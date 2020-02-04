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訪客成災煞風景 過度旅遊淪世界新公害

2020-02-04 10:47全球中央

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【文／陳亦偉 (中央社編譯組組長)】

《華盛頓郵報》報導，2018年全球國際旅客達14億人次，而1950年代，國際遊客總數為2,500萬，1998年為6.02億、2008年為9.36億，到2030年預計將達到18億。

聯合國過度旅遊報告 憂遊客爆量成全球現象

從比利時的布魯日、印度泰姬瑪哈陵，到泰國瑪雅灣，許多知名景點如今都開始限制旅遊。聯合國世界觀光組織（UNWTO）2019年9月針對「過度旅遊」（overtourism）所做的研究報告，憂心熱門景點因遊客爆量導致居民困擾，會成為全球現象。

這份報告由UNWTO與荷蘭兩間以旅遊科系見長的大學合作完成，18個案例研究涵蓋阿姆斯特丹、巴塞隆納、布拉格、威尼斯等熱門旅遊地點，分析當地居民對過度旅遊的感受，提出因應策略和措施，以確保旅遊發展與居民福祉兼容。

雖然過度旅遊尚無一致的標準定義，但衡量指標大致相近。UNWTO報告裡將過度旅遊定義為「旅遊地或景點的旅遊，影響當地居民認可的生活品質，及對遊客的旅行體驗帶來負面衝擊」。

澳洲摩納希大學語言與文化學者齊爾（Joseph M. Cheer）、英國布萊頓大學觀光與國際發展系教授諾維里（Marina Novelli）、西班牙Ostelea觀光餐旅學校研究員米蘭諾（Claudio Milano）則在一篇專文裡，將過度旅遊定義為「旅遊旺季期間太多遊客到訪，導致部分地區過度擠擁，逼使當地居民承受永久性的生活習慣改變、難以使用公共設施，危害固有生活品質」。

海內外遊客湧向著名旅遊勝地，人數之多超過當地可承受的能力。遊客造成景區擁擠不堪、垃圾成堆、環境破壞，還缺乏對當地文化的尊重，行為失當；一些遊客不守規矩亂摸亂碰，還有的見好就拿，另還導致當地的房租飆升。

巴塞隆納反旅遊情緒漲 威尼斯老城區人快跑光

數據統計機構Statista的歐洲「過度旅遊」排行榜中，西班牙的巴塞隆納高居首位，當地更多次發生不滿旅客過多的示威。巴塞隆納人口不到200萬，一年卻湧入超過3,000萬名旅客。如今，由沙灘到街道，到處可見嗆旅客的標語和塗鴉。

有「水都」美譽的義大利威尼斯每年也有約3,000萬旅客造訪，但威尼斯人口還不到30萬，比例更形懸殊。1980年代，威尼斯老城區人口還有12萬，但隨後因酒店數目大增導致房價、租金飆升，居民被迫搬離，目前老城區人口僅剩約6萬。有學者相信，最快到2030年威尼斯老城區人口可能跑光。難怪有人戲稱，與其說威尼斯人擔心未來因氣候變遷水位上升而淹沒，不如說他們更害怕因旅客過多而陸沉。

除了旅遊名城，不少文化遺產景點也飽受「訪客成災」之苦。南美秘魯的馬丘比丘是聯合國教科文組織的世界文化與自然雙重遺產，這個印加帝國遺跡自2007年便因旅客過多而列入瀕危名單。部分旅客不守規矩，攀爬遺跡、撿走石塊、隨處塗鴉。教科文組織建議，當地每日接待旅客上限宜定於2,500人，不過，實際到訪人次卻都超過5,000人。馬丘比丘挺過數百年的歷史風霜，卻抵不過僅數十年的旅客踐踏，格外諷刺。

思考旅行的意義不跟風 入境隨俗做個好遊客

全球各地中產階級增加、飛機票價較過去相對便宜、各國政府大力推動觀光乃至社交媒體帶起的跟風心理，都是助長過度旅遊的因素。

冰島總人口不過約35萬，2018年卻迎來230萬遊客。在冰島，當局鼓勵遊客們去偏遠的地方，而非集中在首都雷克雅維克或藍色潟湖，這樣的模式帶來更多經濟收入，也讓當地居民受益。任職《紐約時報》的記者兼作家貝克（Elizabeth Becker）2013年出版《超額預約：爆炸的旅遊與觀光業》（Overbooked: The Exploding Business of Travel and Tourism）一書，深入探討過度旅遊問題。

她希望遊客們去某個地方，不是複製某個朋友在臉書上發的攻略路線，就跑去拍一張跟朋友一模一樣的自拍照，而是該問自己這趟旅程目的究竟為何。貝克建議，如果在家裡或國內不會做的事，旅遊時也不要做。譬如不愛逛博物館，就不必到羅浮宮湊熱鬧，因為湊完熱鬧也不知道自己到底看了什麼。

過度旅遊不單指某地遊客人滿為患，還包括遊客對當地文化缺乏了解，不懂入鄉隨俗和當地的規矩。在丹麥，旅遊宣傳提示遊客不要越野駕駛、不要在危險的地段自拍，或到苔蘚上踩踏；在日本京都，當局向遊客發放多種語言的傳單和紙燈籠，介紹哪些是恰當或不妥的行為。

歐洲旅遊委員會（European Travel Commission）執行總監桑坦德（Eduardo Santander）說：「其實問題在於─你是想去認識這個地方，還是只想告訴別人你去過這裡而已。」（完）

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