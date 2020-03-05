文化立國走向世界 席捲全球的韓流方程式

【文／廖禹揚 （中央社記者）】

「一旦你克服一寸高的字幕障礙，就會被引入許許多多更動人的電影。⋯⋯我認為我們只使用同一種語言，那就是電影。」韓國電影導演奉俊昊以《寄生上流》一片席捲坎城影展等多項國際影展，不僅成為首部斬獲金球獎的韓國電影，更改寫奧斯卡史，成為首部贏得最高榮譽最佳影片獎的非英語電影。

過去十幾年來，歐美國家電影、戲劇、音樂在全球成為主流，亞洲文創產業則因語言藩籬較難打入歐美市場，《寄生上流》一舉拿下美國兩大電影獎，無疑成為韓國以軟實力站上國際舞台的一大里程碑。

有趣的是，促使韓國政府開始投入文創產業發展的契機，正是電影。

一部好萊塢電影的啟發 國家扶植文創政策鳴槍

1990年代，韓國前總統金泳三注意到好萊塢電影《侏儸紀公園》為美國帶來的龐大利潤，這部電影一年內全球票房超過9億美元，相當於出口150萬台汽車的收益，不輸電子產業的附加價值率讓金泳三決定將文化產業發展重心放在電影產業上，同時實施配額制，保證國產電影放映天數，大力扶植國內電影。

金融風暴後金大中上任，進一步提出「文化立國」政策，放鬆對有線電視台的限制，並鼓勵資金投入電視節目製作，孕育多元戲劇、綜藝生態，電視劇《冬季戀歌》更在2002年紅到日本，《大長今》也在美國等海外國家播出。

金大中任內制定《文化產業振興基本法》，要求文化體育觀光部預算必須維持在國家總預算的1%以上，近年預算更逐年成長，從2009年的2兆8,746億韓元，到今年已成長至6兆4,803億韓元，足見韓國政府對文創產業的重視。

社群網路推波助瀾 打出影視韓流一片天

不過，韓流真正崛起，社群網路的發展可說是一大功臣，就如同奉俊昊得知入圍多項奧斯卡提名後受訪時所說，「多虧了網路、社群媒體和串流服務，讓整個社會經歷愈來愈少的語言障礙，而這樣的國際趨勢讓《寄生上流》因此受惠」。

K-POP更是網路時代的最大贏家，從紅遍全球的江南大叔PSY，到如今以韓文歌曲成功打入歐美市場，連續三年受到美國告示牌音樂獎等被視為「主流音樂」頒獎典禮肯定的防彈少年團（BTS），都為韓國打下一個又一個新紀錄。

不同於傳統製造業，韓國掌握了「品牌」為產品本身加分的關鍵，靠著偶像團體、戲劇、電影打出一片天。在韓流剛嶄露頭角時，花費約70多億韓元拍攝的《大長今》，除廣告與海外出口的400億韓元收益，還為韓國帶來近3兆韓元的經濟效益，美妝、醫藥、飲食、觀光等產業都因此受惠，成為政府發展文創產業的信心基礎。

而根據韓國媒體報導，高麗大學推估，光是BTS最近一次在首爾舉辦的演唱會，帶來的經濟效益就高達近1兆韓元，其中包括約3,307億韓元的直接收益，以及當年度與未來五年間的間接效益約5,922億韓元。

韓國文化產業振興院（KOCCA）最新發布統計指出，韓國文創產業2017年總營收達113兆2,165億韓元，較2016年成長6.7%，其中以出版業為最大宗，其次為電視節目、廣告、知識情報、遊戲等產業；音樂及電影則分占約5%。整體產業附加價值率增至39.1%。

韓流帶動文化輸出 海外廣設韓國文化院

隨著韓流的腳步，韓國政府在海外推廣韓國文化的門檻也逐漸降低，學習韓文或對韓國文化有興趣的年輕人愈來愈多，在以世界共通語言英語為母語的美國，韓語甚至列入大學生學習外語的前十大選擇。

根據韓媒報導，美國現代語言學會（Modern Language Association）公布2016年最多美國大學生學習的外語排行，學習韓語的人數較2013年成長13.7%，擠入前十名，與日語是排行榜中唯二呈現成長趨勢的外語。與十年前的2006年相比，學習韓語的大學生人數更是大增95%。

韓國政府在海外積極開設韓國文化院，舉辦韓語課程、韓國電影播放及文化演講等文化交流活動，希望藉文化推廣轉為文創產業永續發展動能，就連以貿易為主的大韓貿易投資振興公社（KOTRA）海外100多個駐點，近年也投入相關推廣工作。

文創產業政策的成功為韓國帶來知名度與實質經濟效益，但韓國政府並不滿足於現狀。「分開競爭的效果不如合作來得大」，韓國文化體育觀光部文化產業政策局科長金定勳受訪時表示，政府正規劃投入與亞洲各國在文創產業上的交流，將發展軟實力的成功經驗，擴大至東亞文化圈。（完）