人潮「淹沒」威尼斯 浪漫水都變調

分享 facebook 【文／黃雅詩 (中央社駐羅馬記者)】

2019年5月我去威尼斯採訪雙年展，一位也打算來看展的台灣友人傳訊抱怨，說兩週前已訂不到像樣的旅館，若不每晚砸個2、3萬台幣的高價，就只能下榻鄰近其他小鎮。

遊客數遠超城市負荷 加劇威尼斯下沉危機

頂著「世界水都」美譽，威尼斯每年湧入的觀光客比台灣總人口還多，高達2,500萬人，旅館價格高昂、一位難求是常態，雙年展與影展期間尤甚。預估到2025年，每年觀光客人數會飆漲到3,800萬，遠超過這座城市的負荷量。

大量觀光客加劇了威尼斯正逐漸下沉的問題。2019年3月，一大群威尼斯年輕人響應罷課抗議氣候變遷議題，這對威尼斯是生死存亡之事，因為海面只要再上升50公分，威尼斯島就會完全淹沒在波濤下。

雖然觀光客每年替威尼斯帶來20億歐元收入，但也嚴重衝擊當地居民的生活品質。以交通為例，威尼斯城內大小運河交織，除了步行，主要大眾運輸工具是公共汽船。遊客固然可以租船夫手搖的「貢多拉」（Gondola）體驗，但因計價昂貴，多數時候遊客出入會選搭公共汽船，導致汽船上通常擠得水洩不通。 嘆息橋上遊客川流不息。（中央社黃雅詩） 分享 facebook

我每回到威尼斯，在尖峰時段搭公共汽船，都有擠上難民船的錯覺。船經過一些非景點的小站，偶爾會看到拖著菜籃的威尼斯老太太上船，她們很吃力地穿越人群，努力鑽到博愛座區，偏偏位子上早已坐滿結隊出遊的銀髮族，或帶著嬰兒來旅遊的外國媽媽，她們只好喃喃抱怨著，等好心人讓位。

多數威尼斯本地人住在遠離觀光客的區域，但也很難維持「正常」的城市生活。一位威尼斯居民明加第（Tommaso Mingati）表示，現在連想買個火腿都很困難，因為多數熟食店都消失了。

而威尼斯餐飲和購物商家，也有劣幣驅逐良幣現象。許多不肖店主認為觀光客只會來消費一次，抱持宰肥羊心態，例如2018年有四名日本人在威尼斯一家小店用餐，點了三客牛排、一客炸魚，被收取了將近4萬台幣的天價。

這類負面新聞頻頻鬧上國際媒體，讓原本應以海鮮聞名的威尼斯餐廳，在很多觀光客印象中成為「錢坑」，遊客害怕踏進威尼斯餐廳會踩雷，寧願選擇不具特色的國際連鎖速食店，甚至是自己帶三明治去野餐。

低質量旅遊淹沒威尼斯 入城稅鎖定一日遊旅客

威尼斯政府發現愈來愈多觀光客採取「窮遊」模式，他們住在郵輪或鄰近城市的旅館，避開了威尼斯每晚住宿需要課徵的旅遊稅，他們用一日遊的方式走馬看花，但不買票進任何景點和博物館，也不在威尼斯購物用餐。換言之，原本觀光財是威尼斯的提款機，現在威尼斯卻成了他們的消費品。

根據統計，每年4月到10月，威尼斯每天約有3萬2,000名「一日遊觀光客」湧入。

《紐約時報》2017年即撰文警告，威尼斯已被「低質量旅遊」淹沒。搭郵輪到威尼斯的旅客，下船只有兩、三個小時觀光時間，他們跟著舉著小旗的導遊橫衝直撞，這種「快餐式」的威尼斯旅遊，讓浪漫水都變得像個充斥嘈雜叫賣聲的水上市場。

為了與窮遊模式抗衡，威尼斯市議會2019年2月通過一項議案，要求一日遊觀光客必須支付3歐元的入城稅。

威尼斯市長布魯納羅（Luigi Brugnaro）認為，這是威尼斯遊客流量管理的重大轉捩點，因為最近數十年來，威尼斯人口急遽下降，從二戰後約17萬5,000人降至如今5萬人左右。威尼斯居民痛苦抱怨，這座城市已被觀光客淹沒，居民還得負責清潔和安全開支。

53年來最大水患襲水都 居民怪罪巨型郵輪惹禍

威尼斯居民的怒火在2019年底再度燃燒。11月中，威尼斯經歷了53年來最大水患，高水位淹進了聖馬可教堂等多個古蹟，讓義大利政府宣布城市進入緊急狀態。11月24日，約3,000名威尼斯居民上街舉牌抗議，他們認為是因為太多巨型郵輪停靠威尼斯，造成波浪侵蝕潟湖城根基，才會使洪水頻繁發生。居民擔心水患影響文藝復興重鎮的命脈，加劇當地人口遷出的問題，更遑論6月威尼斯才發生一起郵輪撞上碼頭的嚴重事故。

當時一艘載有2,000多人的MSC郵輪失控停不下來，鳴笛20秒警告，造成岸邊民眾驚恐竄逃，最後郵輪直接衝撞碼頭上另一艘小型觀光船，驚悚畫面猶如電影場景。

但撇開搭郵輪來的一日遊客，威尼斯對觀光客還是非常倚賴的。11月水患之後，威尼斯旅館訂房率掉了四成，威尼斯業者和市長都喊話，希望觀光客回來。夾在經濟與環保雙重考量下，打擊「過度觀光」（Overtourism）這個老議題，對威尼斯仍是糾結的兩難。（完）