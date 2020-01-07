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優遊世界何必等伴 一個人的旅行正流行

2020-01-07 10:01全球中央

【文／蔡佳敏 （中央社編譯）】

電影《享受吧！一個人的旅行》中，茱莉亞羅勃茲以美食、宗教、愛情來探索生命真諦，現實生活中，一個人的旅行風氣確實正在流行，但背後理由卻實際得多。

探索世界不必等別人 一個人上路不用怕錯過

儘管沒有什麼比得上雙人浪漫行、家庭旅遊或和死黨一起繞著地球跑，不過有愈來愈多人選擇一個人勇闖世界。Travel Leaders Group執行長查可（Ninan Chacko）表示，這是因為許多人不願意因為找不到旅伴而放棄假期，乾脆自己出遊。

旅遊業者Wild Frontiers經理羅斯（Andrea Ross）也說，他們接觸的客戶中，有人是因為朋友結了婚不能同行，有人是自己另一半寧願宅在家懶得出門，使得他們索性大膽單獨闖天涯。

Solo Traveler問卷調查顯示，「我希望進一步探索世界，不想浪費時間等待別人」是最多民眾獨自出遊的原因，達58.99%；「我想按我的時間表做我想做的事」排名第二，達45.39%；「我喜歡獨立的感覺，幫助我加強自信心」排第三，達27.69%。

而網路旅行平台KLOOK針對2.1萬人的調查發現，旅人在社交平台上的旅遊照和相關分享文，很容易就在同儕間掀起旅遊狂熱，「害怕錯過」（Fear of Missing Out）的心態促使許多人擺脫恐懼、踏上旅途。

這股單獨旅遊熱潮是全球性的，根據Solo Traveler彙整數據，一個人旅行訂單占整體18%，光是2018年就成長了7%，且單獨旅遊客停留天數較其他長，平均達19天。

根據市調中心Mintel 2018年度《單獨旅遊客報告》（Solo Traveller Report），過去五年有17%成年人一個人旅行過，之中有15%是「純單人旅遊客」，亦即沒跟團全靠自己出遊。

住宿平台Agoda委託輿觀（YouGov）執行的民調顯示，全球來說，把「放鬆、自我沉澱」當作出遊第一大動力的單獨旅遊客達61%，偕伴出遊者僅達48%。

以信任推倒恐懼高牆 單獨出遊不再孤單體驗

挑戰過一個人旅遊的民眾中，有三成八會再度單獨出去玩。旅遊顧問公司Europe Express業務副總裁馬修斯（Kier Matthews）即表示，該公司的單獨旅遊客戶大多介在41到47歲之間，年收入平均達15萬美元（約新台幣461萬元），且這類客戶也多半是女性，達85%。

當然，單獨旅遊對很多人來說不是簡單的事，其中「害怕孤獨」是最難克服的障礙，其次分別是「安全考量」和「得自己安排旅程」。

KLOOK共同創辦人王志豪表示，看到民眾對單獨旅遊的渴望如此強烈，確實令人欣喜，不過也看到旅人想追求「獨處」（metime）卻畏懼「孤獨」（lonely）的矛盾。他鼓勵民眾，單獨旅遊不見得要很孤單。

確實，旅遊業者已經注意到這股單人旅遊風，有愈來愈多旅遊團、郵輪團甚至客製化行程都鼓勵單人報名。Trave lImpressions總裁魏斯曼（Scott Wiseman）就說，他們許多歐、亞、非團有許多一個人報名的成員，如此一來雖是單獨出遊，卻不用孤單體驗旅行之樂。

Elle Voyage老闆席蒙（Dawn Simone）附和說：「下定決心到外國旅遊難度不低，尤其如果少了個伴的話，跟一大群陌生人一起出遊的想法可能會讓很多人不安，但我們應該踏出舒適圈，探索團體旅遊的好處。」

最後，為什麼要單獨旅遊？2018年期間，把《紐約時報》年度「52個值得去的地方」走完一圈的潔妲．袁（Jada Yuan）說得好：「無論哪方面，至始至終都是『信任』這兩個字。信任我自己，信任人們基本的善，信任身為一名單身女性旅人，我可以保護自己，而不是用高牆把自己隔絕於一個人的旅行一方面「享受獨處」卻又得「克服孤獨」。 體驗之外。」（完）

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《全球中央》是高水準、具備強大國際訊息來源的雜誌。這本定位為以台灣觀點出發，開展全球視野的雜誌，動員遍布全球近三十名的海外資深特派員，就國際間重要新聞事件，作深入淺出的分析報導，被各界視為客觀中立，有助於豐富國人國際視野的優質月刊。

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