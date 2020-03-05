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德國業界主導的技職教育 半數青年的首份薪

聯合新聞網 / 全球中央

【文／林育立 （中央社駐柏林記者）】

這一天是賓士汽車（Mercedes-Benz）曼罕（Mannheim）廠一年一度的「職業教育日」，一大早就有許多家長帶著14歲上下的孩子，按廠方事先規劃好的參觀路線魚貫走入。現場金屬敲打聲此起彼落，學徒細心向訪客解釋平日上課的內容。廠房的正中央停了一台銀箭（Silberpfeil）賽車模型，那是幾名學徒的心血結晶，走近一看鋁製的車身上仍有手工打造的痕跡。

亞力克斯（Alex）身穿工作服，手上拿著工具敲敲打打，正打算用鐵片組裝一台模型公車。亞力克斯今年24歲，之前在貿易公司工作了好多年，來這裡受訓還不到一年，「我一直在想，一生應該至少受一次職業教育，因此決定從學徒做起，不過，我年紀比其他同學都大，壓力因此也特別大」。

曼罕是人類第一輛汽車的發源地，汽車之父賓士（Ca r lBenz）的公司1908年在此設廠生產，寫著「曼罕的技職教育起於1916年」的布條就掛在廠房門口，可見這家超過100年歷史的傳統車廠對技職教育的重視。位於德國南部的曼罕是製造業重鎮，化工和油氣業大廠貝爾芬格（Bilfinger）、瑞士自動化大廠ABB集團都在當地設廠，全城的10家大企業每年都會選在4月的同一天舉辦職業教育日，敞開大門歡迎民眾參觀。

國中階段設潛力分析課 職場體驗發掘性向

台灣的中學生多汲汲營營想升學，反觀德國的學生在第九年級、也就是台灣國三的年紀，大約有一半的人決定投入技職教育的懷抱。「年輕人應該做他有興趣的事，想清楚自己想做什麼、能做什麼比以後賺多少錢更重要」，德國教育部在說帖中如此鼓勵青少年選擇技職教育。

為什麼在德國有這麼多年輕人選擇技職教育？與台灣相比，德國的技職教育有什麼不同？

首先，德國學校在相當於台灣國中的階段就開設「潛力分析」課程，由勞工局的顧問協助學生發掘自己的性向和能力，學生也樂於到職場體驗職業甘苦，在工廠實地操作焊接、木工、園藝、砌磚或去安養院照顧老人。

到了15歲前後，德國的青少年即面臨人生的第一個重要決定。學科成績優異、善於抽象思考、外文能力佳的人許多選擇升學，以取得高中會考文憑（Abitur）和讀大學為目標，其他人則選擇進入技職教育體系。

讀高中、大學和技職教育兩個體系表面看來涇渭分明，不過彼此間其實互相流動，給年輕人嘗試和重新再來的機會，有人完成技職教育後去讀大學，也有人大學畢業、或像亞力克斯一樣工作一段時間後，選擇走進技職教育體系。

技職教育以業界為主體 學用無縫接軌

其次，年輕人選擇技職教育體系，同時也得決定將來從事的職業類別，教學的目標是結業後馬上能就業。德國目前一共有326種國家認可的職業，由技職教育體系負責培訓，包括航空業地勤人員、獸醫助手、管風琴製造師、釀葡萄酒技師、烘焙師傅、廣告業務、木工、觀光業、書商、公務機關行政人員等。

只有業界最清楚自己需要什麼樣的人才。德國的技職教育不論教學的地點和內容都是以業界為主體，每種職業類別從每年收的新學徒人數、受訓時間的長短、必學的技能到考試的要求，全由商會或同業公會決定，官方僅扮演配合的角色，這是德國技職教育與台灣最大的分別。

因此，在德國，學用落差和學非所用非常少見。以賓士的曼罕廠為例，一個禮拜五天，三天在廠內實作，兩天到政府負擔經費的職業學校上與專業相關的理論課和語言課，設備和老師也多來自業界，充分結合實作和理論，這就是德國技職教育「雙軌」制的由來。

學用無縫接軌是德國技職教育的特點，為期三到四年的技職教育也是新進員工的試用期，企業因此經常利用技職教育來培養新血。賓士這座廠的學徒除非犯大錯或成績太差，不然三年結業後公司自然會錄用。

讀技職猶如一份工作 薪水足以養活自己

最後，在工廠現場，可明顯感受到業者給予學徒相當大的自主空間。亞力克斯就說，師傅告訴他有問題就問，辦不到直說沒關係，每次出的作業都給學徒充分時間來完成，最重要的是做到好。學徒才進廠第二年，即獲得廠方的相當信任，手上拿著平板電腦獨立操作一台價值10萬歐元（約新台幣350萬元）的機器。

對德國年輕人來說，技職教育等於第一份工作，公司每月支付大約新台幣3萬元的薪水，省吃儉用可以養活自己。在15、16歲可塑性最大的年紀就接受技職教育，等於提早進入社會接受磨練，學習如何在團隊中與人互動，培養責任感和紀律，在摸索和實作的過程中逐步累積專業自信，學得一技之長。（完）

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