各大城市也實施「封閉式管理」，春節歡樂的氣氛消失了，取而代之的是對抗疫情的肅殺氛圍。

以2月的上海為例，即便官方沒有明確宣布實施「封閉式管理」，但多數社區已經強化人員管制：外地回上海人員要居家隔離14天、居民出入要出示通行證，有些社區還限制每人每天只能外出兩次。社區牆上的標語清楚寫道：「少出門、不串門、不聚會，管住自己、支持國家。」

嚴格的防疫措施下，上海不見東方明珠的繁華，整座城市宛如空城。而隔離生活之所以能長久持續，很大程度歸功於中國蓬勃發展的電商平台。

雲經濟支撐隔離生活 拆解電商發展世代高牆

從「淘寶」、「天貓」的網拍，到「美團」、「餓了嗎」的餐飲外送，再到「盒馬先生」、「叮咚買菜」的生鮮電商，中國的電商領域已經深入到生活的各個層面。在平時，線上購物是一種方便的選項；疫情蔓延時，快速且不需與人接觸的電商，成為民眾宅在家裡唯一的選項，也推升「雲經濟」的發展。

不過，每項新科技的出現，都伴隨一群被時代拋棄的人。

記者2月初到上海時，正值疫情高峰，街道一片死寂，不僅店家還未開業，連銀行也無法復工。中國的第三方支付平台發展成熟，在手機裡下載「支付寶」或「微信支付」App、綁定銀行帳戶後，就能到處購物；而要使用各種電商平台，第三方支付軟體更是必不可少。現金支付，彷彿已是上個世紀的經濟活動。

於是，帶著人民幣到上海，卻無法開戶存款的記者，徹底體會到被「雲經濟」排拒、被時代拋棄的感受，直到銀行復工前，都只能靠著接受現金支付的便利商店過活。

倒是中國的許多老人家開始融入「雲經濟」的時代。「盒馬鮮生」母企業「上海盒馬網絡科技有限公司」高級副總裁沈麗日前引述數據指出，盒馬的線上訂單從疫情前的50%激增到80%，而很多中老年人也開始使用智慧型手機下單。一場疫情意外拆除了電商發展的世代高牆。

陸媒山東經濟廣播報導，春節以來，生鮮電商「每日優鮮」實收交易額較去年同期增加三倍之多；「美團買菜」、「京東生鮮」的銷售量也在北京、上海、深圳和武漢等城市明顯上漲，其中蔬菜、糧油、水果、蛋肉和海鮮需求，超過日銷量比重的60%。

疫情為電商帶來前所未有的商機，在百業尚未復工的2月，電商平台卻面臨缺工問題，倉儲或配送人力都短缺，也因此催生了「共享員工」的嘗試。陸媒報導，「盒馬鮮生」就和尚未復工的連鎖KTV「溫莎」等40多家企業合作，讓後者員工到前者上班，一方面補足勞力，另一方面也讓員工不至於斷炊。

實體課程轉向雲端 是商機也是挑戰

體育行業也想分食「雲經濟」大餅。受疫情影響，中國的健身房和瑜伽教室直到4月左右才陸續獲准復工，但高額的房租早已壓得業者喘不過氣，不少人想透過網路課程突圍。

洪源是「廣州星舞卓美舞蹈學校」的培訓老師，她說，疫情前天天有課，學生將近500多人；但疫情後，教室遲遲無法復工，不僅收入大減，也面臨學生流失問題。

因此，洪源近期和同事嘗試上起了舞蹈網課。小朋友對上網課興致勃勃，但卻累到了老師和家長。表面看來，網課似乎只需要一部手機就可搞定，實際卻不然，洪源說，一堂網課所耗費的人力心力，遠比實體課更多。

「上一堂網課可能要有三個老師」，洪源說，「一個老師在鏡頭前教小朋友，另一個老師要負責錄影。然後因為螢幕太小，教學的老師看不到學生動作，所以還要再有個老師注意小朋友的狀況。家長還要在旁邊注意學生安全，跟處理直播問題」。

此外，因直播平台的技術限制，一堂網課最多只能有九名學生，加上有些家長仍對網課抱持觀望態度，洪源估計，這段時間業績仍下降了四成左右。

洪源說，解決時間和空間限制的網課，是未來的發展趨勢，但舞蹈課畢竟需要肢體互動，解決這個難題，才能真正打造商業模式。

疫情的封閉生活讓中國的電商需求大增，然而，實體消費仍無法完全被取代，後疫情時代下，如何延續顧客需求，考驗著中國電商的創意。（完）

受疫情影響，許多舞蹈教室直到3月仍無法復工，一些老師嘗試用網路授課的方式指導學生。（受訪者提供）