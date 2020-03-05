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日本秀動漫軟實力 鋼彈上太空應援東京奧運

聯合新聞網 / 全球中央

【文／楊明珠 （中央社駐東京記者）】

今夏將舉辦東京奧帕運的日本，想藉這個機會將日本之美傳達給世人，推出「日本博」活動，把日本人從繩文時代至今逾1萬年歲月中，與大自然之間的關係透過美術、藝術表演等方式呈現。

「日本博」主題是「日本人與自然」，規劃有八個領域，活動由首相安倍晉三直接管轄，去年3月正式揭旗，今年3月14日在東京國立博物館本館前庭開幕。典禮節目安排愛努古代舞蹈「鶴舞」，由歌舞劇《刀劍亂舞》的刀劍男士登場表演。

日本政府希望透過這項文化藝術的慶典，促進人們的交流並引發共鳴感動，也希望藉由「日本博」的舉辦，在東京奧帕運期間及前後招攬更多外籍觀光客，建立國家品牌力。

軟實力與酷日本 吸引外國人更吸金

1980年代後半，美國哈佛大學教授奈伊（Joseph Nye）提出軟實力的概念。他認為，在國際關係中，一個國家除了經濟及軍事之外的第三方面實力就是軟實力，主要是文化、價值觀、意識形態及民意等方面的影響力，後來有學者將其引申應用於區域、企業、個人等領域。

在日本，主要的評論雜誌或政策白皮書提及軟實力的概念是在2002年以後。2003年，動漫大師宮崎駿的電影《神隱少女》在奧斯卡獲得最佳動畫片之後，日本政府相關人士、外交專家等開始討論日本動漫在國際間擁有高人氣，可成為一股軟實力。

2002年美國雜誌《外交政策》一篇文章則提出日本國民「酷」總值，以日本動漫、日本料理及日本流行音樂等文化領域來計算日本的軟實力。2010年，日本政府正式在經濟產業省下成立「酷日本」（Cool Japan）海外推展室，加強向海外推銷文化產業。

許多外國人對於日本動漫、電玩內容感興趣，連帶著想學習日文，對日本文化、日本這個國家產生興趣，像是「武士」、「忍者」這種武士道、特殊技藝、格鬥電玩內容等頗受歡迎，對柔道、空手道等感興趣的外國人也增多。

日本力推漫畫外交 宣傳東奧鋼彈參一腳

就像壽司「sushi」一詞一樣，漫畫「manga」也已成為英文單字，廣為國際所知。漫畫還衍生出影片化、商品化等二、三次使用，2008年漫畫市場規模已逾3兆日圓。

日本也愈來愈懂得進行漫畫外交，2007年時任外務大臣麻生太郎就是漫畫迷，他特別創設「日本國際漫畫獎」，向海內外推廣日本漫畫，促進國際交流。

日本在申辦東京奧運期間，就是以「哆啦A夢」擔任親善大使。在里約奧運閉幕典禮上，以哆啦A夢、足球小將翼、凱蒂貓、超級瑪利歐、小精靈等知名動漫角色宣傳2020年東京奧運。

為迎接2020年東京奧運，日本奧林匹克委員會與日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）去年宣布，將聯手利用微型衛星「G-SATELLITE」，送動漫人物「鋼彈」模型上太空，在東京奧運期間，圍繞地球軌道運轉，向地球發訊加油，充分運用動漫的宣傳力量。

和食列世界文化遺產 料理講究刀工如藝術

在美食方面，壽司、生魚片、壽喜燒、炸天婦羅等是日本大力向海外推廣的食品，也是吸引外籍觀光客消費的重點。日本四季分明，許多美食運用當令食材，加上職人以纖細廚藝充分展現食材的魅力。不僅高檔懷石料理美得令人捨不得吃，就連一碗拉麵，都能強調「一杯入魂」的精髓。

2013年「和食」成功登記為聯合國教科文組織無形文化遺產之後，日本政府更是大力推廣和食。外國人如果想到日本美食，一定少不了壽司，日本最有名的店莫過於日本首相安倍晉三宴請美國前總統歐巴馬的那家位於東京銀座的壽司名店「數寄屋橋次郎本店」。

這家店的主廚是日本「壽司之神」小野二郎，在《東京米其林指南》連續12年奪三星。小野是米其林史上最高齡的三星主廚，聽說他為了捏出最美味的壽司，除了工作之外，每天都戴手套護手。他說：「誰會想吃一雙粗手捏出的壽司呢？」

PChome Online網路家庭董事長詹宏志曾撰文表達吃了這家壽司店的感想。他寫道：「第一顆送上面前的壽司，是晶瑩剔透的比目魚，魚肉切得方正厚實，肌理分明，先不管好不好吃，光是壽司的造型也叫人驚嘆；日本人稱壽司上的那塊魚肉為『鮨種』，次郎壽司的鮨種是我所見過最端正優美，⋯⋯在小野二郎師傅的手中，你可以重新感受到刀工在食物上的重要性。」

詹宏志說，刀工是一種理解食材，通過對食材最合適的剖解，加上一種端莊大方的「美學意識」，才能造就這樣美型的壽司。

說到刀工，日本的刀劍也備受外國人青睞，許多歐美人買刀回去，並不是當成實用品，而是當成工藝品純欣賞。

1980年代，西方社會對日本的印象只有汽車、白色家電和房地產。如今蓬勃發展的酷日本，一改西方對日本的認知，不但影響深遠，更讓世界重新愛上了日本。這就是日本的軟實力。（完）

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