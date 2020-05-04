疫情下的矽谷 企業文化形塑在家工作底蘊

【文／周世惠 （中央社駐舊金山記者）】

回顧歷史上，大流行病降臨的時間點總是帶來災難性的數字，引發經濟衰退，甚至政權移轉。站在2020年初春的時間點，當2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）在全球造成超過百萬人確診，逾6萬人死亡，不明朗的疫情罩頂，至少有一道銀色的鑲邊—那是網路！

「居家避難」（Shelter in place）、「留在家更好」（Better at home）等不同名字的防疫令布達美國各州之前，舊金山矽谷的科技公司是3月時第一波提出員工在家工作的產業。

在山景市（Mountain View）搜尋引擎谷歌（Google Inc.）總部服務的工程師老胡認為，這場虛擬世界的實體戰，科技業運氣好，「設備和心態很早就有準備」。

全球跨時區工作 遠端工作早就是日常

「我們從第一天上班就進入這種遠距離的工作模式」，谷歌全球有幾十萬員工、上百個辦公室跨不同時區運作，「遠端工作就是工作的日常」，「在疫情爆發之前，一半以上的企劃案已在遠端」。43歲的老胡帶領一個跨國的小團隊，他很習慣「美西清晨8點半是歐洲下午，而美西下午是亞洲時區早上」的工作模式。

疫情之前，工程師的日常意味著早早進辦公室在電腦前工作，隨著遠端同事上線而進入不同會議室開會；疫情之後，每天的場景如常，只是從辦公室換到家裡。

相對於其他產業可能需要仰賴外部的視訊會議平台或溝通軟體，谷歌的優勢更在於自家的工具齊全，所有的檔案都在公司擁有的雲端，使用的介面是谷歌開發的瀏覽器Chrome，「同事之間都在平台上做事，非常方便，不用交換檔案就能協同工作，節省80%的時間」。

而谷歌人用的工具，很多已開放給一般用戶使用。

當在家工作變成「新生活常態」後，老胡咀嚼企業文化就是遠距工作的底蘊，「自動自發的心很重要，員工和主管不會因為沒進辦公室就怕工作不保、或擔心做不好，反而因為更遠、更想做好」。

這體現「以人為本、對自己負責」的矽谷風格，由每個人與上級主管和團隊設定目標，雖然彼此不見面，仍然展現效率，主管也無需天天盯進度，大家在各自的軌道上保持合作與分工。

全時遠距得開更多會 在家工作更忙更悶

儘管非常習慣遠端作業，一整天在家裡遠距工作並不輕鬆，缺點之一是「釘在書桌前，花更多時間開會」。以往有問題時，走到同事的辦公桌就能很快地當面討論，老胡發現，「三分鐘能解決的問題，現在每一件小事都要特別約、排網路會議」。

「心情轉場也不一樣」，他說，過往跨時區的團隊會議不超過30分鐘，時間一到，下一個登記使用會議室的團隊就來敲門，會議散場的人們喝個咖啡、小聊一下再繼續回到電腦前，「全時遠距離工作難有心情轉換的橋段」。

「大家似乎更忙，要遠距開會工作，又要張羅家裡，平常在公司的上班時間不會遇到要分心帶小孩、教功課，也凸顯特殊期間的彈性很重要，主管與組員之間需要適時調整工作目標。」

老胡的心聲正是全美、甚至全球疫情下在家工作者的內心話，「會煩、會悶」，還有人性「對人際互動的渴望」。同事們於是相約視訊那端做一些工作以外的活動，像是對著螢幕運動、相互惕勵健身；另有人建了攝影網站，邀請工作夥伴們「用照片說故事」，分享疫情時代「躲」在家裡的近況。

無關偷窺 原來……他家長這樣

有趣的是，老胡說，透過視訊會議，意外看到同事們居家生活的面向，「原來他家的客廳長這樣」，偶爾好奇對著螢幕討論裝潢擺飾，分享生活中的經驗談，「有別於以往只是單純談公事」。

老胡是谷歌的中級主管，在他的朋友圈還有另一個身分是網紅「矽谷美味人妻」謝凱婷的丈夫，在家防疫這段期間，他倍加感恩與佩服長期在家工作與創業的妻子，有如千手觀音，既跨時區與台灣團隊工作，轉身則照顧兩個讀小學的女兒，準備三餐，還源源不絕產出創新工作的點子。

為了減少妻子外出採買，居家防疫之初，他網購了家中的第二台冰箱，接著是免治馬桶坐墊，他說，「既然花很多時間在家裡，就投資在全家都用得上的東西」。

人類歷史從來就沒有過不了的關，在疫情春雨綿延之時，願以網路撐起心靈富足的傘，安慰足不出戶的人們，深信雨有一天會停，放晴之時，我們仍然珍惜這樣可長可久的富足感。（完）