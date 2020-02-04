寶寶性別公開派對 跟風玩過頭頻釀憾事

分享 facebook 【整理／蔡佳敏 （中央社編譯）】

無論海內外，寶寶臨門都是喜事，台灣人會在寶寶出生後辦滿月酒，西方人習慣在產前開gender reveal party（性別公開派對），不但結合送禮，還將肚中寶寶性別保密到派對當天才當做「大獎謎底」揭曉。壞消息是，這類派對近來玩過頭變調，許多派對籌辦人為了搞噱頭，已經導致美國德州有飛機墜毀，愛阿華州有人喪命，亞利桑那州更引發森林大火。

性別派對愈玩愈火紅 煙火煙霧彈爆破樣樣來

西方人最初是替孕婦辦baby shower（準媽媽送禮會），但這類派對以姊妹淘為主；Gender reveal party則讓準爸爸和其他男性朋友有了一起同歡的機會。

通常懷孕第20週即可透過產檢知道寶寶性別，「性別公開派對」的做法是，準爸媽會要求超音波掃描師不要當面告知是男是女，而是寫在紙頭上放入信封封好，再由準爸媽交給一兩個值得信賴的人，這個人開信封得知「謎底」後，在全程保密情況下，根據寶寶性別來籌辦派對。

正規的「寶寶性別公開法」其實都無傷大雅，有人將蛋糕內餡做成（代表女寶寶的）粉紅色或（代表男寶寶的）天藍色，有人在黑色氣球內灌入粉紅色或天藍色的彩紙，或親友團在帽子底下戴上粉紅或天藍色的假髮等等，待派對當天準爸媽切蛋糕、戳氣球或脫帽時，與大家同一時間得知寶寶性別。

然而，在社群媒體推波助瀾下，這類派對愈來愈火紅，光是英國近三年業績就成長87%，許多準爸媽也愈玩愈大，愈玩愈極端，煙火、煙霧手榴彈、爆破裝置樣樣來。

美國愛阿華州克萊邁爾（Kreimeyer）家族在設置一個會噴出粉紅／天藍色粉末的機關時，出了差錯，機關爆炸威力過大，尖銳碎片砸中站在13公尺外的女士，造成她當場死亡。

亞利桑那州一名男子用打靶方式爆破一個會噴天藍粉末的機關，最後卻引發森林大火，延燒一星期，毀了近2萬公頃的土地。

路易西安那州一名男子把裝有天藍色果凍的西瓜餵給寵物鱷魚吃，不但引發動保人員關切，男子人身安全也讓人捏把冷汗。

派對傷害從身延伸到心 加深性別二元論印象

專家表示，寶寶性別公開派對的傷害從身體一路延伸到心理。紐約市立大學（City Universityof New York）性別與媒體學教授吉瑟勒（Carly Gieseler）表示，性別公開派對已從2000年底興起時的親朋「親密小聚」，如今演變成「製造奇觀和過分鋪張的活動」，並有加深固有性別二元論（gender binary）刻板印象的疑慮。

2008年無意間「發明」性別派對趨勢的卡渥尼迪斯（Jenna Karvunidis）最近表示，當初辦派對，是「因為我多次流產，能懷胎懷到足以知道孩子性別，對我來說是一大里程碑，我絕非想把『性別認同』的大帽子扣在孩子頭上，我不認為2008年時有任何人有這樣的思維」。

她當時在自己部落格撰文分享自己這場「寶寶性別公開派對」，相關經驗也在網路論壇、育嬰雜誌出現，沒想到一傳十、十傳百，她不久之後「開始發現大家都在辦相同的派對」。

女兒如今10歲，有著一頭短髮，也偏好西裝裝扮，卡渥尼迪斯對自己一手創造的寶寶性別公開派對潮流感到後悔。她2019年7月在臉書說：「我無意製造的這個文化，真讓我百感交集。它就這麼瘋狂竄紅。」

「誰在乎寶寶性別啊？」她臉書這則貼文已獲得3.5萬多個讚。

一名跨性別孩子的母親海倫（Helen）認為，性別公開派對加深了「可怕的刻板印象，女孩就是粉紅公主，男孩就是天藍牛仔」。

海倫表示，隨著孩子一天天長大，這些刻板印象會導致女孩們對於學習傳統上較為陽剛的科目裹足不前，例如數學、科學等，並灌輸男孩表達情緒就是軟弱象徵的觀念。

舊金山跨性別人權倡議團體Compton Transgender Cultural District的共同創辦人馬洪加尼（Honey Mahogany）說，父母親應牢記，無論孩子出生時是什麼模樣，「他們的性別有可能會演變或改變」。

寶寶性別公開派對始祖卡渥尼迪斯建議，「如果你想開派對與朋友同歡，沒人阻止你，父母面對的酸言酸語已經夠多，我不會阻止大家找樂子，但也許不要對孩子設有既定期待，也不要放煙火燒掉森林」。（完）