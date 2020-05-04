「疫」起度難關 印尼全能到府服務成要角

【文、攝影／石秀娟 （中央社駐雅加達記者）】

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情肆虐印尼，印尼政府推動民眾減少外出、在家上班、上課、禱告的防疫原則，使得原本就與印尼民眾生活密不可分的全能到府服務業者扮演更重要的角色。

拉高合作餐飲衛生標準 避免成防疫破口

印尼的本土新創獨角獸Gojek和起源於新加坡的Grab是印尼兩大全能到府服務業者。兩業者都從接送乘客的線上叫車平台起家，目前提供的服務項目含括生活中的大小事，舉凡遞送物品、代購物及藥品、代買餐、搬家、到府按摩、打掃或修冷氣、預約健身課程、線上支付等，可說包山包海。

受武漢肺炎影響，印尼政府自3月中起呼籲民眾盡量待在家，包括雅加達等地方的各級學校強制停課，不少業者配合暫停營業，讓員工在家休息或改為在家上班，清真寺也鼓勵民眾在家禱告。

民眾減少出門，也增加對到府服務業者的依賴。兩家業者都推動多項防疫措施，避免成為防疫的破口，保護夥伴商家、司機，也保護顧客。

舉例來說，Grab提供約2,000支體溫計給餐飲業的夥伴商家，要求商家的員工必須戴口罩、手套和帽子，加強打掃以維持清潔，尤其是門把等經常觸摸的地方，至少每隔四小時要清潔一次，所有進餐廳的人都要量體溫，包括Grab司機，並設專供Grab取餐窗口，讓他們與用餐民眾保持兩公尺距離。

Gojek自從今年1月起與合作的餐飲業商家建立起類似的防疫模式。

攜手線上醫療諮詢平台 送藥到府或轉診醫院

印尼民眾的生活幾乎離不開到府服務業者，絕大多數人的手機都有下載Gojek和Grab的應用程式，因此也成為政府借重抗疫的媒介。

例如，印尼衛生部與Gojek及印尼本土線上醫療平台Halodoc在3月下旬簽訂合作備忘錄，讓顧客可以在線上就武漢肺炎的相關問題諮詢醫生，檢視身體的症狀是否感染武漢肺炎，是否需要自我隔離，或者就醫。

這個計畫目前已有2萬名在Halodoc體系的醫生加入。如果線上諮詢患者的狀況允許醫生直接開藥，藥品會透過Gojek騎士送到患者家中；如果患者需要就醫，醫生會將患者轉介到衛生部指定的武漢肺炎轉診醫院。

疫情不斷升溫，讓印尼民眾不敢大意，有類似感冒症狀就會上醫院求診，醫療體系不堪負荷。衛生部認為，這個計畫可減緩醫療體系的壓力，多數罹患武漢肺炎患者的症狀輕微，有些可以透過自我在家照護痊癒，無需就醫。如能減少民眾不必要的就醫，醫院就可以集中資源處理症狀嚴重的病患。

衛生部也與Grab成立類似平台。參與業者還有Grab與中國平安集團合資的健康科技公司Good Doctor Technology Indonesia。平台上每天24小時都有醫生供免費諮詢，盼透過專業解答，降低民眾因對疾病不了解產生的恐慌。

此外，為了配合政府鼓勵民眾待在家防疫的政策，Gojek的Goplay服務在3月下旬提供用戶免費線上觀看印尼電影，在社群媒體獲得許多好評。

而為了表示對醫護人員的支持，Gojek推出優惠券供叫車接送地點在醫院或是冠狀病毒疾病篩檢中心的顧客使用；而GoFood服務的餐點送達地點如果在醫院及醫院附近，Gojek會免收運費，希望能嘉惠醫護人員。

載客司機收入大減 設立基金撐生計

疫情期間，替Gojek、Grab提供接送服務的司機因工作性質關係，不僅經常暴露於染疫的風險中，也會面臨訂單減少、收入不穩定的壓力。

在印尼，Gojek有超過100萬的司機夥伴，疫情爆發後，Gojek定期利用各種管道向司機們說明正確的防疫知識，也會派員到司機在街頭聚集休息的地點分送口罩、乾洗手液等用品，許多司機載客時也都會使用口罩。

Gojek和Grab的司機收入來源，主要是以他們每天接送乘客的收入為基礎。有司機指出，疫情爆發前，他一天可以接送約15個顧客，自從雅加達3月23日進入緊急狀態後，許多民眾減少外出，他有時候一天只有接到一個顧客。

為了緩和疫情對線上叫車服務司機的生活衝擊，Gojek、Grab都各自推出方案，印尼知名的募資平台kitabisa.com也呼籲民眾募捐。

Gojek透過公司高層捐出年薪25%的方式，建立一個約1,000億印尼盾（約新台幣2.23億元）的基金，協助因疫情衝擊而收入減低的司機以及感染武漢肺炎而需要醫療的司機。Grab也有提出類似的基金。此外，Grab並提供司機保險，可支付篩檢是否感染冠狀病毒疾病的相關檢查和醫師諮詢費用。Grab並提高應用程式的小費額度，讓顧客可透過小費的方式幫助司機。

武漢肺炎疫情影響各行各業及生活的各個層面，全能到府服務業者成為支撐社會繼續運轉、滿足民眾基本需求的重要機制，也是無名防疫英雄。（完）