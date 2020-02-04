英國新課綱談LGBT 教孩子防色情與霸凌

分享 facebook 【文／戴雅真 （中央社駐倫敦記者）】

英國教育部預計自今年9月起施行最新的「情感關係與性教育課綱」（relationships and sex education, RSE），列為必修。教育部認為，當代兒童及年輕人的成長環境比過往複雜許多，將面對更多挑戰和危機，在這種環境下，必須充分了解安全與衛生議題。

數位時代新問題 性平教育應與時俱進

根據新課綱，在小學階段，課程教導友誼、家庭等情感關係，以及正面情緒和心理健康，還有如何幫助朋友度過心理困境等。課程也教導學童識別並回報疑似遭欺侮案例，包括心理、生理與性虐待，並確保學童了解身體所有權，不要讓人逾越分際。

此外，由於這階段的學童可能開始接觸網路，課程也包括網路安全教學，例如在網路上分享照片和個資的風險。

中學課程進一步教導何謂健康的親密關係，如何愛惜自己的身體，必須尊重自己與他人，並教導在網路上遭遇霸凌或性騷擾的處置方式等。

課綱也規定，LGBT（男女同性戀、雙性戀、跨性別）議題必須列入教程，教導學童包容與尊重的重要性，以合乎英國於2010年通過的《平等法》（Equality Act 2010）。

根據課綱，小至學齡五歲的兒童都必須學習女同志、男同志和跨性別議題。慈善組織「石牆」（Stonewall）建議，在相關課程裡，老師可以利用彩虹旗，教導五至七歲幼童了解各個顏色的意義。

「石牆」表示，學童對於LGBT家庭的認知，可以深植在所有課程當中。例如，在算數課時，可以拿同性伴侶作為題綱，像是「瑪麗和伊莉莎白的婚禮上會剩下多少餅乾」？

此外，同性議題也可以拿來作為語言教材，像是大家所熟知的一對公企鵝孵蛋的故事，就可以列入課程；至於年紀大一點的七、八歲孩童，可以替一名一直想要成為女孩的男孩設計洋裝；宗教課上，則可以學習如何替轉換性別的人舉行命名儀式。

本身是出櫃女同志的英國前教育大臣葛林寧（Justine Greening）表示，RSE的必要性在於，無論學童的家庭背景，他們都應該對LGBT有正確認知；對於年輕的LGBT社群而言，也能對未來的伴侶關係有更清楚的了解。

她也指出，在網路盛行的現代社會，色情訊息和網路霸凌猖獗，孩童有必要學習相關知識用以自保，也更適應當代英國。

葛林寧擔任教育大臣任內，協助通過《孩童與社會工作法案》（Children and Social Work Act），該項法案規定英國境內各級中小學，必須將「關係教育（RE）」以及「情感關係與性教育（RSE）」列為必修。

「孩童的天真遭到剝奪」宗教團體與家長憂心

不過，英國政府推行「情感關係與性教育課綱（RSE）」遭遇宗教團體抗議。

基督教關懷（Christian Concern）執行長威廉斯（Andrea Williams）認為，「石牆」推行的活動是對著「最幼小、最容易受到影響的一群」，明目張膽地操作議題。

她表示：「孩童的天真遭到剝奪，被迫要求吸收一些他們無法理解、不應該接觸到的內容。這種課綱應該被廢掉。」

家長團體安全校園聯盟（Safe Schools Alliance）的卡特（Tanya Carter）則是表示：「我們支持教育孩童有關同性家庭的知識，但我們憂心性別意識形態會被偷渡進課綱，灌輸孩童他們可能生長在錯誤的身體，以及他們可以變性等觀念。」

然而，近來發生的一起事件，或許令許多人驚覺性平教育的重要性。

城市角落的恐同暴力 反襯性平教育急迫性

2019年5月，一對女同志情侶清晨搭乘倫敦夜間巴士遭到言語騷擾，還被打得頭破血流。28歲的空姐吉摩內特（Melania Geymonat）和29歲女友韓尼根（Christine Hannigan）一起搭乘雙層巴士。接著來了一夥年輕人，發現兩人是一對，開始騷擾她們，要求她們接吻。兩人不願意，年輕人就包圍她們，以性姿勢、蕾絲邊等內容，說起下流的話。兩人最後遭到年輕人毆打，吉摩內特的鼻子骨折，還被搶走手機與錢包。

警方後來抓到毆打兩人的包括一名15歲少年，少年最後被處以轉介輔導處分，必須學習有關多元性的課程。處分原是六個月，但由於這起事件的恐同性質而延長至八個月。

這起事件也令人驚覺，即使在倫敦─這個世界上最開放的都市之一，LGBT仍可能因為性向而遭到傷害。

根據警方統計，倫敦LGBT社群遭到攻擊的案件，從2014年的1,488件，到2018年的2,308件，成長幾乎翻倍。

參與這起攻擊事件的除了15歲少年，還有另兩名16、17歲青年，都是踏出校園不久的年紀。若是他們在學校曾經學習性平教育，認識LGBT社群，瞭解尊重多元，或許事件不會發生。消弭對LGBT的不友善，也是英國政府推行性平教育的初衷之一。（完）