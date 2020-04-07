行動貨櫃的微型工廠 澳洲廢棄物就地重生

【文／丘德真 （中央社駐雪梨記者）】

澳洲產業對中國過度依賴的問題，近年已成輿論關注的熱點。其中，回收產業也不例外。曾有一段時間，澳洲為了節省循環再造成本，只管將大批廢棄物運送到中國。直到2018年1月，中國政府下令全國禁止接收來自澳洲廢棄物，澳洲政府頓時手足無措。2019年有媒體揭露，原來澳洲近年竟將塑膠廢棄物偷偷運到馬來西亞和印尼，對當地環境造成嚴重負擔。

中國禁運洋垃圾 激出民間的創意發想

澳洲政府面對廢棄物束手無策的同時，民間一直在找尋應變策略。其中不得不提的，是澳洲新南威爾斯大學（UNSW Sydney）教授薩哈吉瓦拉（Veena Sahajwalla）。在薩哈吉瓦拉的眼裡，生活中所有的一切都是資源，都可回收、再造，沒有所謂的「垃圾」。

對於她的努力，政府不能再視而不見。聯邦政府在今年2月公布最新一輪的企業研究中心計畫（CRC-P）補助項目，其中2,000萬澳元（約新台幣4億元）是撥給各項廢棄物回收相關研究。在這些研究當中，獲得補助金額最高的項目，就是由薩哈吉瓦拉領軍，並與Wosup Australia和Spark Furniture共同合作的一項綠色微型工廠（green microfactories）計畫。

貨櫃工廠遊走各地 社區內就能點廢成金

薩哈吉瓦拉認為，廢棄物本身不是一個問題，而是一個機會。關鍵在於，生產模式必須要被翻轉。有別於強調資源集中配以大規模量化生產的傳統工廠模式，她採用的卻是分散、小規模、資源下放，遍布社區各個角落的微型工廠。這種概念，是要讓產能不再局限於工業區，而是在整個社會中無處不在。

早在2016年，薩哈吉瓦拉向「觀念改變世界高峰會」（World-Changing Ideas Summit）提出，要建立一套讓全體社會共同參與的資源回收再造的模式。她說：「我們一定要去中心化，並且要將產能分散；要讓大家就地將自己手上所掌握的東西，變成資源並且投放生產。」

薩哈吉瓦拉的策略重點，是要對作為現代工業支柱的工廠，提出一種全新的想像和理解方式。她要打破傳統對工廠的想像─大型建築物內集結大批資源的生產模式。取而代之的，是要採用一種微型工廠的模式，以小規模又有效率的方式，在社區內就地將廢棄物循環再造。

綠色微型工廠的實踐，首先是從電子廢棄物循環再造開始。薩哈吉瓦拉所發表的論文《綠色量產：創新經濟的關鍵》（Green Manufacturing: A Key to Innovation Economy），其中引用一篇聯合國報告提到，2014年全球電子工業平均每1兆美元的產值，就會有大約4,200萬噸的老舊器材要被淘汰，即可能連帶造成520億美元的損失。

薩哈吉瓦拉解釋，這些電子廢棄物裡頭雖然含有各種有價值的金屬，但要是循環再造的話，往往會釋出有毒物質。澳洲當時的做法，是一味將電子廢棄物運往發展中國家。而那些國家往往缺乏處理危險汙染物的條件，對當地造成嚴重毒害。因此，她認為必須要翻轉這種廢棄物的處理模式。

薩哈吉瓦拉說：「我們提出的方法，是要讓民間社區就地處理自己的電子廢棄物，將它們循環再造成有價值的合金；是要取代過去只管將老舊電子產品丟到抽屜或送往掩埋場的做法。」

她首先在新南威爾斯大學試驗成立綠色微型工廠，採用精準控制的高溫反應技術，將電路板上的銅和錫合金提煉出來，同時將有毒物質破壞。

要安全地將電子廢棄物循環再造，過往必須依賴擁有昂貴工業器材的廠房才可以做到，因此，在一般民間社區所產生的電子廢棄物，最後總是落到掩埋場裡。不過，薩哈吉瓦拉的微型工廠無需廣大面積廠房，它可以安置在一個貨櫃裡面，只需要一輛聯結車，就足以將整座微型工廠運送到任何有需要的地方。不論是低收入社區，還是任何發展中國家，都可能出現這樣的微型工廠。

垃圾轉化3D列印線材 目標躋身原料出口國

在UNSW建立的綠色微型工廠示範原型，成果有目共睹。薩哈吉瓦拉利用綠色微型工廠，將民眾家居垃圾轉化成各種有價值的材料。

到了2019年第二座綠色微型工廠落成時，薩哈吉瓦拉循環再造所產出的材料已日益多元。除了金屬之外還有塑膠、各種纖維、玻璃，甚至還有3D列印線材。

薩哈吉瓦拉指出，過去澳洲所採用的3D列印線材，全是依賴進口。她預料，藉由這些綠色微型工廠，澳洲將不再需要全面依賴進口3D列印線材，更可以躋身3D列印線材出口國的行列。

當其他國家拒絕接收廢棄物，讓澳洲一度陷入進退維谷的時候，薩哈吉瓦拉卻認為反而是一個契機。她覺得，正是因為澳洲突然需要面對龐大廢棄物處理問題，於是才迫使當地要想出更有效的循環再造策略，而綠色微型工廠的概念亦得以推展。（完）