快訊

暖！義籍神父求救 台灣2萬人報恩…6天捐1.2億

從中國第一到民族之恥？「瑞幸咖啡」的跨國詐財啟示錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

行動貨櫃的微型工廠 澳洲廢棄物就地重生

聯合新聞網 / 全球中央
薩哈吉瓦拉領軍推動的綠色微型工廠計畫，讓廢棄物在社區內就能循環再造。 (圖／UNSW Sydney提供)
薩哈吉瓦拉領軍推動的綠色微型工廠計畫，讓廢棄物在社區內就能循環再造。 (圖／UNSW Sydney提供)

【文／丘德真 （中央社駐雪梨記者）】

澳洲產業對中國過度依賴的問題，近年已成輿論關注的熱點。其中，回收產業也不例外。曾有一段時間，澳洲為了節省循環再造成本，只管將大批廢棄物運送到中國。直到2018年1月，中國政府下令全國禁止接收來自澳洲廢棄物，澳洲政府頓時手足無措。2019年有媒體揭露，原來澳洲近年竟將塑膠廢棄物偷偷運到馬來西亞和印尼，對當地環境造成嚴重負擔。

中國禁運洋垃圾 激出民間的創意發想

澳洲政府面對廢棄物束手無策的同時，民間一直在找尋應變策略。其中不得不提的，是澳洲新南威爾斯大學（UNSW Sydney）教授薩哈吉瓦拉（Veena Sahajwalla）。在薩哈吉瓦拉的眼裡，生活中所有的一切都是資源，都可回收、再造，沒有所謂的「垃圾」。

對於她的努力，政府不能再視而不見。聯邦政府在今年2月公布最新一輪的企業研究中心計畫（CRC-P）補助項目，其中2,000萬澳元（約新台幣4億元）是撥給各項廢棄物回收相關研究。在這些研究當中，獲得補助金額最高的項目，就是由薩哈吉瓦拉領軍，並與Wosup Australia和Spark Furniture共同合作的一項綠色微型工廠（green microfactories）計畫。

貨櫃工廠遊走各地 社區內就能點廢成金

薩哈吉瓦拉認為，廢棄物本身不是一個問題，而是一個機會。關鍵在於，生產模式必須要被翻轉。有別於強調資源集中配以大規模量化生產的傳統工廠模式，她採用的卻是分散、小規模、資源下放，遍布社區各個角落的微型工廠。這種概念，是要讓產能不再局限於工業區，而是在整個社會中無處不在。

早在2016年，薩哈吉瓦拉向「觀念改變世界高峰會」（World-Changing Ideas Summit）提出，要建立一套讓全體社會共同參與的資源回收再造的模式。她說：「我們一定要去中心化，並且要將產能分散；要讓大家就地將自己手上所掌握的東西，變成資源並且投放生產。」

薩哈吉瓦拉的策略重點，是要對作為現代工業支柱的工廠，提出一種全新的想像和理解方式。她要打破傳統對工廠的想像─大型建築物內集結大批資源的生產模式。取而代之的，是要採用一種微型工廠的模式，以小規模又有效率的方式，在社區內就地將廢棄物循環再造。

綠色微型工廠的實踐，首先是從電子廢棄物循環再造開始。薩哈吉瓦拉所發表的論文《綠色量產：創新經濟的關鍵》（Green Manufacturing: A Key to Innovation Economy），其中引用一篇聯合國報告提到，2014年全球電子工業平均每1兆美元的產值，就會有大約4,200萬噸的老舊器材要被淘汰，即可能連帶造成520億美元的損失。

薩哈吉瓦拉解釋，這些電子廢棄物裡頭雖然含有各種有價值的金屬，但要是循環再造的話，往往會釋出有毒物質。澳洲當時的做法，是一味將電子廢棄物運往發展中國家。而那些國家往往缺乏處理危險汙染物的條件，對當地造成嚴重毒害。因此，她認為必須要翻轉這種廢棄物的處理模式。

薩哈吉瓦拉說：「我們提出的方法，是要讓民間社區就地處理自己的電子廢棄物，將它們循環再造成有價值的合金；是要取代過去只管將老舊電子產品丟到抽屜或送往掩埋場的做法。」

她首先在新南威爾斯大學試驗成立綠色微型工廠，採用精準控制的高溫反應技術，將電路板上的銅和錫合金提煉出來，同時將有毒物質破壞。

要安全地將電子廢棄物循環再造，過往必須依賴擁有昂貴工業器材的廠房才可以做到，因此，在一般民間社區所產生的電子廢棄物，最後總是落到掩埋場裡。不過，薩哈吉瓦拉的微型工廠無需廣大面積廠房，它可以安置在一個貨櫃裡面，只需要一輛聯結車，就足以將整座微型工廠運送到任何有需要的地方。不論是低收入社區，還是任何發展中國家，都可能出現這樣的微型工廠。

垃圾轉化3D列印線材 目標躋身原料出口國

在UNSW建立的綠色微型工廠示範原型，成果有目共睹。薩哈吉瓦拉利用綠色微型工廠，將民眾家居垃圾轉化成各種有價值的材料。

到了2019年第二座綠色微型工廠落成時，薩哈吉瓦拉循環再造所產出的材料已日益多元。除了金屬之外還有塑膠、各種纖維、玻璃，甚至還有3D列印線材。

薩哈吉瓦拉指出，過去澳洲所採用的3D列印線材，全是依賴進口。她預料，藉由這些綠色微型工廠，澳洲將不再需要全面依賴進口3D列印線材，更可以躋身3D列印線材出口國的行列。

當其他國家拒絕接收廢棄物，讓澳洲一度陷入進退維谷的時候，薩哈吉瓦拉卻認為反而是一個契機。她覺得，正是因為澳洲突然需要面對龐大廢棄物處理問題，於是才迫使當地要想出更有效的循環再造策略，而綠色微型工廠的概念亦得以推展。（完）

【＊看單篇不過癮？中央社電子書城《全球中央》電子雜誌、紙本雜誌全面特價中。】

相關新聞

新冠肺炎來勢洶洶 美國醫療體系的嚴峻考驗

美國因長期醫療體系問題及制度限制，在與新冠肺炎一戰中節節敗退。經歷一系列防疫缺失的美國是否仍能控制疫情，端看川普是否會拿出更有效的防疫措施。

中國大疫當頭 全面小康年的解封困境

縱使疫情再怎麼困難，北京當局仍宣示必須達成2020年全面建成小康社會的目標，言論控管的「解封或不解封」也將是不可迴避的試題。

我們與野生動物的距離 避免人畜共通傳染病

近20年來，新興疾病有70%是人畜共通傳染病，像SARS、MERS（中東呼吸症候群）、愛滋病及漢他病毒等。學者表示，不要接觸、餵食野生動物是避免人畜共通疾病感染的最高指導原則。

要去墓園跑跑嗎？ 守護馬來西亞華人義山

參與義山馬拉松的健兒們，沐浴在城市所剩無幾的綠肺，流下的汗水似乎在告訴安葬於此的先人，他們已接下守護義山的火炬。

行動貨櫃的微型工廠 澳洲廢棄物就地重生

有別於傳統工廠大規模生產，薩哈吉瓦拉教授採用分散、資源下放的微型工廠，可安置在貨櫃裡，只需一輛聯結車，就能將工廠送到有需要的地方，在社區內就地將廢棄物再造。

文化立國走向世界 席捲全球的韓流方程式

《寄生上流》一舉拿下美國兩大電影獎和多項國際影展肯定，無疑成為韓國以軟實力站上國際舞台的一大里程碑。有趣的是，促使韓國政府開始投入文創產業發展的契機，正是電影。

德國業界主導的技職教育 半數青年的首份薪

德國技職教育以業界為主體，為期三到四年的技職教育如同新進員工的試用期，因此學用落差和學非所用非常少見。對德國年輕人來說，技職教育就等於他們養活自己的第一份工作。

日本秀動漫軟實力 鋼彈上太空應援東京奧運

日本將在東京奧運期間，利用微型衛星「G-SATELLITE」，送動漫人物「鋼彈」模型上太空，圍繞地球軌道運轉，向地球發訊加油，充分運用動漫的宣傳力量。

侵蝕野生環境 人類難逃病毒大流行

「更多的人類接觸更多的野生動物，而這些動物又帶著更多種疾病，於是成為一個完美的病毒熔爐。」

也是鼠年 舊金山中國城120年前封城

從武漢到北京，每個城市都在反覆地防疫與檢查；藉著病毒妖魔化集體族群的言行，從疫情爆發的第一天就沒有少過，時光像是拉回上世紀。

訪客成災煞風景 過度旅遊淪世界新公害

南美秘魯的馬丘比丘是聯合國教科文組織的世界文化與自然雙重遺產，這個印加帝國遺蹟自2007年便因旅客過多而列入瀕危名單。馬丘比丘挺過數百年的歷史風霜，卻抵不過僅數十年的旅客踐踏，格外諷刺。

不分「他」或「她」瑞典性平從幼兒園教起

伊格麗雅幼兒園創辦人拉賈林說，「我們並不是要說女孩應該是男孩，或者男孩應該是女孩，我們只是希望不論性別，每個人都有權成為完整的人」。

熱門新聞

如何避免清明人潮2周後成災？ 台大公衛：現在可做這四件事

大換血？ 亞洲水龍頭王交棒翻盤 長子90天接班

要去墓園跑跑嗎？ 守護馬來西亞華人義山

頒布「居家令」美國過半小商家 只剩15天現金可活

你好奇嗎？Line自家公司內部是如何Line來Line去的？

中國大疫當頭 全面小康年的解封困境

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。