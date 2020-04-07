新冠肺炎來勢洶洶 美國醫療體系的嚴峻考驗

【文／徐薇婷 （中央社駐華盛頓記者）】

2003年SARS（嚴重急性呼吸道症候群）席捲全球29個國家及地區，逾8,000人感染，770多人喪命。與亞洲重災區相比，美國當時只有29人感染，無死亡案例。把時間點拉到新冠肺炎肆虐的今日，當年只與SARS輕輕擦身而過的經歷，對美國來說是幸，也是不幸。

截自今年3月23日，2019年新型冠狀病毒（COVID-19，新冠肺炎）疾病在短短數月時間，就迅速從中國擴散至超過160個國家及地區，全球確診個案突破30萬例，死亡超過萬人。

由於過去與SARS奮戰習得的寶貴防疫經驗，台灣在新冠肺炎防疫工作上應變迅速，有效控制住疫情，受到國際肯定。相較之下，普遍被認為有頂尖醫療技術的美國，卻因長期醫療體系問題及政府制度上限制，在與新冠肺炎一戰中節節敗退。

僅流感篩檢就花10萬元 高昂醫療費成防疫破口

面對如新冠肺炎的高傳染性疾病，政府能否做到即時確診、隔離及醫治病患，在防疫工作成效上扮演關鍵角色。在美國，要達成這項目標並不容易，首因就是國內高昂醫療費用。

要能即時確診病患，取決於出現疑似症狀的民眾是否願意立即主動就醫。對多數美國民眾來說，這個決定可不好做，因為要考慮的不單單是身體健康，還有能否負擔檢測及後續高額診療費用的問題。

《邁阿密前鋒報》2月24日報導，一名邁阿密男性1月自中國出差回來，出現類流感症狀，因擔心罹患新冠肺炎，前往醫院接受檢測。醫院告知這位男性，篩檢新冠肺炎須使用電腦斷層掃描，他改以流感篩檢來排除，最後確認得的只是流感。

雖逃過一劫，但這位男性事後卻收到保險公司寄來一張3,270美元（約新台幣10萬元）醫療帳單，其中包含急診及呼吸道採檢費用。在有醫療保險情況下，他雖只須支付1,400美元，但他認為，不合理醫院收費將會阻礙疑似感染病患的就醫意願。

新冠肺炎檢測醫治費用 部分美國民眾恐付不起

《時代》雜誌3月4日報導，若持有聯邦醫療保險（Medicare）或政府醫療補助（Medicaid）以及在聯邦、州立及地方公立實驗室接受新冠肺炎篩檢的民眾，美國政府會支付費用；不過，民眾若在學術或商業機構接受檢測，目前不清楚須支付多少費用。

根據美國衛生政策組織「凱撒家庭基金會」（Kaiser Family Foundation）調查，2018年美國沒有醫療保險的人口高達2,790萬人，較前一年成長50萬人。就算有保險，部分民眾是透過雇主承保有高自付額（deductible）的醫療保險計畫。

自付額是承保民眾每年須累積自付的金額，超過此金額保險公司才會開始幫忙負擔醫療費用。凱撒家庭基金會調查發現，2019年透過雇主承保的美國民眾平均個人自付額為1,396美元，較2009年的533美元增加162%。

美國聯準會2019年9月調查報告也發現，若面臨一筆400美元意外開銷，近40%美國民眾無法以現金或存款支付，或是輕易付清相關信用卡款項。

這代表，對沒有醫療保險的美國民眾來說，就醫是個連想都不敢想的選項；即便有醫療保險，民眾也可能因高自付額不願輕易就醫，只去藥局買藥吃。這麼做不僅延誤就醫，更增加病毒進一步擴散及感染他人的風險。

法規過嚴檢測能量不足 改進防疫措施刻不容緩

美國法律規定，在面對全國公共衛生緊急事件之時，醫療院所實驗室須先自美國食品暨藥物管理局（FDA）獲得緊急使用授權（Emergency Use Authorization, EUA），才能研發並使用自家檢測模組來篩檢疾病。

這項政策目的是確保檢測品質，用意良善，卻大大限制初期控制、掌握疫情的能力，錯過防疫黃金時間。

1月20日，華盛頓州出現美國首例新冠肺炎確診病例。在那之後約一個月時間，擁有3.3億人口的美國只有疾病管制暨預防中心（CDC）及少數公立實驗室，有被授權及取得適當檢測工具進行篩檢，使得每日檢測能量有限。

專家當時警告，美國之所以確診案例少，恐只是因為檢測做得不夠快也不夠多。學術醫療機構也抱怨，食藥局政策不只麻煩，更阻礙感染病患的即時確診。根據疾管中心數據，從疫情爆發至2月26日，只有445名美國民眾接受過新冠病毒檢測。

在廣大輿論壓力下，疾管中心才在2月29日允許部分符合條件的醫院實驗室，能在取得EUA前就篩檢；美國相關部門也開始將更多檢測工具發送至醫療院所，預期能進行100萬至150萬次檢測。

另一個導致美國防疫慢半拍的主因，就是疾管中心初期過於嚴苛的檢測標準。疾管中心先前只准許醫生檢測近期有中國旅遊史，或是曾接觸確診病患的疑似病例，防疫有漏網之魚。

前食藥局局長高特里布（Scott Gottlieb）受訪表示，美國恐藏有許多未確診的感染病患，確診數量未來將急遽上升，之後才有可能掌握疫情確切擴散情況。

經歷一系列防疫缺失後的美國是否仍能控制住疫情，端看川普政府能否拿出更有效的防疫措施；更重要的是，他是否會大刀闊斧改革積病已深的醫療體系，確保美國下一次防疫之戰不再吃敗仗。（完）