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也是鼠年 舊金山中國城120年前封城

聯合新聞網 / 全球中央
舊金山中國城。
舊金山中國城。

【文／周世惠 （中央社駐舊金山記者）】

從武漢到北京，每個城市都在反覆地防疫與檢查；藉著病毒妖魔化集體族群的言行，從疫情爆發的第一天就沒有少過，時光像是拉回上世紀。

「湖北人怕武漢人，中國人怕湖北人，亞洲人怕中國人，全世界怕黃種人」，有如繞口令的「怕」，道出了全球對於新型冠狀病毒（COVID-19）的恐懼。

疫情嚴峻的情況下，聯合國祕書長古特瑞斯（Antonio Guterres）舉行2020年首場記者會時已表達憂慮，「擔心會出現針對無辜人群的歧視、侵犯人權以及汙名化等行為」。

說個實例吧！一位白人老太太10多年來在舊金山灣區一家華人家庭托兒所工作，老太太的媳婦日前要求，「如果想探視孫女，請先隔離14天」！為了親情，老太太只好請假、暫時家裡蹲。

「何時能夠復工不知道，除非她不想見小孫女。這是假借病毒之名在進行種族歧視嗎？」分享此事的朋友如此反問。

關於壞消息，在新聞中讀到是警訊，周遭有人受波及是恐懼，當自己親身經歷，那是真實。隨著俗稱武漢肺炎的疫情擴散，中國從武漢到北京，每個城市都在反覆地防疫與檢查；藉著病毒妖魔化集體族群的言行，從疫情爆發的第一天就沒有少過，時光像是拉回上世紀。

1900年鼠年逢鼠疫 舊金山封了中國城

《金門黑死病》（Black Death at the Golden Gate）一書去年出版，身為記者的作者藍道爾（David Randall）記錄了120年前舊金山的中國城因鼠疫封城。

藍道爾筆下20世紀初的舊金山充滿腐敗和髒亂，淘金熱後加州人口過剩，當時舊金山的華人占16%，勞動人口中九成是中國移民。中國城被形容為擁擠和貧窮的區域，社會瀰漫著排華的氣氛。

1900年1月2日，名為「澳大利亞號」（Australia）的商船從夏威夷出發前往舊金山，檢疫官員獲報夏威夷中國城受鼠疫侵襲，所以登船大搜，卻沒注意到老鼠大軍在船隻固定時，已快速沿著繩索爬上舊金山，進入中國城。

兩個月後， 舊金山政府大動作宣布封中國城。蔡斯（Marilyn Chase）於2003年出版探討舊金山鼠疫的書《The Barbary Plague：The Black Death in Victorian San Francisco》提及封城的原因：第一起疑似鼠疫的死亡病例在舊金山中國城爆發。

「白人在城外，中國人留在城內。」唐人街設崗哨，禁止人員、食物進出。

「許多白人認為中國人少吃肉，容易得到鼠疫，而且中國城病菌滋生。」

在那時空，對鼠疫的認知有限，被實驗注射病菌的老鼠、天竺鼠和猴子都存活下來。於是，舊金山當局取消封城令。

然而，沒多久，實驗室的動物相繼死亡，又有三人因此離世。

鐵絲網再封中國城 醫學史悲慘的劇情

第二次封城，官方採用鐵絲網。

舊金山當局派出名為「狼醫」（wolf doctors）的衛生檢察官清查病例，許多中國移民抵抗、隱匿死亡案例，或把生病、垂危的親友藏在中國城之外。

舊金山對抗鼠疫疏離了華人，也成為美國醫學史上悲慘的劇情之一，當時的州長、商會和一家主流報紙聯合拒絕承認疫情，政、經、媒極盡所能隱藏，甚至汙衊、打擊處理疫情的公共衛生官員，疫情延宕多年才落幕。

舊金山媒體SFGate回顧，1905年疫情一度消滅，死亡人數113人。不過，災難還有續集。1907年，正當舊金山忙著從一年前傷亡慘重的大地震中展開重建時，鼠疫死灰復燃，這一回的受害者以白人為主。

到了1908年，舊金山市清掉200萬隻老鼠，終於宣告零鼠疫；官方統計兩次疫情死亡人數為190人。

疫情推給特定族群 無法解救危機

以歷史頻道（History.com）提供的資料，俗稱「黑死病」的淋巴腺鼠疫（Bubonic plague）其病原體以老鼠身上的跳蚤為宿主，再由跳蚤吸食血液而傳播。14世紀時，鼠疫曾造成歐洲三分之一以上、約200萬人口死亡。之後，歷史上零星爆出鼠疫災情。

後人檢討20世紀初舊金山的鼠疫，死亡人數不如想像中嚴重，比起隱匿疫情和汙名化特定族群，隔離、清除感染源、消毒環境、找出病患和治療等科學做法才是正道。

危機處理有種做法是找到共通敵人讓受害者發洩情緒，把疫情推給特定族群，從而指責、歧視是最簡單的做法，卻無法真正解救危機。

歷史經常巧妙地相似又複雜地重複，過往的經驗教訓是個警鐘，慈善家比爾蓋茲說過：「我們不需要恐慌，但是一定要開始行動。」不是「如果⋯⋯會怎樣」，而是「何時」，誰知道下一個會是誰呢？（完）

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